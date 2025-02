Las diez películas más destacadas de Semana Santa

Boquerini . Viernes, 7 de abril 2023, 00:37 Comenta Compartir

¿Qué significa una película de Semana Santa? Literalmente serían aquellas que cuentan la pasión y muerte de Cristo, pero el tiempo ha cambiado mucho este concepto. Entran también las vidas de Jesucristo, incluso las que recogen la historia del Antiguo Testamento. El franquismo, donde en estas fechas solo se podían ver un determinado tipo de películas, incluyó además películas 'de romanos', se hiciese o no mención a los cristianos, como 'Espartaco', películas de vidas de santos e incluso de historias de milagros, fuesen reales o ficticios como 'Marcelino Pan y Vino'. En esta lista de 'películas de Semana Santa' que podemos encontrar en plataformas, nos ceñimos más a las revisiones de la vida de Cristo, junto a con alguna destacada historia bíblica como 'Los 10 mandamientos' y alguna simplemente 'de romanos' como 'Quo Vadis?', en la que los cristianos son fundamentales. Desgraciadamente hay alguna otra como 'Jesús de Nazaret' de Franco Zeffirelli, 'Rey de Reyes', de Nicholas Ray o 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson, que no se encuentran en ninguna plataforma.

10 Norman Jewison, 1973 Disponible en Filmin y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Jesucristo Superstar

Protagonizada por Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman y Barry Dennen, es la versión cinematográfica de la famosa ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, a cargo de Norman Jewison un director que a pesar de no estar especializado en el género musical, posee en su filmografía dos notables exponentes del mismo que en su momento obtuvieron un resonante éxito comercial: 'El violinista en el tejado' y ésta, siendo ambos sendas adaptaciones al cine de espectáculos que ya habían triunfado en los escenarios de Broadway.

Un grupo de jóvenes, con aspecto hippie, llega en un autobús al lugar donde van a representar los últimos días de la vida de Jesucristo. Inmediatamente, comienzan a cambiarse de ropa para la representación. A partir de ahí, se cuenta la historia a través de los ojos de Judas (Carl Anderson). Judas manifiesta su percepción de que los seguidores de Jesús (Ted Neeley) se han vuelto fanáticos, ungiéndolo como un dios y convirtiendo sus palabras en profecías. Se representan diferentes episodios: con los apóstoles, con los sacerdotes, con los romanos, con los leprosos, en el templo convertido en mercado donde no faltan las prostitutas, las pipas de marihuana, la venta ilegal de armas, las postales típicas..Después del episodio del templo, cuando Jesús pierde el control ante los mercaderes y destroza los tenderetes, Judas, decepcionado, está más que convencido de que el nazareno no es más que un hombre y piensa que, por la reacción que genera ante la masa que lo proclama salvador, se ha vuelto peligroso, por lo que debe ser detenido. Por esto, acude a los sacerdotes, que piensan como él, y les da toda la información que necesitan para detener a Jesús. Después de conducir a los soldados al huerto de Getsemaní, y ver el desarrollo de los acontecimientos, Judas se da cuenta de que ha sido sólo un instrumento de Dios para hacer cumplir el destino de Jesús. Furioso porque el nazareno será recordado como una superestrella, Judas se suicida. Jesús, tras ser detenido, es juzgado y condenado a morir crucificado. Una vez muerto Jesús, y sin que veamos su resurrección, finaliza la representación de cómo fueron sus últimos días. Todos vuelven al autobús para cambiarse y emprender el viaje de vuelta, pero falta un actor, el que hacía de Jesús no está entre ellos.

El vestuario de los personajes es el de la gente de la calle de los 70, predominando la moda hippie de coloridas camisetas y pantalones vaqueros. Los soldados romanos recuerdan a los obreros de la construcción con sus cascos, a pesar de sus metralleta y lanzas. En la ambientación se incluyen elementos modernos, como los tanques de guerra que persiguen a Judas por el desierto. Sin duda la banda sonora resulta lo mas destacado de una película que no tiene diálogo alguno y que sabe captar el espíritu hippie de los últimos sesenta, con una BSO repleta de rock progresivo y sinfónico, folk delicado y letras irónicas.

