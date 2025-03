Brendan Fraser: del ostracismo de Hollywood a favorito para el Oscar

Oskar Belategui Lunes, 16 de enero 2023, 12:38 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

Hollywood adora las resurrecciones. Y con permiso de Ke Huy Quan, el niño de 'Indiana Jones y el templo maldito' y 'Los Goonies', que tras casi 40 años ausente del cine acapara premios con 'Todo a la vez en todas partes', el actor que ha revivido tras el ostracismo de la industria es Brendan Fraser, que para más inri sufre una transformación física en 'La ballena (The Whale)'. A sus 54 años, la estrella de 'George de la Jungla' y 'La momia' vuelve a estar en boca de todos gracias a su papel en la cinta de Darren Aronofsky, que se estrena en los cines españoles el 27 de enero. Basada en una obra teatral de Samuel D. Hunter, la cinta cuenta la historia de un profesor de inglés gay y solitario, con obesidad mórbida, que intenta volver a conectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

Ampliar Brendan Fraser con el premio al mejor actor de los Critics Choice Award. Reuters

Ocho minutos de aplausos en el pasado Festival de Venecia iniciaron la vuelta a las portadas de Fraser, que, aunque no se mantiene en la forma física con la que le conocimos a finales de los años 90, no tuvo que engordar hasta los 270 kilos del personaje. Según las notas de producción, el actor soportó un traje de 45 kilos y un maquillaje protésico que transformaba su rostro y su cuerpo y que tardaban cuatro horas en aplicárselo en cada sesión. Aronofksy, autor de dramas como 'Cisne negro' y 'Réquiem por un sueño', también echó mano de los efectos digitales para conseguir el impactante aspecto del protagonista. La nominación al Oscar, que se sabrá el próximo 24 de enero, está asegurada.

Vídeo. Tráiler español de 'La ballena' (The Whale).

«Estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar», le agradecía Brendan Fraser a Aronofsky este pasado domingo al recoger el premio al mejor actor de los Critics Choice Awards. «Me ha llevado 32 años llegar hasta aquí. Si tienes la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz te sucederá cosas buenas», concluyó Fraser emocionado, que no dejó un ojo seco en toda la sala. El protagonista de 'El americano imposible' fue una de las pocas estrellas que no acudió a la reciente gala de los Globos de Oro, donde también estaba nominado. «Mi madre no crió a un hipócrita», argumentó Fraser, que, a diferencia del resto de Hollywood, se niega a perdonar unos premios controvertidos que son los causantes de buena parte de sus problemas.

Brendan Fraser just delivered this powerful speech after winning the Best Actor award at the Critics Choice Awards.



It's the best thing you'll see all day.pic.twitter.com/ko71AnmPkd Goodable (@Goodable) January 16, 2023

Y es que hace cuatro años, Brendan Fraser denunció públicamente que Philip Berk, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood que concede los Globos de Oro, le había acosado sexualmente y que la organización no había hecho nada al respecto. Ocurrió en 2003, cuando el actor tenía 34 años y encadenaba éxitos de taquilla como 'Dudley de la montaña', 'Al diablo con el diablo' y 'El regreso de la momia'. El periodista sudafricano, de 64 años, se acercó a saludarle en los premios y, según el actor, «me tocó el perineo con un dedo y empezó a moverlo». Paralizado por el pánico, Fraser acertó a retirar la mano de Berk. «Me sentí enfermo, como un niño pequeño. Sentí un nudo en mi garganta. Creí que iba a llorar. Salí corriendo, me fui a mi casa y le conté a mi mujer lo que había pasado. Sentía como si me hubieran echado pintura invisible por encima». La asociación se disculpó. Berk dijo que solo había sido una broma, pero el intérprete cayó en una profunda depresión que afectó a su carrera. «Yo me repetía: 'No ha sido nada, un tío te ha metido mano, nada más'. Pero no recuerdo ni el siguiente trabajo que hice».

Lesiones en los rodajes

Nacido en Indianápolis en 1968, Fraser es hijo de padres canadienses, una ejecutiva de ventas y un periodista que trabajaba para el servicio en el exterior de la oficina nacional de Turismo de Canadá. Tuvo una infancia nómada y vivió en Holanda, Suiza y Canadá. Su atractivo físico -mide 1,91- lo supo aprovechar en la primera comedia que le puso en el mapa en 1992, 'El hombre de California', donde interpretaba a un simpático cromañón revivido en la actualidad por dos estudiantes de instituto. Cinco años más tarde, 'George de la Jungla' era una variación del personaje bobalicón pero atractivo. Poco después, en la fabulosa 'Dioses y monstruos' demostró que, además de vis cómica, poseía talento dramático como el jardinero objeto de deseo del director James Whale en el Hollywood de los años 30. Cuando la revista 'People' le nombra en 1998 una de las 50 personas más atractivas del planeta todavía no ha estrenado 'La Momia', por cuya secuela cobró 12,5 millones de dólares.

Ampliar Brendan Fraser y Leslie Mann en 'George de la Jungla' (1997).

Un vistazo a su filmografía revela que Brendan Fraser nunca ha dejado de trabajar. Tras su despresión encontramos series como 'Scrubs', 'El rey de la colina' y 'The Affair', así como videojuegos y dibujos animados en los que ha puesto la voz. El actor vivió un divorcio complicado de la actriz Afton Smith, con la que tiene tres hijos, A principios de 2013, Fraser solicitó a los tribunales una reducción de sus pagos de pensión alimenticia y manutención de los críos, afirmando que no podía cumplir con la obligación anual de casi un millón de dólares. Su sueldo no daba más de sí. Smith le acusó de ocultar activos financieros. También ha sufrido las consecuencias de lesiones en los rodajes, que le han obligado a someterse a múltiples operaciones a lo largo de los años. Los medios estadounidenses hasta han acuñado un término para definir la resurrección del actor, 'Brenaissance' (Brenacimiento). Tras 'La ballena', participará junto a Leonardo DiCaprio en 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese.