Son las número uno en su profesión. Yolanda Serrano y Eva Leira han elegido los repartos de películas como '8 apellidos vascos', 'Dolor y gloria' ... y 'Mientras dure la guerra', y de series tan exitosas como 'Élite' y 'La casa de papel'. Los directores se fían de su ojo para encontrar el talento y los actores se matan por entrar en los 'castings' que convoca su agencia.

–Tarantino sostiene que el 80% de una película son sus actores.

–Y.S: Hay directores que le dan más importancia a los actores que a otros aspectos, pero todos agradecen la tranquilidad de estar en un rodaje sabiendo que han encontrado lo que soñaban. No dejamos de ser contadoras de historias, y los matices de las historias los dan los actores. Con otro actor es otra película.

–Les tiene que gustar observar a la gente.

–E.L: Absolutamente. Para este oficio te tiene que interesar el ser humano: en los bares, en el metro... Estás montando el reparto de una peli y de repente ves a alguien que encaja y sigues la pista hasta dar con la posibilidad de llevarle al otro lado.

–Y.S: Yo me puedo quedar en la mesa de un restaurante porque el de al lado habla de una forma determinada. Es un problema para nuestra vida social.

–¿Lo de dar la tarjeta por la calle a un desconocido solo pasa en las películas?

–Y.S: No tenemos tarjetas, si alguien te gusta mucho no puedes arriesgarte a que no te llame. Ahora es muy fácil localizarte por internet, antes era más difícil que se fiaran de ti.

–¿Hay algún actor popular al que descubrieron así?

–E.L: Jesús Carroza salió de un instituto, al igual que muchos descubiertos en 'castings'. Por ejemplo, para la serie sobre La Veneno tuvimos que buscar en ámbitos donde la gente no se plantea ser actor.

–Yolanda, usted iba para actriz. ¿Tiene alguna espinita clavada?

–Estudié Filología y Arte Dramático en Zaragoza y me vine a Madrid para continuar mi camino como actriz. Pero las espinitas me las he quitado todas. He tenido la oportunidad de trabajar con directores maravillosos y doy la réplica a actores fantásticos. Trabajo muchísimo como actriz.

–Eva, su madre es Manuela Carmena. ¿Usted se ha sentido jueza alguna vez, condenando a un actor a trabajar o no en una película?

–En absoluto. Somos parte de un engranaje, de la mirada de un director y le tienes que dar lo que necesita. Nos ha pasado muchísimas veces encontrar a un actor maravilloso que no se ha elegido para ese proyecto, pero sí para otro posterior. Un no hoy puede ser un sí mañana.

–Y.S: Nosotras nos sentimos responsables de que el 'casting' sea lo más profesional y agradable posible para todos los que participan, no ese sitio horrible que se suele decir. Aunque no deja de ser un proceso de selección, como ocurre en otros trabajos.

–¿Todos los actores pasan pruebas de 'casting', incluso estrellas como Javier Bardem o Penélope Cruz?

–E.L: Depende del proyecto. Hay casos puntuales en los que alguien pagado tiene que hacer una prueba, por ejemplo si es un director internacional.

–Hay actores veteranos que lamentan que ahora se contrate dependiendo del número de seguidores en redes sociales.

–Y.S: Eso es darle muy poco valor a nuestro trabajo. Nosotras nunca hemos contratado a nadie porque tenga muchos 'followers'. Es como todo, tu éxito como cantante no te asegura el éxito siendo actor. El público es muy listo. Es verdad que las redes sociales te ayudan a conocer a gente a la que antes no podías descubrir; antes existían los 'books' y ahora está internet. Tenemos hijos y nos enseñan cosas, hay gente supertalentosa por ahí. Pero pensar que porque tengas muchos 'followers' van a ver tu serie...

–E.L: La realidad es que los actores con millones de seguidores los tienen porque han estado en proyectos de gran éxito.

–Y.S: En 'La casa de papel' y 'Élite' nadie era conocido, se hicieron populares en un minuto.

–¿Se han encontrado con actores que no quieren desencasillarse?

–E.L: No. Si tienes un personaje bonito, lo normal es que un actor quiera hacerlo. Son valientes, exploradores, el riesgo está implícito en su profesión.

–¿Hasta qué punto influye que el actor les caiga bien?

–Y.S: En otro tipo de trabajo no me harías esta pregunta. ¿Quieres que te opere el médico profesional o el que te cae bien? No eliges a un actor porque luego te vas a ir a tomar copas con él. A todos nos gusta ir por la vida con gente agradable, pero por ser majo no le vas a escoger.

–¿Los directores les dan después las gracias?

–E.L: Claro. Nos sentimos parte de un equipo, hemos compartido muchísimo tiempo. Trabajas con los mismos directores durante muchos años y no te desvinculas de ellos.

–¿Se atreverían a nombrar una película con el 'casting' equivocado?

–Y.S: No, ja, ja. Podemos decir que tiene un casting equivocado y estar nosotras equivocadas. Esto es como la comida riquísima de un chef que, a ti, no te gusta.