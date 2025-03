Cate Blanchett: «Me he dado cuenta de que no existe el paraíso en la tierra»

maría estévez Los Ángeles Miércoles, 25 de enero 2023, 16:47 Comenta Compartir

La actriz australiana Cate Blanchett, que acaba de recibir su octava nominación al Oscar y que podría ganar su tercera estatuilla en el mes de marzo, dice que nunca leyó nada parecido al guion de 'TáR' en su carrera. Blanchett, de 53 años, protagoniza el papel principal interpretando a la directora de orquesta alemana Lydia Tár, dirigida por la magia de Todd Field. 'Táe' es la historia de una mujer con mucho talento pero, ante todo, es una radiografía del poder, con todo lo que eso significa, desde la veneración que infunde a su paso el insigne honor de un director de orquesta hasta la admiración de sus colaboradores. En el camino quedan cuestiones tan actuales como la distancia que separa a un creador de su obra o hasta qué punto la maldad del autor se cuela más o menos en su obra. Blanchett, apasionada de la cultura española, desde las películas hasta los libros o la arquitectura, nos cuenta que comenzó a tomar clases de español 'online' durante el confinamiento.

-¿Es cierto que aprendió español con el método Rosetta Stone durante la pandemia?

-Sí. Era una de esas cosas que siempre quise hacer. Mis lecciones de español las tomaba 'online' alrededor de las 3 o 4 de la mañana, así que no recordaba mucho al día siguiente y tenía que repetirlas, ja, ja.

-¿Cuáles son sus autores españoles favoritos?

-Me encanta leer, pero, si me permites, tengo que decir que las películas de España han sido una gran influencia y una fuente de inspiración. Obviamente, Almodóvar y Amenábar, pero también otros realizadores de habla hispana como Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón, con los que estoy trabajando en este momento. La cultura en español es fascinante y siento una sinergia con ella, estoy muy interesada en sus narrativas y en sus historias.

-'Tár' pone de manifiesto el dilema constante entre el arte y el artista, me pregunto si debemos criticar al artista por su trabajo o por los defectos de carácter.

-'Tár' está ambientada en el mundo de la música clásica, un mundo en el que la gente cree firmemente en el talento para poder vivir, aunque lo que sucede en el filme podría pasar fácilmente en el sector bancario o en el mundo de la arquitectura o de la ingeniería. Se trata del poder y de la dinámica del abuso de poder. Creo que no es necesaria la separación entre el artista y el arte, sino la separación del poder en general. No juzgamos, separamos las acciones de las personas que se comportan como humanos y cómo se hace esa separación siendo artistas. Nosotros ahondamos en un área gris.

Vídeo. Tráiler de 'Tár'.

-Los artistas y los actores deben ser responsables de su contenido.

-Un actor, un artista, tiene una profesión muy pública, por lo que depende de nosotros darnos cuenta de que tenemos posiciones de influencia, aunque sea de una manera pequeña, pero esta película también habla de la sociedad en general.

-¿Cree que es importante mostrar al público el abuso de poder sistémico? Lo estamos viendo en varias películas: 'She Said', El menú, 'El Triángulo de la tristeza', 'Tár...

-Creo que es importante hablar de ello en detalle. Me he dado cuenta de que no existe el paraíso en la tierra. Los seres humanos tenemos defectos, pero eso no significa que no intentemos alcanzar un mejor estado del que tenemos. Somos responsables de mejorar. Hay que crear un estado más inclusivo del que tenemos ahora. Hay muchos temas representados en el cine, pero no hay una sola película que diga que la desigualdad no es mala. Eso es algo indiscutible y lo sabemos. Esa no es una premisa dramática. Es mucho más interesante decir: sabemos que hay un abuso de poder sistémico, pero quien está involucrado en mantener vivas estas estructuras no es necesariamente el llamado poder, porque el poder es mucho más frágil. Por eso me encanta 'El mago de Oz': había un hombre blanco detrás de la cortina, solo había que correr la cortina y analizarlo. Tenemos que hablar de ello de forma detallada. 'Tar' no permite que el público se siente y salga con un solo análisis. La gente no es buena o mala, y la película no funciona a ese nivel. Esta es una narración complicada, un reto, pero me emociona y espero que el público se vaya del cine con la sola idea de volver a verla, porque pasan muchas cosas dentro de la historia para procesarla en una primera visión. Creo que este filme da pie a la discusión y el comentario entre la gente, y eso es lo más importante.

Ampliar Cate Blanchett en 'Tár'.

-'Tár' es la primera película de Todd Field en 16 años, escribió el papel específicamente para usted. ¿Cómo se siente al respecto?

-Me siento honrada en todas las formas posibles, ya que es un director maravilloso. Estoy muy agradecida de que haya pensado en mí para este papel. Cuando me envió el guión, me di cuenta de que nunca había leído algo así. Tendría que decir que 'TÁR' la experimenté incluso antes de involucrarme en el proyecto porque es un guion diferente. Jamás había leído algo así. Y creo que la película que ha hecho Todd no se parece a ninguna otra película que haya visto. Afortunadamente, no sabía que él la había escrito para mí antes de comenzar el rodaje porque no sé si eso me hubiera influido de una forma positiva

-¿Le interesa el mundo de la música clásica?

-De niña me llevaban a conciertos y aprendí a tocar el piano, pero lo regalé. Yo estaba mucho más atraída por la danza. La danza, como la música, prescinde del lenguaje, y siempre estoy muy agradecida a una película cuando no tienes que hablar, lo que, por supuesto, no fue el caso con este guion. Pero la música es a menudo el punto de partida para desbloquear la atmósfera en la que vive un personaje, o el espíritu de un personaje. Siempre estoy feliz cuando puedo encontrar el ritmo o la canción que habla al alma del personaje.

Ampliar Nina Hoss y Cate Blanchett en 'Tár'.

-¿Cómo se preparó para interpretar a una directora de orquesta?

-Le pregunté a una amiga quién era el centro del espacio en una orquesta y me dijo que es el director, porque si no, no tienes la percepción del espacio. Si no lo ocupas, el público no te sigue, no saben dónde mirar o si tomarte en serio. Tengo que ser honesta, por un lado estaba aterrorizada como nunca antes en mi vida. Estábamos en mitad de la pandemia, los músicos hacía tiempo que no tocaban obras importantes y, por si fuera poco, la primera vez que levanté el brazo para marcar el ritmo a los músicos lo hice un poco fuera de tiempo. Pero luego, me di cuenta de que me necesitaban y yo los necesitaba desesperadamente, y que de alguna manera la música fluiría. Aprendí los gestos y no puedo expresar lo maravilloso que es sentir cómo fluye la música. Convertirme en directora de orquesta, aunque fuera ficción, ha sido una experiencia maravillosa.

