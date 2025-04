Mejores películas María de Medeiros | Las diez películas de María de Medeiros

Boquerini . Lunes, 5 de diciembre 2022 | Actualizado 06/12/2022 13:13h. Comenta Compartir

Es la portuguesa más internacional, Maria de Medeiros, actriz y directora a la que la última edición del Festival de Cine de Gijón le rindió un entrañable homenaje, además de presidir el jurado internacional.

Maria de Medeiros Esteves Victorino d'Almeida conocida artísticamente como Maria de Medeiros, nació en Lisboa, el 19 de agosto de 1965; actriz, directora de cine y cantante, es la actriz portuguesa de mayor proyección internacional y está considerada en su país como la mejor actriz de su generación. Pasó su infancia en Austria, regresando a Portugal después del 25 de abril de 1974, tras la Revolución de los Claveles. Estudió en el Liceu Francês Charles Lepierre de Lisboa y posteriormente se instaló en París. Cursó estudios de filosofía en la Sorbona, pero abandonó por la interpretación. Es diplomada por la École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre y el Conservatoire National d'Art de París.

De la mano de Brigitte Jacques –que la dirigió en espectáculos como 'La muerte de Pompeyo', de Pierre Corneille o 'Elvire Jouvet 40', de Louis Jouvet– inició definitivamente su carrera de actriz, primero en el teatro, y después en el cine, donde ha sido reconocida como la más internacional de las actrices portuguesas. Inició su filmografía con el largometraje 'Silvestre' de João César Monteiro (1982). Consolidó su carrera internacional con dos películas estadounidenses: 'Henry y June' (1990), de Philip Kaufman, que coprotagonizó junto a Fred Ward y Uma Thuman, desgraciadamente ausente de nuestras plataformas de streaming, y 'Pulp Fiction' (1994), de Quentin Tarantino, donde actuó al lado de Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson y, de nuevo, Uma Thurman. Sobresalen sus papeles en 'La Divina Comedia', de Manoel de Oliveira (1991), otro título ausente de nuestras plataformas; 'Huevos de oro', de Bigas Luna (1993); 'Três Irmãos', de Teresa Villaverde (1994), que le valió el premio a la mejor actriz del Festival de Venecia; 'Adán y Eva', de Joaquim Leitão (1995) que le hizo ganar el Globo de Ouro portugués a la mejor actriz del año; y 'Airbag', que rueda a las órdenes de Juama Bajo Ulloa en 1997, que fue la película española más taquillera en su momento, y que, por increíble que parezca, tampoco está incluida en ninguna plataforma. Su filmografía como actriz supera las 100 películas y su mayor parte, sobre todo los títulos rodados en su país natal, son ignorados en plataformas.

En el 2000 dirige su opera prima 'Capitanes de Abril', que también interpreta en un breve personaje, una pormenorizada reconstrucción de como se fraguó y triunfo la Revolución de los Claveles en Portugal, seleccionado por el Festival de Cannes y premiado en el Festival de São Paulo, que contó con la participación de actores como Stefano Accorsi, Joaquim de Almeida o nuestro Fele Martínez. Ha realizado otros filmes como 'Bem-Vindo a São Paulo' (2004), 'Mathilde au Matin' (2004), 'Je t'aime, moi non plus: artistes et critiques' (2004), 'A Morte do Principe' (1991), 'Fragmento II' (1988) y 'Sévérine C.' (1987). En 2007 grabó su primer disco como cantante 'A little more blue', una recopilación de canciones de resistencia a la dictadura militar brasileña, de autores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins o Dolores Duran. Ha trabajo en teatro en París y Barcelona y es Embajadora de Paz de la Unesco

Estas son las diez películas, ordenadas de menos a más, entre las que se pueden encontrar en nuestras plataformas de streaming, de María de Medeiros.