9 Heny Koster, 1953 Disponible en Amazon La túnica sagrada

Protagonizada por Richard Burton, Jean Simmons, Victor Mature y Michael Rennie, es una película que ha pasado a la historia del cine por ser la primera rodada en el formato de cinemascope. Se trata de un drama de aventuras de temática épico-religiosa, basado en el éxito literario de Lloyd C. Douglas, que obtuvo los Oscar correspondientes a la mejor dirección artística y al mejor diseño de vestuario.

Roma, en tiempos del emperador Tiberio (Ernest Thesiger). El tribuno Marcelo Galio (Richard Burton), joven y apuesto hijo del senador Galio (Torin Thatcher), disfruta plenamente de los placeres de la vida. Un día encuentra en el marcado de esclavos, tras muchos años de no verla, a Diana (Jean Simmons), una joven bellísima, antigua conocida suya, que ahora, huérfana, es la pupila del emperador. En dicho mercado se enfrenta, en violenta puja, con el hijo y sucesor del emperador, Calígula (Jay Robinson) con motivo de la compra de un esclavo griego llamado Demetrius (Victor Mature). A causa de esta disputa, el emperador Tiberio castiga al tribuno Marcelo y le envía a la lejana guarnición de Palestina, donde es gobernador Poncio Pilatos (Richard Boone). Mientras tanto, en Capri, Diana insiste cerca del emperador Tiberio para que Marcelo regrese a Roma desde su destierro. Por fin lo consigue. Poncio Pilatos comunica a Marcelo la buena nueva, pero antes de partir hacia Roma, le encarga cumplir una misión que, al parecer, no tiene importancia. Simplemente se trata de la ejecución, mediante crucifixión, de tres delincuentes, uno de los cuales es llamado El Mesías. Su verdadero nombre es Jesús y las autoridades, tanto judías como romanas, lo han condenado a muerte. Marcelo cumple rutinariamente su misión, pero al bajar del monte Calvario, y cuando su esclavo Demetrius (quién se ha convertido al cristianismo), para resguardarle de la lluvia, le echa por los hombros la túnica que llevaba el crucificado Jesús, parece enloquecer. En este estado, Demetrius le abandona. Marcelo regresa y se presenta al emperador de Capri, pero su estado mental es lamentable. Diana le acoge con todo cariño, pero no consigue curarle. Marcelo relata al emperador Tiberio lo ocurrido, y todos llegan a la conclusión de que aquella túnica estaba embrujada. Tiberio, de nuevo, ordena a Marcelo que regrese a Palestina y que, en secreto, se informe de las actividades de los cristianos, a los que empiezan a temer en Roma, tratando al propio tiempo, de encontrar la túnica para destruirla.

En el filme hay que resaltar la excelente interpretación de Richard Burton por su espléndido trabajo de tribuno romano que acaba convertido al cristianismo, por el que fue nominado al Oscar.

8 Mervyn LeRoy, 1951. Disponible en alquiler en Rakuten TV y Amazon Quo Vadis?

Protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov, un Un clásico del séptimo arte firmada por Mervyn LeRoy, con un inolvidable Peter Ustinov que interpreta a un irresponsable y melífluio emperador Nerón, por la que obtuvo una candidatura a los Oscar.

