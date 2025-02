Zonas Zepa

Comenta Compartir

En las zonas especiales de protección de aves no entran, por ejemplo, los preciosos patos del parque de río de Badajoz y es que perjudican, no han explicado cómo, a las aves que sí están protegidas y que habrán visto los ecologistas porque, o bien ... son especies subacuáticas, o son invisibles. En un veraneo en Galicia, llevamos a los niños a la isa de Arosa, para que vieran a los cormoranes en el Parque Natural del Carreirón, que era una simpleza y, para variar, no vimos ningún pájaro. Cuidadín con el trazado del supuesto AVE, si aparece un árbol con unos pajarracos en vías de extinción, la fastidiamos. En La Serena sufren una plaga de langosta. 20.000 hectáreas afectadas. No se puede fumigar porque esos bichos son el alimento de las aves pasiformes. Se pondrán gordísimas o morirán de indigestión, porque los hay a punta pala. Lo demás, es secundario. Que los agricultores se arruinan, que sus animales –esos no cuentan– tienen que comer pienso con el gasto consiguiente, eso da igual, lo importante es la Zepa. O se declara zona catastrófica, un poco difícil, o a la Junta de Extremadura le puede estallar entre las manos. Pero, si los pájaros pasiformes comen, los demás, tranquilos.

Cartas a la directora