'20.000 especies de abejas' y 'Las hijas' ganan las Biznagas de Oro del Festival de Málaga

Entre el aplauso y la perplejidad. Ese es el resultado del palmarés del 26 Festival de Málaga, que ha dejado la esperada victoria de la ópera prima de la directora vasca Estíbaliz Urresola '20.000 especies de abejas' con la Biznaga de Oro del cine español con su emocionante retrato de una niña trans, mientras que el premio gemelo del ámbito latinoamericano ha sido para un título ausente en todas las quinielas, 'Las hijas', debut de Kattia G. Zúñiga, con la historia de dos hermanas adolescentes en busca del padre ausente. Dos películas de juventud y universo femenino con la que el jurado, presidido por Manuel Gutiérrez Aragón, ha sellado este sábado la condición del certamen como plataforma de descubrimiento de nuevas realizadoras, como pasó en la pasada edición con Alauda Ruiz de Azúa y sus 'Cinco lobitos'. La película más valorada por la crítica, la mexicana 'Zapatos rojos', de Carlos Einchelmann, solo obtuvo un premio de consolación a la mejor fotografía.

La gran favorita, '20.000 especies de abejas', que venía de ganar en la Berlinale el premio a la mejor actriz para la pequeña y encantadora protagonista, Sofía Otero, de 9 años, no solo ha cumplido los pronósticos, sino que se apunta el principal triunfo de esta edición, ya que es la única que ha repetido en el palmarés con un segundo premio para Patricia López Arnaiz, que se ha llevado el reconocimiento a la mejor actriz de reparto por su sobresaliente papel de madre en esta historia sobre el descubrimiento de la identidad. Tras su triunfo en Berlín y Málaga, 'Las abejas...' se convierte en la primera gran película del año de nuestro cine que apunta directamente a la próxima edición de los Goya.

Otra de las grandes producciones de esta edición, la chilena 'El castigo', ha salido del certamen con un valioso premio al mejor director para Matías Bize por su perturbadora e incómoda reflexión sobre la maternidad, la crianza de los hijos y la pareja a partir de la desaparición de un niño que está además narrada en un angustioso plano secuencia. Sorpresa también ha causado el premio especial del jurado a la cinta de Gerardo Herrero 'Bajo terapia' -ha llegado este mismo fin de semana a la cartelera-, una comedia sobre las relaciones tóxicas que resulta entretenida, pero que guarda un truco de guion para impactar al espectador. Y a los jurados, que curiosamente no ha justificado el galardón en la película, sino en «el conjunto de actores y actrices».

Además de la mencionada López Arnaiz, los premios de interpretación sí que han hecho más justicia al galardonar a María Vázquez, la Ramona huraña y entrañable que sostiene con su fuerza en pantalla la crónica de 'Matria', mientras que Alberto Amman se hizo a última hora -su película se proyectó ayer, viernes- con el galardón de actor protagonista por su personaje de inmigrante venezolano cuya vida desnudan sin piedad al llegar al control de pasaportes de un aeropuerto de EE UU en 'Upon Entry ('La llegada'). Este último arrebató el galardón al favorito, Miki Esparbé, protagonista de una de las grandes películas de esta edición, 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret, que incomprensiblemente no se ha llevado ni un premio en un palmarés repartidísimo en el que el jurado ha optado por la pedrea al premiar 11 títulos diferentes en sus doce categorías. Lo que no ha impedido olvidos clamorosos.

En ese reparto generoso de galardones, la directora triunfadora en Málaga años atrás Elena Trapé se alzó con la Biznaga de Plata al guion por 'Los encantados ('Els Encantats)', firmado junto a Miguel Ibáñez; la música fue para Pablo Mondragón por su formidable partitura para 'Rebelión', el 'biopic' musical sobre el cantante colombiano Joe Arroyo-, y el montaje reconoció a la cinta brasileña 'Saudade fez morada aqui dentro'. Por su parte, el premio al mejor actor secundario recompensó con justicia al argentino Jorge Marrale por 'Empieza el baile', una comedia de Marina Seresesky que también sumó el galardón del público. Por último, el premio de la crítica recayó en 'Desperté con un sueño', del también argentino Pablo Solarz.

Con la lectura del palmarés de este sábado en el Albéniz, se cierra una edición que ha salvado el nivel de las películas a concurso y en el que el cine latinoamericano ha destacado incluso sobre las cintas nacionales, pese a que estas últimas eran más numerosas en una poblada sección oficial a concurso (12 españolas frente a 8 iberoamericanas). Precisamente, la excesiva demografía peliculera de este año con récord de proyecciones -230 producciones- y una excesiva sección paralela Málaga Premiere con otros 17 estrenos de largometrajes ha jugado en contra del certamen al diluirse la atención mediática en un escaparate inabarcable en el que ZonaZine o la sección de cine extranjero creada el pasado año han sido invisibles.

Sin contar documentales ni cortos, solo en estrenos de largometrajes se han acumulado más de medio centenar de novedades en apenas ocho días, un colapso que habrá que revisar para 2024. Una crítica que el propio certamen ha recogido en palabras de su director, Juan Antonio Vigar, que para clausurar la lectura del palmarés ha bromeado con el título ganador del Oscar al reconocer que asistir este año a las proyecciones ha sido «difícil» y obligaba a estar «todo a la vez en todas partes», por lo que se comprometido a «pensar y equilibrar el deseo de estar en el festival» de los autores y productores de las películas con la «realidad» de espectadores y medios de comunicación. Un cambió que el año que viene se podrá ver antes incluso que esta edición, ya que el 27 Festival de Málaga se celebrará del 1 al 10 de marzo.