10 Eugène Green, 2016. Disponible en Filmin Le Fils de Joseph

Protagonizada por Victor Ezenfis, Natacha Régnier, Mathieu Amalric y Maria de Medeiros. Película inspirada en el relato bíblico del sacrificio de Abraham, dividida en cinco partes, que se refieren todas a pasajes de la Biblia, pero en la actualidad: El primer segmento, 'El sacrificio de Abraham', muestra Vicent, un adolescente que crece con el amor de su madre, Maríe, pero ella siempre se ha negado a revelar el nombre de su padre. Un día descubre que éste es una editor parisino egoísta y cínico, Oscar Pormenor. El joven tiene un plan de venganza pero su encuentro con Joseph, un hombre algo marginal va a cambiar su vida y la de su madre. Le sigue 'El Becerro de Oro', sobre el entorno editorial, con sus juegos de poder y su tendencia a la idolatría; En 'El sacrificio de Isaac', tercer episodio, vemos a Vincent intentando sacrificar a su padre, en un reverso del mito; a continuación, en 'El carpintero' se establece entre Jesús y José una relación filial no basada en lazos de sangre; Por último, en 'La huida a Egipto', vemos a Joseph, Marie y Vincent como dejan París para irse a Normandía.

9 Alexander Hahn, 2007. Disponible en Netflix Midsummer Madness

Vídeo.

Interpretado por Orlando Wells, Gundars Abolins y Maria de Medeiros. Una comedia de episodios que sigue a un grupo de personas inmersas en la celebración del solsticio de verano de Letonia, la noche más corta del año, producida y dirigida por Alexander Hahn. La Noche de San Juan, que se celebra especialmente en Letonia como del solsticio de verano en la que la familia y los amigos se reúnen para hacer fogatas, beber y pasar un buen rato. Según una leyenda, en esta noche los amantes y los que desean enamorarse pueden buscar en el bosque el 'helecho mágico'. Este helecho mágico sirve como foco y punto central de las seis historias de 'Midsummer Madness' y también es una metáfora del tema subyacente de la película: encontrar el amor. Cada historia trata de esta búsqueda. Se da una respuesta al final de la película de una manera humorística e inolvidable: vemos al legendario helecho, brillando mágicamente en un prado, después, una vaca deambula y se lo come y la mayoría de los que han participado en esa noche mágica, acaban en el hospital. La película es una celebración de la vida, el amor y la magia en la que subyace que la búsqueda del amor puede tener éxito, aunque generalmente no se sabe cómo enfrentarlo.

8 Roberto Girault, 2018. Disponible en Movistar Plus+ Onyx. Los reyes del Grial

Protagonizado por Jim Caviezel, Anthony Howell, Ricard Sales y Maria de Medeiros. Película que, entre el drama histórico y el documental, establece un paralelismo entre el supuesto viaje del Santo Grial desde la última cena hasta nuestros tiempos y los acontecimientos más importantes de la humanidad. Dirige el también productor mexicano Roberto Girault: En el siglo XI, una plaga de hambre azotó Egipto. El Sultán recurrió al auxilio del próspero califato de Denia. A cambio, el Sultán regaló a Denia un objeto codiciado por toda la cristiandad: El cáliz de la última cena de Jesús, requisado del templo de Jerusalén antes de las cruzadas. El hallazgo en la biblioteca de Al-azhar de unos documentos inéditos abre una puerta a la historia del Santo Grial. Mediante un seguimiento del recorrido del cáliz, desde la mesa de la última cena hasta nuestros días, la película emprende un examen de los aciertos y los errores de humanidad que han configurado el mundo que conocemos hoy en día. El cáliz viaja por el tiempo a merced de la nobleza y la mezquindad de los hombres. El yugo de pueblos sometiendo a pueblos, las guerras y la exterminación entre hombres por motivos religiosos, suponen amenazas que ponen en peligro la conservación del icono. Pero el respeto y la superación que nace de las personas en momentos de necesidad, lo protegen a cada paso, haciendo posible que hoy en día siga entre nosotros. La historia del grial, es la historia de la eterna batalla entre la concordia y el odio de los hombres. Su supervivencia a los avatares de la historia enseña que a pesar de los fracasos del pasado, las diferentes gentes y culturas son capaces de tolerarse y respetarse unas a otras. Una crónica de la dimensión del ser humano, acuñada en una humilde copa que ha sobrevivido a 2000 años de civilización.

