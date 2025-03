Carlos Saura, fallecido este viernes a los 91 años, era uno de nuestros directores más internacionales, con casi 50 largometrajes a sus espaldas. Nacido ... en Huesca, estudió en la mítica Escuela Oficial de Cinematografía, donde posteriormente sería uno de sus profesores. Debuta como director con 'Los golfos' (película que, a día de hoy no se encuentra en ninguna plataforma) en 1959. En 1965, con 'La caza', inicia su colaboración con Elías Querejeta, que le produce todas sus películas hasta el final de la década de los años 70. Con los 80, y ya desaparecida la censura, sus películas se vuelven mucho menos crípticas y se abren a muy diversos temas, destacando sus musicales, que inició en 1981 con el mediometraje 'Bodas de sangre', y que prosigue hasta la actualidad tocando músicas como el flamenco o la Jota, pero también el folclore internacional, como los fados portugueses o el folclore argentino ('Zonda' o 'Tangos').

Estas son las diez películas imprescindibles de Carlos Saura, de menos a más, entre las que están disponibles en las plataformas.

10-'Peppermint Frappe' (1967). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez y Alfredo Mayo. Planteada como homenaje explícito a la figura magna de Luis Buñuel, marcó el comienzo de la colaboración de Saura con la actriz Geraldine Chaplin, a la cual también estaba vinculado sentimentalmente, y el guionista Rafael Azcona. Análisis de la pareja burguesa española, escrito con fina observación en el personaje femenino por parte de los guionistas Angelino Fons y el propio Carlos Saura, y con sorna lacerante y romántica en el protagonista masculino por parte de Rafael Azcona.

Entre los recuerdos de los tambores de Calanda, en un olvidado Viernes Santo, Pablo (Alfredo Mayo) llega a Cuenca, y lo primero que hace es llamar al cuarentón Julián Fuentes, (José Luis López Vázquez) su amigo de la infancia, que es doctor y dirige una clínica de radiología en su residencia personal, asistido por una enfermera tímida y morena, de modales suaves, llamada Ana. (Geraldine Chaplin). Una tarde, Julián es invitado a la casa de la madre (Ana María Custodio) de su amigo Pablo, donde hay organizada una reunión de los dos compañeros de la infancia. Pablo es un aventurero carismático y sofisticado, que acaba de regresar de África, con la inesperada noticia de que se ha casado con una mujer joven rubia, bella, despreocupada y desinhibida llamada Elena (Geraldine Chaplin). Pablo le prepara a Julián una bebida, su cóctel favorito, peppermint frappe (menta con hielo picado), mientras esperan la entrada de Elena. La vista de la cautivadora Elena aturde Julián. Elena le recuerda a una misteriosa mujer que había visto tocando tambores durante la Semana Santa de Calanda. Ella insiste en que no lo conoce, que nunca lo ha visto antes, ni ha estado nunca en Calanda. A pesar de sus reproches, Julián se encuentra inmediatamente atraído por actitud cosmopolita de Elena. Durante los días siguientes a su primer encuentro, Julián vuelve cada vez más enamorado de la novia de Pablo y siempre encuentra un pretexto para pasar tiempo con ella. Mientras que Pablo está ocupado, Julián lleva a Elena de turismo por Cuenca. A pesar de su indiferencia por sus atenciones, la obsesión de Julián por Elena no disminuye. Frustrado por su incapacidad para ganar el afecto de ella, Julián vuelve su atención a su asistente en el laboratorio, Ana, que en secreto se consumía por Julián. Comienzan una relación en la que Julián manipula Ana, la coacciona a vestirse y a actuar como Elena. Aunque esté con Ana, Julián continúa intentándolo con Elena, pero ella se resiste con una burla abierta.

La película fue Oso de Plata en el Festival de Berlín. Realizada con un distanciamiento, alegría, sentido del juego y del humor, novedosos hasta entonces en el cine de Carlos Saura, se beneficia de una planificación con implacable gusto por el detalle y el plano medio exclusivamente, y con una movilidad de cámara que revela el gusto musical de Carlos Saura, consiguiendo una muestra casi surreal y onírica de la realidad.

