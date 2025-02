'Todos lo hacen', una entrañable comedia coral

Borja Crespo Miércoles, 28 de diciembre 2022, 20:22 Comenta Compartir

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona es uno de los eventos cinematográficos nacionales más queridos por el sector, con un notable apoyo del público de la localidad que vio nacer a Paco Martínez Soria. Junto a San Sebastián, Málaga o el FesTVal de Vitoria, a pesar de ser más modesto, figura entre las grandes reuniones de nuestro cine, con una amplia presencia de rostros conocidos, sobre todo televisivos. Ante un público concurrido en el Teatro de las Bellas Artes, además de una jugosa selección de cortometrajess, también se proyectan algunas películas que optan al Premio del Público, apreciado galardón que se llevó en la última edición 'Todos lo hacen', un estreno que se ha ido moviendo en el calendario de la temporada hasta encontrar su hueco esta semana en el circuito presencial de salas de cine. Aprovechando la coyuntura, han modificado su póster para darle un toque navideño a la promoción del filme, parte de cuya acción ocurre bajo la nieve. Recordando a títulos clásicos detectivescos de andar por casa como 'El juego de la sospecha (Cluedo)' o 'Un cadáver a los postres', la historia comienza en una mansión perdida a la que van a parar varias parejas, convidadas con los gastos pagados por un peculiar anfitrión que, sospechosamente, aparece muerto al día siguiente tras la llegada de sus invitados. Martín Cuervo, director y guionista de 'Con quién viajas', un debut curioso cuya trama comparte premisa con 'El cuarto pasajero', está detrás de esta propuesta coral cuya mayor baza es su histriónico reparto, con los divertidos Julián López y Salva Reina a la cabeza.

El polifacético Pablo Carbonell encarna al propietario del casoplón, mientras Kira Miró, Carlos Santos, Mariam Hernández, Andrea Duro, Macarena Gómez, Toni Acosta y Víctor Palmero ponen rostro al resto del reparto. Las parejas protagonistas, a cual más torpe, han ido a parar al enigmático lugar porque precisamente allí, en su comedor y aposentos, es donde celebraron, años atrás, sus respectivas bodas. 'Todos lo hacen' es una comedia negra repleta de lugares comunes, para bien y para mal. Es un 'whodunit' en toda regla, contracción de de la pregunta en ingles 'Who has done it?'. ¿Quién ha matado al hospitalario ricachón? El enigma doméstico es la excusa perfecta para el enredo y el despliegue de situaciones rocambolescas, algunas, por supuesto, con un toque picante made in Spain -de ahí el elocuente título del festejo-. Como si de una sencilla novela policíaca se tratase, la película avanza enrevesando el misterio hasta que la última pieza del rompecabezas, con sorpresa, es colocada en el tablero. Agatha Christie en versión cañí, sin aditivos, con un planteamiento tan sencillo como eficaz que funciona mejor cuando se entrega al surrealismo y el disparate. No falta la pareja de policías botarates en el catálogo de gags, algunos probablemente improvisados por el propio casting, de sobrada trayectoria en el género. Al parecer, el equipo del filme, donde Cuervo se reserva un papel, se alojó durante el rodaje en el mismo escenario del relato, un hotel variopinto cuya ambientación arropa los delirantes hechos descritos.