Roma, año 63 de la era cristiana. Marco Vinicio (Robert Taylor) es un general romano de la época del emperador romano Nerón (Peter Ustinov), quién decidido a que su nombre sea recordado con letras de oro, envía a sus legiones a conquistar el mundo. Después de una brillante campaña en la lejana Britania, Marco Vinicio llega a Roma, al frente de sus legiones. Marco Vinicio encuentra muy cambiada a la capital del imperio. Tras se recibido por Popea (Patricia Laffan), la mujer de Nerón, cuyas intrigas mantienen convulsionado a los círculos del poder, el emperador organiza una fiesta para celebrar su victoria. A través del senador Plautius (Felix Aylmer), conoce a Ligia (Deborah Kerr), una joven esclava cristiana a la que desea pero que descubre que con ella no le funcionan sus habituales métodos de seducción, por la fe que profesa la joven. Marco Vinicio se enamora de ella y consigue que se la adjudiquen como esclava. La corte de Nerón se convierte en un lugar muy peligroso para todos los que no están de acuerdo con Nerón, como es el caso de Petronius (Leo Genn). Coincidiendo con la llegada a Roma del nuevo líder cristiano, Pedro, Nerón inicia una cruel persecución contra ellos y Ligia es detenida. Marco Vinicio deberá elegir entre su lealtad al emperador y su amor hacia Ligia a la vez que Nerón decide incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos.

Una superproducción al más clásico estilo del Hollywood heroico, que se rodó en el año 1951 en los estudios romanos de Cinecittà, y que está basada en la novela de Henry Sienkiewicz. El filme fue iniciado por John Huston, pero fue sustituido por Mervyn Le Roy, debido al deseo de la Metro de potenciar este aspecto de gran superproducción.

7 Martin Scorsese, 1988. Disponible en Filmin y en alquiler en Apple TV La última tentación de Cristo

Protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel, Paul Greco, Verna Bloom y Barbara Hershey, es una de las películas más personales de Martin Scorsese, que cuenta con un guion de Paul Schrader basado en la novela Nikos Kazantzakis, que trata sobre la vida de Jesús y plantea, entre otros temas, una hipótesis sobre lo que habría pasado si hubiera rechazado la divinidad y continuado viviendo como hombre tras su crucifixión. La lucha entre las naturalezas divina y humana de Jesucristo supone el eje central sobre el que gira la película.

