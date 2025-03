HBO adelanta el estreno del quinto capítulo de 'The Last of Us': esta es la razón La serie se ha consolidado como uno de los mejores estrenos del año

La nueva serie estrella de HBO Max se ha convertido en un auténtico furor para los fans del celebrado videojuego y para la crítica en general. Prueba de ello es la buena acogida que ha tenido entre la crítica en las últimas semanas. Pues bien, a todo este positivismo se suma esta semana otra noticia con la que el público de la serie puede estar de enhorabuena. Al ya habitual estreno de un capítulo todos los lunes se suma este sábado 11 de febrero el adelanto del quinto de la temporada.

La serie ha decidido cambiar la fecha prevista de emisión, programada para el lunes 13 de febrero, y pasará a emitirse el sábado. El motivo del cambio parece que es la celebración de la Super Bowl. Cabe destacar que en Estados Unidos los capítulos se lanzan los domingos. Aunque no se ha confirmado por parte de la compañía, parece que The Last of Us ha adelantado su próximo episodio para no coincidir con el final de la Super Bowl, que tendrá lugar el 12 de febrero. En este sentido, la cadena no quiere arriesgarse a competir con un evento deportivo televisado que el año pasado reunió a más de 99 millones de espectadores.

La nueva serie estrella de HBO adapta un videojuego que transcurre en un Estados Unidos postapocalíptico, en el que un hombre y una niña tratan de sobrevivir a seres humanos convertidos en criaturas caníbales.

La serie ya ha confirmado que habrá una segunda temporada. Aunque el creador Craig Mazin ha dejado claro que planea rodar muchas más entregas. «Hay mucha más historia que contar. El segundo videojuego es mucho más extenso que el primero, la cantidad de historia es mucho mayor», declaró el directo en TheWrap.