7 Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2011. Disponible en Filmin Pollo con ciruelas

Vídeo.

Protagonizada por Mathieu Amalric, Edouard Baer, Golshifteh Farahani, Chiara Mastroianni y Maria de Medeiros. Segundo largometraje del tandem formado por la iraní Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud tras su exitosa 'Persépolis'. Basada en la novela gráfica 'Pollo con ciruelas', escrita por la propia Marjane Satrapi (Premio al mejor álbum en Angoulême 2005) cuenta una bella historia de personas capaces de morir de amor en donde el humor y la poesía se mezclan con gran destreza. A diferencia de su anterior trabajo, Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud utilizan tanto la acción real como la animación para contarnos este hermoso cuento ambientado en el Irán de los años 50. Teherán, 1958: Un violinista iraní, Nasser Ali Khan, el más grande de todos los tiempos, reencuentra a un antiguo amor. De regreso a casa, discute con su mujer y, para colmo, descubre que su preciado instrumento está roto. Al no encontrar un instrumento digno de sustituirlo, decide meterse en la cama y aguardar la muerte. Durante la larga espera, se sume en ensoñaciones melancólicas y alegres que le llevan a su juventud, a hablar con Azrael, el Ángel de la Muerte, y que le revelan el futuro de sus hijos... Emprende así un viaje interior hacia los porqués de su arte y de su propia personalidad. A medida que encajan las piezas del rompecabezas, empezamos a descubrir el gran secreto de su vida: una maravillosa historia de amor que alimentó su genio y su música... La película mezcla géneros cinematográficos y estéticas de manera que se adapta fielmente a la estructura de la novela, respetando los flash-backs, elipsis y saltos en el tiempo. Una cinta llena de imágenes líricas y desbocadas, con un toque felliniano y un Mathieu Amalric en estado de gracia.

6 Joaquim Leitao, 1996. Disponible en Flix Ole Adán y Eva

Protagonizada por Joaquim de Almeida, Karra Elejalde, Ana Bustorff y Maria de Medeiros. Un drama con toques de comedia que toca temas como las relaciones de pareja, la maternidad y la paternidad y el mundo de la televisión: Una mujer quiere tener un hijo por sí sola y que, como la mayoría de los principales personajes de la película, trabaja para una cadena de televisión, una yuxtaposición deliberada, ya que el más primario instinto de una mujer por realizarse como madre se une a la televisión, el símbolo por excelencia de la artificialidad del mundo actual: Catarina (Maria de Medeiros), tiene 30 años y un único deseo, tener un hijo. Es una famosa reportera de la televisión portuguesa bisexual que viaja a Madrid para cubrir un congreso internacional. Sabe que tipo de padre quiere para su hijo, pero no pretende unirse a él para siempre. Su viaje a Madrid le va a servir para poner en práctica su plan. Para ello debe entrevistarse con un famoso líder de una ONG, con un gran prestigio de hombre íntegro. Pero Catarina tiene su corazón ocupado, ya que mantiene un romance con otra compañera, lo que le complica aún más las cosas. Está también la permanente presencia de su jefe de la cadena de televisión en la que trabaja, que también espera algo de ella. La parte más dramática del filme viene dada por la estresante actividad de los periodistas de los informativos de la televisión y por los presentadores de los reality shows. El núcleo central de la película es el amor y el sentido de posesión en un mundo de zancadillas donde las mujeres corren y saltan más que nadie, mostrando que, por dura que sea la realidad, en el fondo todo el mundo tiene su corazoncito.

