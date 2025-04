Cannes se rinde ante el regreso del ausente Erice, que no podrá ganar la Palma de Oro

María Estévez Cannes Martes, 23 de mayo 2023, 21:04 Comenta Compartir

Siete minutos duró la ovación en la sala Debussy tras la proyección de 'Cerrar los ojos'. El primer largometraje de Víctor Erice en 31 años, el cuarto en sesenta años de carrera, dejó en éxtasis a una crítica internacional que venera al cineasta vizcaíno, cuya inexplicable ausencia marcó las horas previas al estreno de una de las películas más esperadas de Cannes.

Si Erice quiso abrirnos los ojos al mundo y a la imaginación con 'El espíritu de la colmena', ahora nos pide que los cerremos. 'Cerrar los ojos' llega tres décadas después de que 'El sol del membrillo' obtuviera el premio del jurado en el certamen más reputado del mundo. Erice, de 83 años, no acompañó al filme. Tal vez por problemas de salud, tal vez por su rechazo a sentirse asediado por los medios, tal vez en desacuerdo a que su peliculón no pueda aspirar a la Palma de Oro al programarse en la sección competitiva Cannes Prèmiere.

Aparentemente, el director del Festival, Thierry Frémaux, no pudo ver la película antes de anunciar los títulos en competición; de hecho, tuvo acceso al largometraje hace solo unos días. Frémaux ha admitido que no sabía hasta hace seis meses que Erice tenía nueva película. Aun así, las críticas continúan porque en 2016, el responsable de Cannes admitió haber seleccionado 'Diré tu nombre' de Sean Penn, sin haberla visto y podría haber hecho lo mismo por Erice.

'Cerrar los ojos' narra la historia de una desaparición. Jose Coronado se mete en la piel de un célebre actor español, Julio Arenas, que desaparece durante el rodaje de una película. Ficción y realidad cohabitan en la pantalla. De ese misterio surgen otros y la actualidad va impregnando escenas en las que el íntimo amigo de Arenas, el director Miguel Garay, encarnado de manera magistral por Manolo Solo, nos habla de la existencia, del cine y de la muerte.

Completar el círculo

La proyección del lunes marca también el regreso de Ana Torrent a Cannes desde 1976. A los ocho años, acompañó al desaparecido Carlos Saura con 'Cría cuervos'. «Siento que este estreno completa un círculo. Regresar a Cannes con Erice es algo increíble», comentó la actriz, que apareció en el festival junto a José Coronado, Manolo Solo y María León.

«Víctor vino a verme hace cosa de un año. Salimos a cenar y me dijo que tenía este guion. Me conmovió mucho la historia y creo que nunca dudé en volver a trabajar a sus órdenes. De hecho, no considero que rodar una película con Víctor sea considerado trabajo. Para mí, es cerrar un capítulo; ahora, mi vida tiene sentido después de cincuenta años. Siempre he dicho que de no ser por Víctor yo no sería actriz. Estoy feliz de volver al festival, la primera vez no fui muy consciente de lo que significaba, ahora que vuelve con Erice estoy emocionada».

'Cerrar los ojos' es para el director vizcaíno no solo su obra más personal, sino algo parecido a un exorcismo, una forma de saldar cuentas con su propia carrera y, quizá, quedar en paz consigo mismo. La película se estrena en España el 29 de septiembre.

Temas

Festival de Cannes