Todos los estrenos que llegan este viernes a la cartelera

'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' es el gran estreno de la semana, seguido por la española 'Tin y Tina', de Rubén Stein, la loca 'Oso vicioso' y la última película de Agustí Villaronga, 'Loli Tormenta'.

'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'

Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974. Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

Oso vicioso (Elizabeth Banks)

Un varipinto grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes converge en un bosque de Georgia donde un oso negro de 500 libras se vuelve loco después de ingerir cocaína, que cayó del avión de un narcotraficante.

Tin y Tina (Rubin Stein)

Cuando Lola pierde los bebés que estaba esperando, también pierde su fe en Dios. Con la esperanza de recuperarla, acude junto a su marido Adolfo a un convento de monjas donde conocen a Tin y Tina, dos angelicales hermanos de siete años por los que Lola se siente extrañamente atraída. Aunque Adolfo no siente lo mismo, deciden adoptarlos. Con el paso del tiempo Lola empieza a caer en una espiral de sospecha y obsesión con los niños y sus macabros juegos religiosos.

Oink Oink (Mascha Halberstad)

Cuando Babs, una niña de 9 años, recibe a un cerdito llamado Oink como regalo por parte de su abuelo, convence a sus padres de quedárselo con la condición de que siga un adiestramiento para cachorros. El cerdito cambiará su vida y la de todos en su familia hasta que las cosas empiezan a complicarse de manera inesperada cuando descubre que sus padres no son la mayor amenaza para Oink.

Loli Tormenta (Agustí Villaronga)

Lola, la moderna y caótica abuela de Edgar y Robert, se hizo cargo de ellos tras la muerte de su hija unos años atrás. Los tres viven en una modesta casa del extrarradio de Barcelona, y nada les hace sospechar que su tranquila vida está a punto de cambiar drásticamente. Lola ha entrado en un proceso avanzado de Alzheimer y los niños, que no están dispuestos a que les separen y acabar en un lugar de acogida, se harán cargo de ella con gran ingenio y desbordante fantasía, ocultando su enfermedad. Para ello tendrán que enfrentarse, al igual que Robert en sus competiciones de atletismo, a más de 3.000 obstáculos.

El imperio de la luz (Sam Mendes)

La madre de Sam Mendes, la novelista Valerie Helene Mendes, es la principal inspiración del cineasta en su nueva película, 'El imperio de la luz'. La cinta, que llega este viernes, 31 de marzo, a la cartelera, está protagonizada por Olivia Colman y se basa en algunas de las experiencias de la escritora. La película sigue los pasos de Hilary, que trabaja en unas salas de cine en una población costera del sur de Inglaterra mientras lidia con un misterioso pasado. Pronto siente una conexión con Stephen, un chaval que acaba de entrar a trabajar en el mismo cine.

Una bonita mañana (Mia Hansen-Løve)

Una mujer con una hija de ocho años vive con su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. Mientras lucha por conseguir un hogar de ancianos decente, se encuentra con un amigo con el que inicia una aventura... aunque éste se encuentre en una relación.

El castigo (Matías Bize)

Ana y Mateo buscan desesperadamente a su hijo que se les ha perdido, después de haberlo dejado unos minutos solo como castigo por portarse mal, en un frondoso bosque junto a la carretera. Mientras comienza a anochecer y aun con la ayuda de la policía siguen sin poder encontrar al pequeño Lucas que parece haber sido tragado por este hermoso pero amenazante bosque. El suspense por la búsqueda de su hijo y la intriga de si logrará aparecer llevará a la pareja a replantearse su amor, sus vidas y sus propios roles en la familia.

Un cabaret en la campiña (Jean-Pierre Améris)

David, un joven campesino de Cantal, acaba de tener una idea: para salvar su finca de la quiebra, va a montar un cabaret en ella. El espectáculo será en el escenario y también en el plato, con buenos productos locales. David está seguro de que solo puede funcionar. Sus familiares, su madre y especialmente su abuelo, son más escépticos.

Human Flowers of Flesh (Helena Wittmann)

Ida vive en un velero con una tripulación de cinco hombres. Durante un permiso en Marsella, se siente fascinada por la Legión Extranjera y decide navegar hasta Sidi Bel Abbès, el antiguo cuartel general de la Legión en Argelia.

Fuego Fatuo (João Pedro Rodrigues)

En su lecho de muerte, su alteza real Alfredo, rey sin corona, regresa a lejanos recuerdos de juventud y a la época en la que soñaba con ser bombero. El encuentro con el instructor Afonso, del cuerpo de bomberos, abre un nuevo capítulo en la vida de los dos jóvenes inmersos en el amor y el deseo, y suscita su voluntad de cambiar el status quo.

19. Solos frente a la verdad (Javier Kuhn)

Once grandes actores y actrices españoles se desnudan ante la cámara para revelar qué experiencia positiva y transformadora han vivido durante estos difíciles momentos. Cada uno de ellos eligió libre e individualmente aquellos hechos que conforman su relato, con la única premisa de que fuera una narración en positivo. La finalidad es transmitir al espectador el descubrimiento o vivencia de algo extraordinario y alentador dentro de una situación de incertidumbre.

My Way Out (Izaskun Arandia)

Documental sobre el legendario club nocturno trans de Londres 'The Way Out' y su fundadora, Vicky Lee. El club se acerca a su 30 aniversario, y echamos la vista atrás descubriendo las últimas 3 décadas en la escena trans de Londres, y el impacto del club en la comunidad trans como un lugar seguro y único.