Jesús de Nazaret (Willem Dafoe) es un carpintero judío fabricante de cruces para el ocupante romano, un hombre asustado que no comprende bien porqué debe sacrificar su vida. Tiene claro quién es y qué está llamado a hacer, pero no entiende muy bien el motivo. Tampoco conoce las razones que lo hacen partir al desierto a enfrentarse con las Tentaciones clásicas de la Biblia. Antes de partir, confundido, llega a un prostíbulo donde la María Magdalena (Barbara Hershey), atiende a los beduinos que esperan su turno. Luego de un par de horas de espera en que los pastores desfilan tras los velos de los aposentos de la Magdalena, le llega el turno a Jesús, quien viene a despedirse de ella. La Magdalena le ruega que le haga el amor, y él se niega, ella lo insulta y le reprocha su falta de hombría. Jesús llega al desierto y es tentado de mil formas por Satanás, que aparece como una llama y como un león. Lo alcanza Judas (Harvey Keitel), quien sospecha que Cristo es un traidor a los judíos y que espía para Roma. Le dice que no se separará de él para vigilarlo y lo amenaza de muerte en caso de traición. Al regresar del desierto superadas las Tentaciones, Jesús empieza a predicar la Palabra y a juntar seguidores prometiéndoles la salvación y la vida eterna en el nombre de su Padre. Le acompañan los Apóstoles y la historia prosigue hasta la condena de Jesús por Poncio Pilatos (David Bowie) bajo cargos esencialmente políticos. Jesús está clavado en la cruz, se muere. Se le aparece una niña de 12 años que le dice, tu Padre me manda decirte que no es necesario que mueras aquí, que ya has probado todo, baja, ven conmigo y sigue viviendo. Jesús duda -una vez más- y baja de la cruz ayudado por la niña/ángel. Se van de la mano por las colinas y la niña lo lleva hasta una choza donde lo espera María Magdalena y hacen el amor. Jesús trabaja como campesino y carpintero. La Magdalena muere al nacer su hijo. Conforme la costumbre de la época, Jesús toma por esposas a las hermanas de la Magdalena y con ellas hace su vida. Ha pasado Ha pasado el tiempo, y Jesús es un hombre viejo. Un día va con sus mujeres y sus hijos adolescentes a un mercado y se encuentra con Pablo (Harry Dean Santon) que está predicando. Jesús le saluda: yo soy Cristo, No, no eres Cristo, cómo que no, mírame, no me conoces yo no te conozco, dice Pablo, tú no puedes ser Cristo porque Cristo murió en la cruz No, yo no morí en la cruz, mi Padre me dijo que no era necesario. Mientes, porque nosotros hemos predicado tu muerte y para eso tú tienes que haber muerto, si no hemos predicado en vano y eso no es posible porque tu trajiste un mensaje de salvación que deben conocer todos los hombres así que aunque lo seas, tú no puedes ser Cristo, yo no te conozco. Jesús le mira y se va. Jesús, muy viejo, está agonizando en una choza cuando entran, también muy viejos, los Apóstoles. Traidor le dice Pedro (Victor Argo), nos abandonaste y te bajaste de la cruz. Nos dejaste solos a predicar en tu nombre, y los romanos nos han perseguido y nos han matado. Abandonaste a tu pueblo y ahora tu pueblo es esclavo de los romanos. Mientes, Pedro, yo no los abandoné, mi Padre me mandó un ángel porque ya no era necesario que yo muriera. En ese instante aparece la niña de 12 años. Véanlo dice Jesús, ahí está, pregúntenle si no es verdad. Tonto le contesta Pedro, ella no es un ángel, es el demonio y al punto la niña se convierte en la llama del desierto. Y si no nos crees, sal a ver lo que pasa. Jesús se levanta, fuera de la choza las aldeas judías están ardiendo. Jesús al verlo, cae de rodillas con las manos hacia el cielo y grita, Padre, qué he hecho, está mal, no puede ser, yo quiero ser el Cristo tu hijo, quiero morir en la cruz. Después, vemos a Jesús en la cruz tal y como estaba antes de que apareciera la niña-ángel, mira al cielo y dice «se ha cumplido»

Rodada íntegramente en escenarios naturales de Marruecos, en llos mismos en que Franco Zeffirelli realizó su 'Jesús de Nazaret', la película posee todo el vigor e impacto visual del cine de Scorsese, como corroboran las secuencias que muestran la violencia de la crucifixión y la sangre como símbolo del sacrificio.

6 George Stevens, 1965 Disponible en Filmin y en alquiler en Apple TV La historia más grande jamás contada

Protagonizada por Max von Sydow, Michael Anderson Jr., Carroll Baker, Ina Balin, Pat Boone, Victor Buono y Richard Conte. Una de las superproducciones más caras y aparatosas que Hollywood llevó a cabo sobre la vida de Cristo, con Max Von Sydow dando vida a Jesucristo y un elenco de intérpretes de primer orden asumiendo diferentes roles, entre ellos John Wayne, una presencia casi exótica en este tipo de producciones. Más de tres horas en las que el director George Stevens buscó realizar la más espectacular de las películas sobre la vida de Cristo. En la dirección participaron también David Lean y Jean Negulesco, que no llegaron a figurar en los créditos.

Durante el reinado de Herodes nace en Belén un niño que es adorado por tres magos venidos de Oriente, y al que las profecías señalan como el Mesías que el pueblo judío espera ansiosamente. A la muerte de Herodes, su hijo hereda el trono, pero no puede con los desórdenes del pueblo y tiene que llamar a las legiones de Roma. En vista de su incapacidad, el César le destierra de Jerusalén y nombra un gobernador, Poncio Pilatos (Telly Savalas). Durante este tiempo, Jesús de Nazareth (Max von Sydow) se ha hecho un hombre, y tras el bautizo que recibe de Juan el Bautista (Charlton Heston), comienza con el ayuno la preparación para su vida pública. Predicando el amor al prójimo y la verdad, Jesús de Nazareth se gana la enemistad de los escribas y los fariseos, que apelan a Poncio Pilatos, presentándole como un perturbador, a la vez que las multitudes que le siguen y ante las que realiza prodigios y sana a enfermos, inquietan al Sanedrín.

