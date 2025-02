Zuckerberg contra Musk

La aparición de una nueva red social –Threads–vinculada a Instagram y perteneciente a Meta, en franca competencia con Twitter, demuestra que también en lo venidero el pulso entre las grandes tecnológicas se dirimirá en el terreno del hastío y las apetencias de los usuarios. ... Mark Zuckerberg ha decidido desafiar al

todavía reciente comprador de Twitter, Elon Musk, con una propuesta en la que se registraron treinta millones de personas allí donde opera en una mañana. La fidelización está en juego, y no obedece necesariamente a razones sobre la utilidad, la versatilidad e incluso la ética que subyace en cada una de las dos redes de interrelación en una esfera potencialmente planetaria. Es todo más emocional en una pugna en la que Zuckerberg y Musk tratan de hacerse no solo con la confianza de los asiduos. Intentan establecer un vínculo con sus clientes que no pueda medirse necesariamente por resultados económicos. Es una apuesta atractiva. Pero lo sería aún más si el oligopolio de las redes no pretendiera repartirse el mercado casi a medias. Si se atreviera a confrontarse con otros competidores en términos de confianza y servicio al público.