5 Gonzalo Suárez, 1994. Disponible en Flix Ole El detective y la muerte

Ampliar

Protagonizada por Javier Bardem, Carmelo Gómez, Héctor Alterio, Charo López y Maria de Medeiros. Adaptación de un cuento de Hans Christian Andersen titulado 'Historia de una madre' a cargo de Gonzalo Suárez, que desarrolla un complejo entramado de personajes y sucesos en un ambiente particularmente enrarecido. El director plantea un curioso juego en el que la tragedia es la casilla a salvar: La historia se desarrolla en una fría y turbulenta ciudad del norte de Europa, y cuenta como el viejo magnate G.M. (Gran Mierda) con gran poder sobre la vida y la muerte de sus congéneres, no puede evitar su inminente fallecimiento y por ello le regala a su hija, con la que mantiene una relación incestuosa, un artilugio con el que se le aparecerá en forma de holograma una vez que haya muerto. Pero la hija lo que ansía es ver muerta a su madre, la Duquesa, y para ello envía a un sicario. Pero la Duquesa no está desprotegida ya que el detective Cornelio que está perdidamente enamorado de ella, intentará salvarla. Maria de Medeiros es aquí una inocente joven que sigue a G.M. con el disparatado propósito de devolverle la vida a su hijo, que ha sido asesinado en la cuna por el sicario. La película aborda temas como el incesto, la codicia, la lujuria y hasta las cuestiones paranormales, que se mueve entre la serie negra y el surrealismo.

4 Maria de Medeiros, 2000. Disponible en Flix Olé Capitanes de abril

Vídeo.

Protagonizada por Stefano Accorsi, Fele Martínez, Joaquim de Almeida y Maria de Medeiros. El debut como directora de María de Medeiros, que también interpreta un personaje, y que reconstruye con suma minuciosidad los prolegómenos y la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura portuguesa en 1974, acabado, sin ningún derramamiento de sangre, con la que era la dictadura más vieja de Europa: En Portugal, la noche del 24 al 25 de abril de 1974, jóvenes oficiales de poco peso en el ejército portugués inician una sublevación contra el régimen del dictador Oliveira Salazar. Esa noche en la radio se emite 'Grandola, vila morena', en la voz de Jose Afonso, una canción prohibida por la dictadura. Podría pensarse que la emisión correspondía a la insumisión de un periodista rebelde, pero en realidad, es la señal programada de un golpe de estado militar que cambiará el rostro de Portugal y el destino de inmensos territorios africanos. Al sonido de la voz de José Afonso, las tropas insurgentes toman los cuarteles. A las tres de la mañana, éstas, marcharán en Lisboa. Los oficiales del M.F.A (Movimiento de las Fuerzas Armadas) no son Generales. Son capitanes y algunos comandantes, hombres de apenas treinta años. Apolíticos pero, conscientes de la fuerte resistencia civil al régimen de Salazar, deciden acabar con las atrocidades de una guerra colonial, que en un crescendo de violencia que se eterniza, recuerda Vietnam, provocando de esta manera el derrumbamiento de una de las dictaduras más crueles de Europa. Poco meses después del triste derrocamiento militar del gobierno constitucional de Chile, la Revolución Portuguesa se distingue tanto por su carácter aventurero como por su carácter pacífico y lírico de su proceso. A pesar de sus dudas y contradicciones, la valentía de los capitanes se convertirá en hazaña y pasará a la historia como la Revolución de los Claveles, que liberó a Portugal de la tiranía militar. La película se centra en los hechos que ocurrieron desde el 24 de abril al 26 de abril. Una pormenorizada crónica de la última revolución romántica del siglo XX.

3 Bigas Luna, 1993. Disponible en Prime Video y Flix Olé Huevos de oro

Vídeo.