La película fue nominada al Oscar a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística, al mejor diseño de vestuario, a la mejor música y a los mejores efectos rspeciales.

5 Cecil B. de Mille, 1955 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten Tv y Amazon Los diez mandamientos

Protagonizada por Charlton Heston, Anne Baxter, Yul Brynner, Yvonne de Carlo, Debra Paget, John Derek y Edward G. Robinson. La última de las grandes superproducciones bíblicas de Cecil B. DeMille, la historia de Moisés, que el propio director ya había llevado a la pantalla en 1923 en pleno cine mudo. DeMille tenía 75 años cuando rodó la película que es un compendio de su manera de entender el cine como gran espectáculo.

Una mujer judía abandona a su bebé en una canastilla que flota sobre el Nilo para salvarlo de la muerte por orden del Faraón. La canastilla es recogida en Palacio y Moises (Charlton Heston), adoptado como un hijo más del Faraón, teniendo como hermanastro a Ramses (Yul Brynner). Ambos hermanos dedican su juventud a disfrutar de la vida y los placeres, hasta que una voz divina ordena a Moisés que se ponga al frente de las siete tribus de Israel, libere a los suyos del yugo del Faraón, que los tiene como esclavos, y los conduzca a la Tierra Prometida. El faraón se niega a dejar partir a los judíos, por lo que Dios manda siete plagas sobre Egipto que causan la desgracia, desolación y muerte de los primogénitos de todas las familias, salvo la de los judíos. Ante tanta calamidad, el faraón cede y deja partir a los judíos que, conducidos por Moises, cruzan el mar Rojo tras separarse las aguas. Ramsés, arrepentido de su decisión, persigue a los judíos al frente de un ejército que es tragado por el mar al pretender cruzar por el mismo camino de los judíos y cerrarse las aguas sobre ellos. Tras vagar por el desierto, llegan al pie del Monte Sinaí, donde Dios entrega a Moises dos tablas con los Diez Mandamientos.

La adaptación bíblica es bastante abierta y en aquella parte de la vida del joven Moisés en el palacio del Faraón, que las Sagradas Escrituras no dicen nada, es completamente inventada y en ella aflora el DeMille director de comedias de enredo que se había consagrado en los años 20. La película se rodó íntegramente en los lugares de Egipto y el Monte Sinaí donde indica La Biblia que sucedieron los hechos.

4 Ridley Scott, 2014 Disponible en Movistar Plus+ y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Exodus: dioses y reyes

Protagonizada por Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, IJohn Turturro y María Valverde, es una mirada diferente a la vida de Moises rodada en Almería por Ridley Scott y en donde se puede descubrir a María Valverde.

