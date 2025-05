'Avatar: El sentido del agua': un prodigio muy familiar

«'Avatar' es una carta de amor a la familia»

MARÍA ESTÉVEZ

«Esta película integra los logros de mi vida. Es lo más complicado que nadie ha hecho jamás», presume James Cameron, que con 'Terminator 2' rodó la primera cinta que costó más de 100 millones de dólares y con 'Titanic' la primera en superar los 200. «Si estableces metas ridículamente altas y es un fracaso, fracasarás por encima del éxito de todos los demás. Esta es una historia de aventuras y amor, que hará que los espectadores reflexionen sobre el valor de la familia y la relación entre los humanos y los océanos».

'Avatar: El sentido del agua' ronda los 350 millones de dólares de presupuesto. «Me preocupaba no generar interés después de tantos años, pero cuando lanzamos el primer tráiler y vimos que recibía 148 millones de visitas en 24 horas, dejé de preocuparme», afirma el director. «Es cierto que el mercado se ha contraído debido al streaming y la pandemia, pero la gente está volviendo a los cines. En poco tiempo saldremos de dudas».

Para Cameron, la película es una cinta de aventuras. «Una carta de amor a la familia y cómo la familia te hace más fuerte. Pensé en cómo podía hablar con los adolescentes de una forma que tuviera sentido para ellos». Ajeno a Hollywood en su rancho de Nueva Zelanda, el autor de 'Aliens' se ufana de su independencia. «He tratado de no dejarme engañar por el sistema jerárquico de Hollywood. No me gusta cuando la gente es deferente conmigo porque soy un cineasta establecido. Sigo manteniendo una sensibilidad de clase trabajadora. Trato de vivir con honor, aunque me cueste millones de dólares y me lleve mucho tiempo».