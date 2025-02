¿Zepas sí o Zepas no?

Las Zepas (Zonas de Especial Protección de Aves) se constituyen en Europa mediante la directiva 79/409/CEE en el año 1979 con la finalidad ... de preservar las aves silvestres y sus correspondientes hábitats. En España, entre marítimas y terrestres, hay 658 Zepas. El suelo protegido en Extremadura, integrado en la red Natura 2000, abarca el 32% de la región con un total de setenta Zepas siendo un 28% la media de todas las comunidades.

En sus inicios se enfatizaba en la protección de las aves para asegurar su supervivencia pero en el momento presente hay otros retos que abordar: desertificación, CO2, fuegos, despoblamiento, escasez de agua, energía, las «nucleares» –la palabra execrable de los ecologistas, hoy consideradas como energía verde– que plantea otro gran debate ¿Se debe prorrogar la vida de las centrales existentes?

Todas las partes implicadas: Junta de Extremadura, ayuntamientos, propietarios, agentes sociales se tienen que sentar a dialogar con criterios técnicos, sin intransigencias ni populismos, abandonando posturas preconcebidas para así poder llegar a acuerdos. Oponerse a todo no es la forma de actuar en el medio natural. Con diálogo se pueden alcanzar objetivos, aunque de entrada parezcan inasumibles, por alguna de las partes.

Pongo dos ejemplos que afectaron a la ciudad de Badajoz. Cuando se construyó la autovía Madrid-Badajoz la Demarcación General de Carreteras del Estado tenía el compromiso de tenerla finalizada para la Exposición Universal de Lisboa, en mayo de 1998. A la altura del kilómetro 405, próximo a la frontera de Portugal, para completar el tramo faltaba por rematar unos 600 metros. El motivo no era otro que tres altas torres de electricidad que ocupaban la calzada en sentido a Portugal, con sendos nidos de cigüeña y sus correspondientes huevos. Tirar las torres con los nidos era inviable. La demarcación se puso en contacto con Asenex, exponiendo la problemática.

Se dialogó y se propuso una acción que consistía en construir sendos hoyos a unos 10 metros, ya fuera del trazado de la autovía. Se procedió a cortar la base de las torres y con una grúa trasladarlas a las oquedades y cimentar con hormigón. Previamente una persona se había subido a los nidos depositando los huevos en cestas. Al día siguiente las torres estaban ya asentadas. Se colocaron los huevos en los nidos y pasados unos diez minutos se observó a las cigüeñas volando en círculo alrededor de las torres ocupando sus nidos ante la incredulidad y el aplauso de todos los que estábamos allí presentes. Alguno de ellos muy escéptico con la actuación. ¡Total por unos huevos de cigüeña, con todas las que hay! Los presidentes de Gobierno de España y Portugal inauguraron la autovía. Hoy día se pueden observar las mismas torres con los nidos ocupados por cigüeñas.

Otro ejemplo es el eucalipto que se encuentra a la entrada de la escuela de ingeniería técnica agrícola (ITA) en la carretera Badajoz a Cáceres. En el proyecto inicial se contemplaba su talado. ¡Si se trata de un eucalipto y Adenex está en contra de ellos! Se diseñó una pequeña variante y se salvó el eucalipto. Allí permanece este hermoso ejemplar, de los más armónicos de Extremadura.

La problemática medioambiental es muy compleja. A la pregunta de ¿Zepas sí o Zepas no? Rotundamente sí, porque han cumplido y cumplen objetivos esenciales para el medio ambiente. Con puntos controvertidos, como son los que afectan a las construcciones. En estos días ha salido en los medios de comunicación las trabas que se producen en las actividades que pretenden llevar a cabo en Zepas de distintos municipios: la problemática de Serrejón al estar todo su término municipal en una zona protegida; el complicado tema de Valdecañas, con mucha más repercusión mediática, o como es el caso de la construcción de una residencia de mayores en Garlitos.

¿Se puede construir en la red Natura 2000? La normativa jurídíca es enrevesada. En diferentes sentencias se dicta que la mera inclusión de unos terrenos en esta red no implica que en el mismo no puedan emprenderse usos y aprovechamientos antropológicos. Los proyectos están sometidos a una evaluación ambiental que determina las posibles repercusiones sobre hábitats y aves. Hay una salvedad que consiste en que se pueden aprobar, aunque altere hábitats, cuando sea de interés público de primer orden, incluidas razones sociales o económicas ¿Y qué es un interés social de primer orden? ¿Qué organismo lo declara?

¿Reducir la superficie de las Zepas? Tal vez no haga falta si se modifican y renuevan algunas zonificaciones y usos, sobre todo a nivel del suelo, al igual que los planes de gestión que llevan muchos años sin ser actualizados para poder compatibilizar conservación y desarrollo. Como presidente de un espacio, me resultaría frustrante asumir que en la España vaciada y despoblada, un pequeño pueblo sin grandes recursos no pudiera disfrutar de una residencia de ancianos, no por un supuesto daño ambiental, sino porque una norma urbanística lo imposibilite al estar dentro de una zona Zepa. Situación similar a lo ocurrido en el complejo Isla de Valdecañas.