Egipto, año 1.300 antes de Cristo. Moisés (Christian Bale) es el hijo adoptivo del Faraón Seti (John Turturro) y hermanastro de Ramses (Joel Edgerton), al que considera también como su compañero de armas. Moises es un general del ejército respetado por todos sus subordinados, un hombre justo que intenta tratar con la corrupción del poder así como con la rebelión de las tribus extranjeras limítrofes con Egipto, y con el descontento de los esclavos hebreros, sometidos por los egipcios, entre los que se incluye en sabio anciano Nun (Ben Kingsley), que le desvela el misterio de su origen hebreo, y del impulsivo Jushua (Aaron Paul). Cuando llevado por la envidia y el odio, y con la inestimable colaboración de la reina Tuya (Sigourney Weaver), Ramsés se entera de los orígenes de Moisés, lo manda desterrar lejos de Egipto y ordena su asesinato. Sin embargo Moisés sobrevive y acogido en una lejana tribu de pastores, se acabará casando con Sefora (María Valverde), con la que tendrá un hijo. Un día, casi moribundo por un alud, enterrado en el lodo, en una zarza ardiente se le aparece un niño como enviado de Dios que le indica que debe regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Cuando se presenta ante Ramsés, el Faraón se niega a dejar partir a los esclavos hebreros y pronto se desata sobre el país una serie de calamidades que culminarán con la muerte de todos los niños no hebreos, entre ellos el propio hijo de Ramsés. Ante esto, el Faraón acepta dar la libertad a os esclavos y que el pueblo hebrero abandone Egipto. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que se arrepienta e inicie una persecución con su ejército. La llegada, tras muchas calamidades, al Mar Rojo, detendrá el éxodo hebreo, pero la proximidad de las tropas egipcias, con Ramsés al frente, obligarán a Moises a tomar una decisión.

Una enorme superproducción realizada en 3D, con grandes efectos visuales, en la que Ridley Scott pone todo su sentido de la aventura aunque se echa de menos más emoción.

3 Terry Jones, 1979 Disponible en Filmin y en alquiler en Netflix La vida de Brian

Protagonizada por los Monty Phyton al completo (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin) es una de las grandes comedias cinematográficas, una desmitificación del cine bíblico que presenta la historia de Brian, un hombre nacido en Palestina en los tiempos de Cristo y que permanentemente es confundido con el Mesías. El irreverente grupo británico se muestra aquí algo más que audaz en su peculiar visión de algunos de los episodios del Nuevo Testamento.

Nace en Judea, en un pesebre, y casi al mismo tiempo que Jesucristo. Tres reyes magos acuden a Belén, guiados por una estrella, a ofrecer sus respetos y presentes al elegido, tras unos instantes de confusión Brian es despojado de sus honores en beneficio de su vecino Jesús. Treinta y tres años más tarde Brian (Graham Chapman) intenta conquistar el amor a través de su lucha política contra los romanos, pero la situación se complica. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se halla sumergida la Galilea de aquellos días, le harán vivir en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio Pilatos (Michael Palin), su propia versión del calvario. Su tranquila vida como judeorromano, que transcurre entre las lapidaciones de herejes y su trabajo como vendedor de morros de nutria y bazos de ocelote en el Coliseo, se verá radicalmente alterada cuando ingrese en uno de los muchos grupúsculos terroristas que se oponen a la ocupación romana de Judea. Es el año 33 de nuestra era, y en ese momento de convulsión un par de palabras dichas en el momento más inoportuno pueden convertirte en un nuevo Mesías...

En España, se estrenó en noviembre de 1980 y pese a ser distribuida por una multinacional de Hollywood, lo hizo únicamente en versión original subtitulada en unos minicines, por miedo a las reacciones de grupos de extrema derecha que ya habían atacado el estreno de 'Jesucristo Superstar'. Sin embargo fue un inesperado éxito de taquilla que en Madrid permaneció más de 2 años en los multicines donde se estreno. Al cumplirse un año del estreno, los propios Monty Phyton acudieron a las salas y descubrieron una placa en la fachada que recordaba su primer año en cartel. Hoy aquellos multicines son un supermercado de informática.

2 William Wyler, 1959. Disponible en HBO Max y Movistar Plus+ y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Amazon y Chili Ben-Hur

Protagonizada por Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd y Hugh Griffith, es una de las más espectaculares películas de la historia del cine, modélica a la hora de ilustrar cómo eran los aparatosos sistemas de producción de los grandes estudios, se trata de la «era analógica» del Séptimo Arte. Fue la tercera vez que se llevaba al cine una famosa novela de Lew Wallace. La película, que costó 15 millones de dólares de la época, se rodó en su mayor parte en los estudios romanos de Cinecittá, con 300 decorados, entre ellos un circo romano con capacidad para 25.000 personas, más de 15.000 figurantes, tres meses de rodaje y un reparto lleno de primeras figuras, que dan la auténtica dimensión de este espectáculo de primera fila, que recibió 11 Oscar.

