Cancelación

Leía hace unos días una entrevista a Carey Mulligan con motivo del estreno de 'Al descubierto', la cinta que narra la investigación que dos periodistas realizaron sobre el productor Harvey Weinstein, antes de publicar el artículo en el que destapaban un montón de casos de ... acoso sexual. A la actriz le preguntaban cómo debíamos tratar el trabajo de directores que sabemos que han abusado o maltratado a mujeres en sus rodajes. ¿Habría que cancelarlo? «Eso es muy complicado. Hay muchos artistas, que han sido depredadores. Pero esos depredadores existen en todos los ámbitos, en todas las partes de la sociedad. El hecho de que el arte haya sido hecho y luego lo debamos apoyar o estar contra él es, para mí, un caso que debe estudiarse de forma individual. Pero es cierto que si sé de un músico que ha abusado de alguien, no elegiría escuchar su trabajo».

Tiene parte de razón: es una decisión personal, pero sí creo que las obras deben estar siempre al alcance del público. Que Ryan Adams haya acosado a mujeres o se haya beneficiado de su posición en la industria para someter a su expareja, no invalida su obra anterior, ni siquiera la posterior. No digo que haya que separar al autor de su obra, no. Al contrario, saber qué pasa por la cabeza de personas así, es necesario para no caer en los mismos errores.

Yo fui uno de los decepcionados cuando se descubrió que Joss Whedon era un capullo, un director tiránico y tóxico que había echado a Charisma Carpenter de 'Angel' al quedarse embarazada. Pero eso no invalida el mensaje profundamente feminista de 'Buffy, la cazavampiros'. Hasta Sarah Michelle-Gellar lo dijo: «Aunque estoy orgullosa de que asocien mi nombre con el de Buffy Summers, no quiero seguir para siempre asociada con el de Joss Whedon».