9-'Deprisa, deprisa' (1981). Disponible en Flix Olé y HBO Max

Protagonizada por André Falcon, Yves Barsacq José Antonio Valdelomar y Berta Socuéllamos. Saura hace un crudo y triste retrato de una generación en una encrucijada existencial, que luchan para encontrar un camino en un ambiente de transformación y revolución social, el de la España recién salida de 40 años de dictadura y su paso hacia la democracia.

Cuatro amigos adolescentes del extrarradio madrileño, cuya falta de expectativas es suplida por el dinero fácil y las drogas. Tras años haciendo parábolas políticas, Carlos Saura se apuntó al cine quinqui, que hacía furor a finales de los 70, y volvió a los ambientes marginados de su primera película 'Los golfos', mirando ahora a los delincuentes juveniles de los años de la Transición.

Pablo, 'El Meca', 'El Sebas' y Ángela son cuatro amigos del extrarradio madrileño, cuya falta de expectativas es suplida por el dinero fácil y las drogas. Para escapar del ambiente marginal en el que viven necesitan conseguir dinero, pero no están dispuestos a trabajar durante años para poder ahorrar. Ellos sólo piensan en conseguirlo rápidamente y en vivir deprisa. Robos que poco a poco se van convirtiendo en golpes más grandes y arriesgados. Entretanto, los cuatro llevan una vida apática donde únicamente se dedican a ver pasar el tiempo, disfrutar de su compañía y utilizar las drogas como vía de escape. Un reflejo claro del impacto y generalización del uso de la heroína en la España de finales de los años 1970 y principios de los años 1980.

Con actores adolescentes no profesionales que se ponían por primera vez ante una cámara, Saura muestra el drama de cuatro muchachos que quieren escapar de la realidad en la que viven buscando cómo conseguir dinero de forma fácil y rápida. Unos chicos muy jóvenes que solo piensan en vivir deprisa. Oso de Oro del Festival de Berlín, fue la última película de Saura con Elías Querejeta.

8-'Cría cuervos' (1975). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por Ana Torrent, Geraldine Chaplin, Mónica Randall, Florinda Chico. Una de las grandes películas de Carlos Saura realizada en los estertores del franquismo. Primer guion escrito en solitario por Saura, creado a la medida de una Ana Torrent todavía niña, a la que enfrenta con Geraldine Chaplin, su musa particular en esta etapa de su carrera. Una niña huérfana, que vive en un enorme caserón con su hermana, su tía, su abuela y una criada, en sus fantasías y obsesiones, habla con su madre, que a veces toma cuerpo y presencia.

Ana (Ana Torrent) es una niña huérfana de doce años, especialmente sensible y receptiva, que vive en un viejo chalet enclavado en medio de la ciudad, en compañía de sus hermanas Irene (Conchita Pérez) y Maite (Mayte Sánchez), su tía Paulina (Mónica Randall), su abuela (Josefina Díaz), una anciana impedida, la criada Rosa (Florinda Chico) y el recuerdo constante de su madre (Geraldine Chaplin), ya muerta. En sus fantasías y obsesiones, Ana habla con su madre, que a veces toma cuerpo y presencia. La niña cree tener un dominio sobre la vida y la muerte de los habitantes de la casa gracias a un veneno que, en realidad, no es otra cosa que un polvo blanquecino e inofensivo.

Película de gran fuerza por la descripción del ambiente familiar y la compleja personalidad de la niña protagonista, narrada de forma depurada, sensible y armoniosa. Premio Especial del Jurado en Cannes y nominada a los Globos de Oro, la profundidad de su carga dramática encuentra su expresión en un lenguaje propio, afinado, sereno, dónde la belleza formal se hace sutil escritura.

7-'El jardín de las delicias' (1970). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por José Luis López Vázquez, Luchy Soto, Francisco Pierrá, Charo Soriano y Lina Canalejas. Carlos Saura formó una trilogía sobre los mecanismos de poder de la reaccionaria burguesía española del franquismo con esta película junto a 'Ana y los lobos' y a 'La prima Angélica'. Un espléndido filme que supo, con mucha inteligencia, burlar los mecanismos de la asfixiante censura de la época utilizando la sátira sobre un poderoso ejecutivo que se ha quedado amnésico, mientras que su familia intenta que recupere la memoria para saber la combinación de la caja fuerte y el número de la cuenta en Suiza que solo él conocía.

