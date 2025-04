Anne Hathaway Armageddon Time | «Adoro las historias que te permiten viajar en un tren de emociones»

R. C.

'Armageddon Time', el nuevo trabajo del director de 'Ad astra' o 'Z, la ciudad perdida', deja la aventura y el espacio, la jungla y la luna, para centrarse en su existencia y su propia infancia y hablar sobre la fuerza de la familia y la búsqueda del sueño americano y el racismo. Con Anne Hathaway y Jeremy Strong en un reparto de lujo, James Gray cuenta en la historia de Paul Graff, un niño de 12 años y origen judío, que vive en los suburbios de Nueva York. Confía en sí mismo y en lo que surgió después de la guerra, aquella perdida idea de la prosperidad a cambio de esfuerzo. Es la crónica del momento exacto en el que un mundo determinado llega a su fin y del que, siempre según Gray, emerge el mundo actual.

Junto a su abuelo, encarnado por un soberbio Anthony Hopkins que mantiene viva la llama de los inmigrantes que encontraron en América una nueva vida deseable e intacta, están la madre del crío (Anne Hathaway) y el padre (Jeremy Strong), convencidos de que el valor principal reside en lo común. «Me sentí en el 'set' silbando todo el tiempo porque mi personaje no es un ser particularmente alegre. Es un hombre que fantasea de manera constante y que no capta la realidad», asegura Strong.

El actor, que pronto podría repetir como ganador de un Emmy por 'Successión', interpreta a una figura paterna de una época muy diferente. Está obsesionado con que sus hijos tengan una vida mejor guiándolos hacia profesiones más lucrativas. La lectura política está ahí: clara y hasta dura. Pero lejos de imponerse, simplemente fluye como la bilis negra de la melancolía.

La película también presenta figuras históricas de la vida real de Nueva York, como Fred Trump y Maryanne Trump. Su inclusión es un intento de Gray de mostrar cuánto han influido las familias ricas en la ciudad de los rascacielos durante décadas.

Strong no fue consciente de las conexiones temáticas entre 'Armageddon Time' y 'Successión', pero admite que «es interesante encontrar un hilo que conecta estos dos mundos». «Como actor, me he dado cuenta que ambos proyectos hablan de las divisiones políticas, sociales y raciales de nuestra sociedad y del mundo de hoy. Hay un paralelismo realmente interesante», confesó el actor que compareció acompañado por Anne Hathaway en Los Ángeles.

-¿Cómo se sintió al interpretar a una persona real que también es la madre del director?

-Fue una experiencia muy intensa interpretar a la madre del director. Pensé en ella durante todo el rodaje. Esther ya no está con nosotros y hace mucho tiempo que murió, pero la vida continúa para su familia. Fue maravilloso conocer a sus nietos en el estreno y me dijeron que vieron a su abuela en pantalla porque sus historias cobraron vida. Esa parte es nueva para mí y diferente porque nunca tuve la oportunidad de conocer el legado de una persona.

-¿Fue James específico sobre cómo debía interpretar a su propia madre?

-Me mantuve en comunicación constante con Jeremy Strong tratando de encontrar la voz de su esposa y a James le gustó la idea. Esta no es una película de fórmula, sino algo que le sucedió al director y él está contando su propia historia.

-Es una película atemporal y auténtica, y se suma a muchas historias sobre la mayoría de edad de directores como Steven Spielberg o Iñárritu.

-Es genial. Me encantan este tipo de películas. Historias sobre seres humanos que te permiten viajar en un tren de emociones, haciendo preguntas de una manera en la que usas tu compasión y tu imaginación. Yo creo que el cine es una parte importante de nuestra cultura y de ahí nace la magia. Por eso adoro esta película, porque te deja ir a ese lugar donde vives en tu imaginación.

-¿En la película hay figuras históricas como Maryanne Trump, que ofreció un discurso en la escuela de Gray?

-James me dijo que escribió lo que recordaba de aquel discurso. Luego lo imprimió y llamó a su hermano y le pidió que escribiera lo que él recordaba. Al comparar las notas resultó que eran idénticas. Creo que trataba de mostrar la hipocresía del momento que vivimos.

-¿Le gustó interpretar a una madre judía?

-Fue todo un honor hacerlo. Mi esposo es judío y hablamos mucho sobre lo que esto significa. Mi suegra, que falleció recientemente, era la mejor madre judía que he visto en mi vida. Su legado influyó en mí, y la mano de una madre judía me guiará el resto de mi vida. Si he tratado de conseguir algo es el capturar su amor de una forma honesta.

-La película habla sobre las diferencias raciales. ¿Cree que es importante contar la historia?

-Creo que James tiene muy claro que la escribió en el otoño de 2019, justo antes de la muerte de George Floyd, una época que para gran parte de los ciudadanos de Estados Unidos generó muchos problemas.

