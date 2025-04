Desde hace unos meses, internet ha caído rendida a la mirada de Wes Anderson, creador de cintas como 'El gran hotel Budapest' o 'Moonrise Kingdom'. ... Cientos de seguidores del cineasta están realizando vídeos inspirados en su marcada estética bajo el hashtag #Wes-ify, que han logrado más de 1.700 millones de visitas. Una 'revolución' que acompaña a 'Asteroid City', su undécima película, que se estrena en España este viernes.

Su nuevo largometraje se ambienta en el suroeste de Estados Unidos, aunque se rodó en Chinchón, y nos ubica alrededor de 1955. Anderson escribió con Roman Coppola una trama que muestra a un grupo de personajes, algunos de ellos con un dolor tácito, reunidos en un extraño lugar por diversas razones. Planteada como una caja de muñecas rusas donde los actores representan a actores dentro de una obra de teatro que, a su vez, está siendo filmada para la televisión. Anderson mantiene en su nueva película sy atención al detalle, rayando la obsesión, y el encuadre milimétrico que lo convierten en un realizador único en la industria.

-¿Qué le llevó a crear el guion de 'Asteroid City'?

-Por lo general, comenzar a escribir un guión no es una idea, sino un par de ideas. En este caso, Roman Coppola y yo queríamos escribir un papel para Jason Schwartzman. Él debía ser el centro de una historia que no habíamos hecho antes. Lo segundo era que nos interesaba la ambientación del Teatro de New York de los años 50, la época dorada de Broadway, la era del Actor 's Studio. Por último, hemos tratado de contar la historia de la obra que estábamos montando. En un principio, se iba a llamar 'Automat', pero luego nos dimos cuenta de que era un espacio muy pequeño, así que elegimos ir al desierto. Poco a poco, las primeras ideas fueron tomando forma hasta convertirse en una interacción entre el Teatro de Nueva York en blanco y negro con el cine occidental en Cinemascope haciendo que los actores y el papel que interpretan se mezclen entre si.

-¿Le preocupa su recepción?

-Cuando haces una película, no puedes evitar prestar atención a cómo se recibe, porque esperas que salga bien. Todas mis películas reciben reacciones diferentes que, con el tiempo, tienen vidas diferentes. Unas se van por su cuenta y otras no.

-Rodó este filme en plena pandemia. ¿Le afectó rodar en una burbuja?

-Cuando pienso en el protocolo Covid, me doy cuenta que yo he estado 'burbujeando' en mis películas durante 15 años. No cambió mucho mi rodaje porque siempre los cierro. En este caso, los personajes se encuentran en cuarentena tras la visita de un extraterrestre. Esa parte del guion estuvo provocada en parte por la pandemia. Escribir, para mí, es la parte más improvisada de todo el proceso. Pasas de no tener nada a que algo dentro de tí despierte y comience. Por eso es inevitable que lo que ocurre en tu vida termine filtrándose en la historia.

-Así que utilizó la pandemia en su propio beneficio...

-Digamos que nos convenía para el guion todo el protocolo covid. No quiero decir que fuera bueno para la película, pero lo usamos de una manera positiva.

-Rodó 'Asteroid City' en Chinchón, ¿por qué?

-Necesitaba un set enorme para representar el desierto y lo construimos en España. Creo que la ciudad influyó en la experiencia de los actores y eso se refleja en los personajes. Me atraen las técnicas antiguas. Nunca he rodado con efectos especiales. De hecho, mi forma de trabajar en 'Asteroid City' es probablemente más similar a la forma en que se hizo una película en 1930 que a la actual. Además, me encanta España y me apetecía rodar donde vivió Orson Welles.

-¿Es 'Asteroid City' una carta de amor al cine?

-Es una carta de amor al cine y al teatro, a la experiencia de compartir. La película son los actores. Yo escribo un guion, pero todo lo demás es una improvisación de las emociones creadas por los actores. Me gusta estar rodeado de ellos.

-El filme es también una exploración del duelo.

-Sí. No pienso en la paleta de colores cuando escribo el guión, pero sí en la muerte. Creo que todos tenemos estos momentos en nuestras vidas, particularmente cuando envejeces, en los que descubres que los muertos comienzan a acumularse. No crees que esté sucediendo hasta el día en que quieres llamar a esa persona y pedir su punto de vista y te das cuenta que nunca más lo tendrás y tampoco tendrás respuesta a tu pregunta.