Antonio (José Luis López Vázquez) es un constructor de éxito de 45 años que sufre un accidente de tráfico en compañía de su amante. Como consecuencia, queda atado a una silla de ruedas aquejado además de amnesia severa. Sólo él conoce las claves del negocio y el número de la cuenta secreta que poseen en Suiza. Su familia intenta que recupere la memoria representando ante él los momentos más significativos de su vida pasada, despertando con ello fantasmas olvidados, intentando así provocar un choque emocional que le encamine a su recuperación. El bello jardín que cada día Antonio contempla desde sus ojos atónitos se irá llenando de recuerdos y fantasmas.

De nuevo la representación como elemento clave de la vida, con referencias a la guerra civil y soterrada crítica al franquismo, con mucho humor y surrealismo. Fue una producción de Elías Querejeta con guion de Rafael Azcona y el propio Saura.

6-'El amor brujo' (1986). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol, Juan Antonio Jiménez y Emma Penella. Drama musical con la que Carlos Saura cierra su trilogía musical realizada para el productor Emiliano Piedra, tras 'Bodas de sangre' y 'Carmen'. Esta fue la tercera versión de 'El amor brujo', tras la que realizó en 1949 Antonio Román, y la de Francisco Rovira Beleta en 1967, protagonizada, como esta, por Antonio Gades. El filme se rodó íntegramente en un gigantesco plató de los Estudios Luis Buñuel, con deslumbrantes decorados de Gerardo Vera.

Carmelo (Juan Antonio Jiménez) está enamorado de Candela (Cristina Hoyos), pero el padre de ella, siguiendo la tradición gitana, ha concertado su matrimonio con José (Antonio Gades) , el cual, después de la boda, sigue viendo a su amante Lucía (Laura del Sol). Cuando José muere apuñalado, Carmelo es acusado de su muerte y pasa cuatro años en la cárcel. Al regresar al poblado, Carmelo contempla aterrado cómo Candela baila cada noche con el espíritu de José en el lugar en que fue asesinado. Una hechicera recomienda a Carmelo que baile con Candela la danza del fuego para que puedan liberarse del espectro que los separa.

La película se apoya en una bellísima fotografía, en la insuperable banda sonora de Manuel de Falla y en las interpretaciones de Antonio Gades (que había representado el espectáculo en los escenarios de todo el mundo), Cristina Hoyos y Laura del Sol.

5-'La caza' (1966). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por Ismael Merlo, Alfredo Mayo, José María Prada y Emilio Gutiérrez Caba. La película que dio a conocer internacionalmente la obra de Carlos Saura (quien hasta entonces había realizado ya 'Los golfos' y 'Llanto por un bandido'), que logró el Oso de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Berlín y reconocida como una gran obra en Nueva York resultó ser toda una sorpresa, dado que la censura española y el control gubernamental no solían permitir la exhibición y proyección de este tipo de películas ni en el propio país ni en el exterior.

A una finca acotada para la caza del conejo que todavía conserva las huellas de la guerra (trincheras y túneles que se comunican entre sí), acuden en un jeep, a primera hora de la mañana, cuatro hombres: José (Ismael Merlo), el dueño de la finca; Luis (José María Prada), su socio; Paco (Alfredo Mayo), con el que los dos anteriores intentan reanudar la vieja amistad que los unió; y el cuñado de éste, Enrique (Emilio Gutiérrez Caba). Según va transcurriendo el día, los resentimientos, las viejas historias no cicatrizadas y los odios escondidos empiezan a aflorar en la conversación del grupo hasta que al fin, dentro de un clima cada vez más tenso, explota repentinamente la violencia acumulada en este día de caza.

La película supuso el inicio de la colaboración de Saura con el productor Elías Querejeta que se prolongaría durante una década y media. El título original iba a ser 'La caza del conejo', pero la censura lo impidió, siempre pensando mal y creyendo ver connotaciones eróticas donde solo había cuatro amigos cazando conejos. Uno de ellos lo interpretaba al actor prototipo de los héroes franquistas, Alfredo Mayo ('Raza'), que agradeció mucho que le ofreciesen un personaje capaz de dar la vuelta a su imagen. Saura volvería a contar con él en 'Peppermint Frappé'.

