Cinesa pone en marcha su modelo de suscripción ilimitado «sin trampa ni cartón»

Iker Cortés Madrid Miércoles, 12 de abril 2023, 12:54 | Actualizado 20:20h.

«No hay trampa ni cartón, no hay letra pequeña, ni cosas escondidas». De esta forma tan contundente resumía Ramón Biarnés, director general de Cinesa, Unlimited Card, el programa de suscripción que la cadena de cines, la más importante de España en número de espectadores, pone en marcha desde hoy mismo. A partir de 15,90 euros al mes, el espectador podrá acceder a los cines de la cadena para disfrutar de todos los estrenos tantas veces como quiera y sin restricciones horarias, exceptuando contenidos especiales como óperas, documentales y otras proyecciones pertenecientes a la programa programación alternativa. Un coste que se amortiza con disfrutar del servicio un par de veces al mes. Dispone, además, de un segundo formato, tres euros más caro, para aquellos espectadores que prefieran la experiencia premium que Cinesa ofrece en sus establecimientos Luxe, con butacas reclinables, mesa individual y una carta gastronómica con algo más de enjundia que el básico de palomitas y perrito caliente. Eso sí, los clientes con la suscripción standard podrán acceder también a los establecimientos Luxe con un recargo.

Para los que lo tengan muy claro, existen también un modelo de pago anual. Con el más barato, de 149 euros, el suscriptor se ahorra al año 41,8 euros, mientras que si opta por el pago anual para la Unlimited Card adaptada a los establecimientos Luxe, el desembolso es de 189 euros y el ahorro de 37,8 euros. El modelo se pone en marcha hoy mismo en cinco cines de Madrid y otros tantos de Barcelona, pero a lo largo de las próximas semanas se irán adhiriendo el resto de las casi 450 salas que Cineas tiene repartidas en los 37 cines que posee a lo largo y ancho de toda España.

Propiedad de AMC Theatres, la casa matriz ya disponía de estos modelos de suscripción en Alemania y Reino Unido, donde se pusieron en marcha en 2015 y 2016, respectivamente, con resultados «muy positivos», explicaba Biarnés. No en vano, el director general de Cinesa reconoce que la cadena ya estaba pensando en ello cuando llegó la pandemia. «Llevamos meses trabajando en el lanzamiento. Hemos tenido a un equipo enorme de personas trabajando en el mismo, porque requería mucha verificación técnica en cada uno de los pasos a dar», comentaba.

La suscripción es unipersonal e intransferible y adherirse a ella se puede hacer vía online o en los establecimientos de la cadena. Durante el proceso de suscripción, el cliente escoge su cine preferido, pero podrá usar cualquiera de la vasta red (excepto Cinesa El Muelle y Capitol y las salas especiales DBOX, DOLBY, IMAX, SCREENX e iSENSE). «Si uno está en Sevilla de vacaciones, también podrá usarlo», dejaba claro Biarnés. A la hora de reservar bucas, incluyendo las VIP, para una sesión específica, el suscriptor lo podrá hacer a través de la app de Cinesa, la web, los kioskos y las taquillas de sus cines, con el peligro en estos últimos dos casos de que la sala esté completa y no haya entradas disponibles, claro.

«Estamos absolutamente convencidos de que esto va a ayudar a que más gente vuelva al cine y a que el cine, que es donde realmente hay que ver las películas, se convierta otra vez en esa experiencia que todos esperamos y que la gente ha disfrutado durante tantos años», deseaba Biarnés, que recordaba que al cine «lo han matado muchas veces, pero sigue estando aquí». «Lo que pretendemos es que el cine vuelva a revivir, que la gente vuelva a tener esa ilusión por vivir una buena experiencia de cine y disfrutar de una tarde o una noche agradable en familia, con amigos o declarándose al novio o a la novia», resumía. En este sentido, se mostraba convencido de que si va más gente al cine «los productores querrán hacer más películas y las distribuidoras querrán distribuir más y habrá más cine».

«No vas a tener que elegir»

Apadrinaban el lanzamiento, en el cine Proyecciones que la compañía tiene en Madrid, los actores Aura Garrido y Luis Tosar. «Me parece una iniciativa maravillosa y estoy deseando probarla», decía la protagonista de 'Malnazidos'. Garrido tiene la sensación de que la iniciativa puede ser «muy positiva» para las pequeñas producciones que cada vez tienen más difícil salir adelante porque compiten con gigantes. «El consumidor suele priorizar el cine para ir a ver películas muy grandes y con las pequeñas la tendencia es consumirlas en casa. Ahora no vas a tener que elegir porque vas a poder ver las dos y lo que eso conlleva para la industria, la cultura y la sociedad es importantísimo porque sin esas películas pequeñas, la industria no avanza. Y quizá se atreva a ver un tipo de cine que, de primeras, no sería su primera opción o que no suele consumir», reflexionaba. «Te puedo asegurar que las exhibidoras no viviríamos solo de las grandes películas. Necesitamos las pequeñas, las medianas y las grandes», le respondía Biarnés.

«Era raro que no hubiésemos tenido antes una suscripción así, porque vivimos en un mundo que es de suscripción», analizaba por su parte Tosar. El actor recordaba cómo cuando era pequeño «quería ver cada película mil veces». «Con Unlimited Card promovemos esto que es un sueño infantil. Yo tengo dos hijos de 7 y de 3 años y van a ser felices con esto porque siempre me piden que repitamos las películas que se les quedan grabadas hasta el tuetano con esas edades», deslizaba entre risas.

Para poner en marcha la iniciativa Cinesa asegura haber hecho muchos estudios financieros. «Si lo lanzamos es porque sabemos que va a funcionar», apuntala Biarnés. Además, explicó Biarnés, han mantenido conversaciones con todas las distribuidoras, mostrándoles los datos y las cifras. «Entendemos su incertidumbre, nosotros lo lanzamos hoy y también la tenemos. Lo que funciona en Alemania no tiene por qué funcionar aquí, pero ni siquiera hemos hecho oficial el lanzamiento y ya tenemos ocho suscriptores, uno de ellos anual», contaba.