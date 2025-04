Comenta Compartir

Terminé el primer capítulo de '1899', en Netflix, y Google me sugirió dos noticias. Una me invitaba a descubrir cuándo se estrenará la segunda temporada; ... la otra era una explicación del final. Todo sucedía al mismo tiempo: el principio, el nudo y el desenlace. Venga, corre, ve otro episodio, termina ya la serie, parece que me dijera el robot escondido detrás de la pantalla. ¿No estás deseando que un artículo te explique el final?, me pregunta. Vamos, date prisa, insiste la máquina. Mira la serie de una vez para que puedas olvidarla rápido y pasar a la siguiente.

Quizás sí que necesitemos un cambio de ritmo. No digo cerrar Twitter, cosa que me daría pena, he hecho muchos y muy buenos amigos en el nido azul. Pero debemos replantear, un poco al menos, cómo y por qué hacemos las cosas. Y no hablo de la gente normal, hablo particularmente de los que hacemos vida en internet, en las redes sociales. Somos muchos, pero no tantos como creemos. Lo que sí somos es ruidosos y pesados y, al final, lo que decimos termina llegando a la calle. Creo, y tal vez me equivoque, que la gente de internet es motor del cambio. Así que, aunque haya mucha gente que vea '1899' en su sofá, con toda tranquilidad y sin prisa, la bulla se contagia de lo virtual a lo real. Esa bulla que va en todo: en la consulta del médico, en el colegio, en la oficina, en Correos, en la cola del Carrefour Express... Entramos en los sitios como atracadores: la bolsa o la vida, decimos, y luego nos vamos enfadados porque nos han hecho perder el tiempo. No sé, digo, tal vez merezca la pena perder algunos minutos por si, entre medias del camino, aparece algo bello. Algo inútil. Lo mismo perdiendo el tiempo un poco más aprendemos a mirar con atención y así no necesitamos que nadie nos explique ningún final.