4-'El 7º día' (2004). Disponible en Flix Olé y Movistar Plus+

Protagonizada por Juan Diego, Victoria Abril, José Luis Gómez, José García, Yohana Cobo y Eulalia Ramón, se basa,aunque sin citarla, en la tragedia de Puerto Urraco (Badajoz) el 26 de agosto de 1990 (en el filme sucede durante las limpiadas de Barcelona), a partir de un guion firmado por Ray Loriga en torno a dos hermanos sexagenarios mataron a nueve personas e hirieron a una docena con sus escopetas de caza, instigados por sus hermanas tras años de odio contenido entre dos familias del pueblo.

Dos familias, los Jiménez y los Fuentes, llevan años disputando por las lindes de sus propiedades, situadas en un pueblo del interior peninsular español. Las rencillas llevan derramada mucha sangre cuando Isabel (Yohana Cobo), la adolescente primogénita de una de las dos familias, intenta averiguar el verdadero origen del atroz enfrentamiento que ha estuvo a punto de convertirla en huérfana. Ayudada por Chino (Oriol Vila), su primer novio, Isabel descubre que todo se debe a un antiguo amor no correspondido, cuando Amadeo Jiménez (Juan Sanz) y Luciana Fuentes (Victoria Abril), protagonizaron un noviazgo fugaz, cuyo recuerdo todavía late en las venas de Luciana y, aún, amenaza el futuro de toda su familia por culpa de la profunda aversión que los hermanos Fuentes sienten hacia los Jiménez y, por extensión, hacia los demás habitantes de un pueblo que los ha obligado a exiliarse. Desde su ruptura, ambas familias han centrado sus diferencias en los lindes de sus tierras, jalonando los campos y las calles del pueblo de violencia. Y Luciana no sólo no está dispuesta a olvidar, exige de sus hermanos la venganza que, como mujer, no puede llevar a cabo con sus propias manos. Será la muerte en la cárcel de Jerónimo Fuentes (Ramón Fontserè), condenado por intentar asesinar a cara descubierta a José Jiménez (José García) el revulsivo que empujará a los Fuentes, instigados por sus hermanas, a planear un ajuste de cuentas que convertirá la pequeña villa en un escenario dantesco.

El filme está narrado en flash back a través de los ojos de una niña superviviente: «Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor», relata la pequeña. Aquel amor despechado, unido a rivalidades por los lindes de tierras fue alimentando un odio que culminó en una masacre. Las interpretaciones de Juan Diego, José Luis Gómez, Ramón Fontserè y Victoria Abril resultan estremecedoras: el dolor, la incultura y la brutalidad que reflejan sus rostros son sublimes.

3-'¡Ay Carmela!' (1990). Disponible en Flix Olé, Disney+ y HBO Max

Protagonizada por Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego, Maurizio di Razza y Miguel Rellán. Adaptación al cine de la famosa obra de teatro homónima de Sanchís Sinisterra que Carlos Saura y Rafael Azcona (la adaptación la firman ambos) que la convierten en una tragicomedia, en la que a través de las peripecias de los cómicos se analizan las actuaciones de los dos bandos en la Guerra Civil. De alguna manera las experiencias son similares y dobles, primero en el campo republicano y luego en el franquista. La postura de Saura es muy clara: a la alegría, el entusiasmo y la miseria del bando republicano, sucede la crueldad y el militarismo del lado nacional.

España, entre 1936 y 1939. La pareja formada por Carmela (Carmen Maura) y Paulino (Andrés Pajares) recorren la geografía española de la zona republicana en plena Guerra Civil con su modesto espectáculo de variedades y sin más compañía que un joven sordomudo, Gustavete (Gabino Diego). Después de que el mando republicano les asignase la misión de entretener con su espectáculo «Carmela y Paulino, varietés a lo fino» a la tropa de primera línea del frente, Carmela y Paulino deciden regresar a Valencia. Se extravían en el camino y entran en zona nacional, donde son detenidos. Cuando creen que les van a fusilar, aparece un teniente italiano, devoto del teatro, que organiza una función y les propone trabajar en ella. Pero no saldrá como ha sido escrita.

