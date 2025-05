El zumo de Gila

Este artículo verá la luz hoy. Para el siguiente, el 22, sabremos qué nos han deparado las elecciones andaluzas.

El lema del PP podría ... haber sido «Son las cuentas, estúpido», pero a quien echa siempre 50 euros de gasoil le da igual que este suba o no. Peor lo tiene quien pagaba 50 euros de luz y ahora paga 200.

Ni las cuentas, ni que duerma Sánchez con terroristas y separatistas, ni que mientan, ni que sean más nacionalistas que los mismos nacionalistas, ni el derroche de monteros, garzones, francinas, oltras o chimos, nada.

Eso sí, nos subvencionan. En política, lo sabe muy bien el que subvenciona, subvención es consustancial con mangoneo.

Decía Fernando Savater hablando del columnismo que este debe tener cierta función social, una dimensión pedagógica, que llamar la atención sobre algo.

Le tienen dadas 300 palabras semanales, las escribe un día, al siguiente las repasa y al tercero se dedica a repensarlas, a su relectura y a cambiar alguna palabra.

A algo así he llegado yo de forma intuitiva. Ya ha llovido desde mis primeros artículos, mecanografiados con una Lettera 42 que aún conservo. No ganaba para folios.

Tengo 450 palabras cada dos semanas, permite repensarlas más, pero, a cambio, obliga a hacer un artículo más intemporal.

Así puedo hablar, da igual semanas antes que después, del caos de las subvenciones a los combustibles o del fiasco de las ayudas directas. Más del 30%, casi 2.000 millones de euros, sin repartir, tienen que ser devueltos a Hacienda.

Estas historias me recuerdan inevitablemente a Gila:

«¡Qué cosas! Hay zumos de naranja refrigerados que los concentran y los desconcentran, le quitan el agua y luego se la ponen. Que digo yo, ¿y si luego se la ponen para qué se la quitan, no? En Don Simón, lo he visto yo, exprimen la naranja directamente y punto».

Así juega Sánchez, nos fríe a impuestos y después nos subvenciona y digo yo, por qué no me los rebaja, me deja que me las apañe y punto. No me gusta depender de nadie ni de que parezca que me están haciendo constantemente favores.

Que ahorren en gilipolleces y ocurrencias y seguro que no tiene que subvencionarnos luz o gasolina. Sobran ministerios, ministerias, ministros, ministras, asesores, asesoras, asesoros y toda la caterva de paniaguados a los que solo se les conoce el oficio de político, incapaces de medrar fuera.

Sobran ejemplos. La web del propio ministerio reconoce que la única experiencia profesional de Irene Montero es que «en su época universitaria participó en el movimiento estudiantil y fue una de las portavoces madrileñas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca».