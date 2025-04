Borja Crespo Viernes, 2 de diciembre 2022, 13:09 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

Se estrena este fin de semana, tras inaugurar con energía el Festival de Sitges el pasado octubre, 'Venus', la esperada segunda película bajo el paraguas de The Fear Collection, sello especializado creado por Pokeepsie Films y Sony Pictures International Productions, en asociación con Prime Video -próximamente, no tardando mucho, se estrenará en la plataforma en streaming-. Jaume Balaguero, cineasta aficionado al lado oscuro del ser humano en todas sus posible variantes, firma un filme con especial querencia por los primeros planos que va creciendo en intensidad para estallar en mil pedazos con un demencial desenlace, deliciosamente extremo.

El autor de títulos de culto como 'Los sin nombre' o la peli para no dormir 'Para entrar a vivir' se muestra libre y entregado al género y parece haberse contagiado por la locura propia del cine de Álex de la Iglesia, quien figura en los créditos como inquieto productor. Protagoniza el espectáculo in crescendo, cuya acción principal transcurre en un edificio apartado, situado en el extrarradio de Madrid, una de las actrices españolas más emergentes del momento, Ester Expósito, encumbrada por la serie 'Élite', aunque también hemos podido verla en propuestas interesantes en formato largo como 'Tu hijo', de Miguel Ángel Vivas. Su carisma juvenil es indudable, le quiere la cámara, sobre todo en la lisérgica explosión final donde la sanguinolenta historia adquiere un nuevo significado con un giro acertado que entronca con 'Lucy', de Luc Besson, y algunas filias de Gaspar Noé. También se mira en 'La comunidad', del propio De la Iglesia, con un plantel de artistas de reparto que alimentan la inquietud. En el bloque de apartamentos viven unas tiernas ancianitas algo extravagantes que quizá no sean lo que parece, ¡por supuesto!

'Venus', disfrutable con el chip mental adecuado, está inspirada en unas líneas del maestro Lovecraft, al igual que 'Sueños en la casa de la bruja', uno de los capítulos recién estrenados de la serie 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro', disponible en Netflix. La acción se instala en la actualidad pero los tejemanejes sobrenaturales transcurren por similares derroteros. Lo último de Balagueró -junto a un episodio de la nueva remesa de 'Historias para no dormir'-, a la postre una vuelta a sus raíces, es un aquelarre fantástico que se disfruta mejor en comandita, en una sala oscura. ¿Qué tiene el terror que no tienen otros géneros? «Permite estimular una emoción especialmente intensa: el miedo», contesta el mismo director. «Y se trata de una emoción muy atrofiada hoy en día. Antiguamente estaba asociada a la seguridad inmediata del individuo, a la supervivencia. Hoy se ha vuelto más sofisticada, conceptual, se buscan y crean artificios culturales para poder estimularla. Sentir miedo se ha convertido hoy en una experiencia lúdica. Los miedos reales del hombre moderno son demasiado banales y cotidianos para ser contados. El gran artífice ya no es la fiera o la tribu enemiga, o la gran tormenta que escupe fuego o el Dios vengativo. Ahora los fabricamos nosotros. El cine». Veremos qué nos depara la próxima apuesta de la atractiva marca The Fear Collection, cuyas riendas cogerá la periodista y guionista Jimina Sabadú, una elección desde la producción valiente y necesaria.