Saura recreó ambientes, situaciones y personajes, poniendo el acento en la descripción de los protagonistas, que pasan de la comedia a la tragedia más absoluta. La película marcó el reencuentro de Saura con Rafael Azcona tras 17 años de separación. A destacar una esmerada recreación de la época (se rodó en las ruinas de la ciudad vieja de Belchite) y unas brillantes interpretaciones a cargo de Andrés Pajares (muy alejado de las comedietas vengonzantes que había interpretado hasta entonces), Carmen Maura y Gabino Diego como el joven mudo, testigo aterrado de los hechos.

2-'Elisa, vida mía' (1977). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por Fernando Rey, Geraldine Chaplin, Isabel Mestres, Joaquín Hinojosa y Norman Briski. Fernando Rey consiguió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes por este trabajo de Carlos Saura, una película mucho menos hermética que las anteriores del director que volvía a tocar sus temas favoritos de entonces, como son la infancia, la familia, los recuerdos con la presencia del pasado sobre el presente y la claustrofobia. Carlos Saura es también autor del guion en solitario, ya sin la colaboración con Rafael Azcona que había mantenido hasta entonces.

Después de varios años sin verse, Elisa Santamaría (Geraldine Chaplin), una mujer con problemas matrimoniales, que está a punto d separase, acuda a visitar a su padre, Luis (Fernando Rey), un viejo profesor que vive en una perdida casita en la provincia de Segovia, pera celebrar su cumpleaños. Elisa, que no quiere volver a su casa, se queda a pasar una temporada con él, y mientras el profesor trata de finalizar sus memorias, que a veces parecen las de su hija, y se pone enfermo, ella recuerda el pasado en común y se estabilizan las relaciones entre ambos haciéndose cada vez más intensas.

La película es la historia de un reencuentro, el de una mujer con su padre de quien llevaba alejada varios años, y de las sensaciones que le produce ese hecho. A destacar además del estupendo trabajo interpretativo de Fernando Rey, la hermosa fotografía y la belleza de las localizaciones de la provincia de Segovia. Fernando Rey consiguió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes.

1-'La prima Angélica' (1974). Disponible en Flix Olé

Protagonizada por José Luis López Vázquez, Fernando Delgado, Lina Canalejas, María Clara Fernández de Loaysa y Josefina Díaz. Obra maestra de Carlos Saura, una historia sobre la memoria, la familia y la infancia perdida, con momentos claves de la historia de España como telón de fondo. Producción de Elías Querejeta, Premio del Jurado en Cannes, fue una película conflictiva en la España franquista, primero por sus encuentros con la censura y después por el ataque de grupos de la extrema derecha contra cines donde se proyectaba el filme.

Años después de la muerte de su madre, Luis (José Luis López Vázquez), un maduro editor de Barcelona que permanece soltero, cumple con el deseo de la difunta: que sus restos mortales descansen en el panteón familiar del cementerio de Segovia. Una vez allí, donde pasaba los veranos en casa de su tía Pilar (Josefina Díaz) y la prima Angélica (Lina Canalejas), los recuerdos de su infancia despertarán en él viejas pasiones. El encuentro de Luis con el amor de su infancia hace presentes los recuerdos de aquel verano de 1936, las inocentes correrías y los primeros y asombrados descubrimientos. Y también el estallido de una violencia que el paso del tiempo no ha sido capaz de someter. Aquellos recuerdos de una educación opresiva y su amor de niño por la prima Angélica (María Clara Fernández de Loaysa) se apoderan de su mente. Ahora Angélica está casada en un matrimonio infeliz, y él se ve agobiado por los traumas del pasado.

Saura vuelve a hablar de la memoria, una constante de su filmografía para, con grandes hallazgos narrativos, y a la manera que lo hacía Ingmar Bergman en 'Fresas salvajes' cruza pasado y presente, donde los recuerdos de la niñez del protagonista durante la guerra civil española le hace revivir su pasado en el hombre maduro que es, pero mezclando el pasado con el presente. Saura ya había dirigido a López Vázquez con sendos personajes dramáticos en 'Peppermint Frappé' y en 'El jardín de las delicias', pero aquí el actor hace una de las grandes creaciones de su trayectoria, con una sutileza y sensibilidad enormes.