Protagonizada por Javier Bardem, Maribel Verdú, Elisa Touati, Raquel Bianca y Maria de Medeiros. Segunda entrega de la denominada 'trilogía ibérica' de Bigas Luna, iniciada con 'Jamón, jamón' y que finalizaría con 'La teta y la luna'. El director reincide en analizar la figura del macho ibérico, encarnado de nuevo por Javier Bardem, que utiliza a las mujeres para conseguir lo que desea. Ambientada en Benidorm, Melilla y Miami, la película es un retrato de lo dorado, de los constructores de la especulación, de señores que les encanta Julio Iglesias, de la jet, algo odiado y admirado a la vez. Javier Bardem es aquí el latin lover, el hombre con muchos huevos, el seductor de medio pelo, el chorizo, el nuevo rico con rolex de oro. Junto a él, cuatro mujeres le acompañan en los quince años de su vida que se cuenta, divididos en tres etapas. Cada una de ellas representa un tópico de mujer. La primera es el sur, la pasión, la influencia árabe, la sensualidad; la segunda, un bombón de lujo, la porcelana de Lladró, la burguesía; la tercera el sexo débil, el juguete de carne y hueso, el turrón, el Mediterráneo.. Y finalmente la cuarta, la leona que se acabará comiendo al protagonista, el sexo fuerte, una hamburguesa de carne poco hecha con chile, la influencia americana: Benito González cumple el servicio militar en Melilla subsistiendo a base de trabajos de poca monta, como el de revender cemento. Sus ambiciones personales apuntan muy alto, y decide plasmarlas a partir de que es licenciado. Al ver frustrado su primer sueño, casarse con la mujer que ama, se instala en Benidorm, y decide emplearse a fondo en el segundo, construir el edificio más alto de la ciudad a base de especular y servirse de su gran capacidad sexual. Para ello seduce a la hija de un millonario. Ebrio de poder y dinero, pronto decide que quiere tenerlo todo doble, no solo los genitales, lo que le llevará a la autodestrucción. La especulación y las relaciones en su vida privada hacen que al final huya a Miami. Allí acabará sus días con una mujer que lo utiliza a su antojo, viendo cómo el mundo se le ha vuelto del revés.

2 Isabel Coixet, 2003. Disponible en Flix Olé, y en alquiler en Filmin Mi vida sin mí

Protagonizada por Mark Ruffalo, Sarah Polley, Leonor Watling, Alfred Molina y Maria de Medeiros. Emotiva y conmovedora historia escrita y dirigida por Isabel Coixet en Canadá que cuenta con producción de El Deseo (Pedro Almodóvar). Con un reparto mayoritariamente anglosajón, con una Sarah Polley en estado de gracia y con Maria de Medeiros en un personaje secundario, narra la vida de una mujer trabajadora, casada y madre de familia, a la que le diagnostican una enfermedad mortal, que oculta a los suyos a la vez que se propone realizar una serie de cosas antes de su muerte: Ann es una joven de 23 años, con dos hijas, un marido en paro, vive en una caravana, tiene una madre que detesta a todo el mundo, y un padre que lleva diez años en prisión. Trabaja como limpiadora nocturna en una universidad. Pero su vida cambia bruscamente el día que se somete a una revisión médica, y se le diagnostica una grave enfermedad. Sólo le quedan dos meses de vida. Decide no decírselo a nadie, pero a la vez establece una lista con todo aquello que debe hacer antes de morir. Isabel Coixet se inspiró en el relato corto 'Pretending the bed is a raft' ('Simulando que la cama es una balsa'), de 1997, último de los contenidos en un volumen con idéntico título​ de la escritora estadounidense Nanci Kincaid, adaptándolo libremente para la película

1 Quentin Tarantino, 1994. Disponible en Movistar plus+ Pulp Fiction

Vídeo.

Protagonizada por Tim Roth, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman y Maria de Medeiros. Segundo largometraje de Quentin Tarantino, quién construye, a modo de rompecabezas, con tres historias paralelas y múltiples saltos temporales hacia delante y hacia atrás, una brillante película, en torno a dos asesinos a sueldo que deben cumplir un trabajo como profesionales que son. Un boxeador, una misteriosa mujer, por la que todos pierden la cabeza y un experto en crímenes en apuros, conformarán una extraña trama con la que los mercenarios no contaban: Un hombre y una mujer entran en una cafetería que se disponen a atracar. Allí se encuentran dos asesinos a sueldo que habían sido enviados por su jefe para rescatar una extraña maleta. Antes, el jefe había pedido a uno de los sicarios que haga de canguro con su mujer con la que sale a cenar en un 'steakhouse', donde improvisan un baile. Cuando llegan a casa, la chica sufre una sobredosis de cocaína y Vincent tiene que recurrir a un antiguo amigo para que solucione el problema. Paralelamente, Butch tima a Marsellus Wallace lo que provoca su problemática huida de la ciudad. La película fue Oscar al mejor guion y ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Temas

Cine