Palestina, año 30. Judah Ben-Hur (Charlton Heston) es un noble y comerciante judío, un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y su Dios, que está a punto de recibir en Jerusalén a Messala (Stephen Boyd), un viejo amigo de la infancia, convertido ahora en tribuno romano, que llega a la ciudad acompañando al nuevo gobernador de Roma y al frente de dos legiones que envía Roma para sofocar una posible revuelta. Aunque inicialmente el reencuentro de los dos amigos se desarrolla como un grato acontecimiento solo brevemente turbado por las diferencias de criterio de ambos ante la situación que vive el pueblo judío bajo la dominación del Imperio Romano, un desgraciado accidente, cuando su hermana se apoya en el borde de la azotea y una piedra se desprende al paso de la comitiva provocando que el gobernador se golpee al caer junto con su caballo, se salda con una acusación contra Judah, su madre y su hermana, que son condenados sin haber cometido crimen alguno, siendo víctimas de la ira de Messala, que les acusa en falso condenándoles a una cruel esclavitud. Judah es enviado al puerto de Tiro, sin juicio, como remero de galeras, jurando vengarse de Messala aunque ello le lleve toda la vida. En su viaje al puerto, Judá conocerá a Jesucristo (Claude Heater), quien le dará agua. Ya en la galera, Judah conocerá a Quintus Arrius (Jack Hawkins), primer Cónsul de Roma, al que salvará la vida en una batalla en la que la galera se hunde. Como gratitud hacia Judah, Quintus Arrius le adoptará como hijo suyo, con lo que obtiene riquezas y títulos. Sin embargo, a pesar de las riquezas, del poder y de la gloria de Roma, Judah sabe que tiene un juramento que cumplir y que no puede esperar más tiempo. Es la hora de la venganza… En su camino a Jerusalén conocerá a Balthasar (Finlay Currie), y al Jeque Ilderim (Hugh Griffith), un comerciante árabe. De Balthasar aprenderá que hay alguien en quien creer, un Mesías, hijo de Dios, que liberará a los hombres de su ira y su odio. Por el contrario, del Jeque descubrirá que Messala participa en las carreras de cuadrigas y, en la arena del circo, la muerte no es un delito… Alimentado por su odio, Judah reta a Messala en las carreras y, por otro lado, buscrá a su madre y hermana. Al regresar a Jerusalén, descubre que todo lo que había conocido había quedado reducido a ruinas, que su familia había desaparecido y que la única explicación que tiene es de la hija de un esclavo suyo, llamada Esther (Haya Harareet), a quien Judah amaba profundamente: Tras condenarle a galeras, Messala no sólo había confiscado todos los bienes de Judah y su familia, sino que se ensañó con su madre y hermana encerrándolas en los calabozos. Con su regreso y su reto, Messala, tenso, manda buscar a la familia de Judah. Para su sorpresa, tantos años en una celda inmunda en los recónditos calabozos habían hecho que enfermaran de lepra.. Judah, lleno de cólera y odio en su interior, se debate interiormente entre su venganza hacía su verdugo y su antigua amistad de la infancia. Pero Judah sabe que Messala no va a cambiar y que su única opción de resarcirse es poder ver su cuerpo mutilado y maltrecho en la arena del circo. Para ello, correrá en las carreras de cuadrigas. Ahí vencerá a Messala, quien terminará cayéndose de su carro, y siendo atropellado y pisoteado por otro. Con el cuerpo ensangrentado, estará condenado definitivamente a muerte. Messala, en un último aliento le comunica que su madre y su hermana están vivas, pero que están en el valle de los leprosos. Por lo tanto, como Judah sabe, están condenadas a una muerte lenta y horrible. Desolado, Judah Ben-Hur recorre las calles de Jerusalén con su madre, su hermana, y Esther. Él accede al requerimiento insistente de ésta para que sean sanadas por el Rabí de Galilea, al que ha escuchado predicar y obrar maravillas, mientras una procesión de gente acompaña a gritos la marcha de los nuevos crucificados, entre ellos Jesucristo, un hombre que una vez le dio de beber. Judah, como agradecimiento, le devuelve su ayuda con agua y un poco de aliento en su pesada carga. Este encuentro, y el presenciar después la crucifixión del hombre que un día le salvó de morir, harán que Judah encuentre la paz y mitigue su ira a través del perdón. Regresa aún bajo la catarsis de lo que ha presenciado cuando ve que su hermana y su madre han sanado milagrosamente. ¡Ha ocurrido el milagro! Y fundidos en un gran abrazo, se desborda la alegría.

A destacar la sobresaliente partitura musical de Miklos Rozsa y, en menor medida, el duelo interpretativo mantenido por Charlton Heston y Stephen Boyd en sus cuádrigas, que estuvo muy por debajo del que protagonizaron Ramón Navarro y Francis Bushman en la primitiva versión muda.

1 Pier Paolo Pasolini, 1965 Disponible en Flix Ole El evangelio según San Mateo

Protagonizada por Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Sussana Pasolini y Marcello Morante. Pasolini profundiza en un Jesucristo hombre de su tiempo, aproximándose a él según la descripción del evangelio de San Mateo, sin ninguna visión premeditada. Es una película muy fiel al texto de este evangelista, transpirando autenticidad, sencillez y humildad. El título original era 'El evangelio según Mateo', al que la censura española obligó a incluir el 'san'.

Un ángel anuncia a José (Marcello Morante) que su esposa, María (Margherita Caruso), una mujer virgen, está esperando al Hijo de Dios, Jesús, por obra del Espíritu Santo. Cuando nace el niño, los Reyes Magos van a adorarlo. Pero los libros sagrados del pueblo judío son conocidos por el rey Herodes (Amerigo Bevilacqua) que, temeroso de que el niño pueda convertirse en el libertador que ha de acabar con el poder de Roma, da orden de que se mate a todos los recién nacidos. Años después, Jesús (Enrique Irazoqui) se acerca a su primo Juan (Mario Socrate), que bautiza a la gente en el Jordán. Al salir del agua Jesús, los cielos se abren y se oye una voz que dice: «Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco». Después, Jesús se retira al desierto durante cuarenta días y cuarenta noches, tras los cuales se va a anunciar la buena nueva o Evangelio con algunos discípulos. Recorre las ciudades y pueblos de Judea y Galilea, anunciando la llegada del Reino de Dios y realizando milagros. Traicionado por Judas (Otello Sestili), muere crucificado en el Gólgota. Cierra los ojos en una luz resplandeciente y resucita tres días después.

En el 2015, el diario 'L'Osservatore Romano' la definió como la mejor película sobre Jesucristo. Los diálogos están extraídos directamente del Evangelio de San Mateo, por considerarlo el más concreto de los cuatro. En 1962, Pier Paolo Pasolini, católico, homosexual y marxista, acudió a un congreso celebrado en Asís, donde cristianos y marxistas debatieron algunas partes de la Biblia. Religión e ideología intentaban acercar posturas, haciendo relecturas conjuntas y casi siempre encontradas, en busca de una materia común. Fue entonces cuando Pasolini se enamoró del evangelio según San Mateo, que es el menos especulativo y el más concreto con respecto a la figura de Jesucristo. Según se dijo, le gustó sobre todo que no apareciese como un profeta de púlpito a quien los demás debían acercarse, sino como un viajero dispuesto a alimentarse por el camino y al mismo tiempo lo bastante determinado para entregar sus enseñanzas allí por donde pasase.

