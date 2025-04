Zepas y desarrollo

Comenta Compartir

El HOY del pasado lunes publicó que la Junta va a proponer a la UE recortar los límites de las ZEPA (Zonas de Especial Protección ... de Aves) incluidas en la Red Natura 2000. Hay 71 en Extremadura, que ocupan 1,1 millones de hectáreas. Si a esto añadimos otras zonas protegidas, tendremos más 1,2 millones de hectáreas, el 30% de la superficie de la comunidad, lo cual supone que los extremeños tenemos per cápita el mayor número de has protegidas, que de poco nos sirven. La Serena, Los Llanos de Cáceres, Trujillo, Alcántara, etc, y todas las márgenes de los pantanos extremeños, que es la mayor superficie de interior hídrico de España, son zepa. Las orillas del Guadiana, desde la desembocadura del Gévora al azud de La Granadilla, están protegidas de aves y son inhabiles para el desarrollo turístico, caso de la urbanización de pantano de Valdecañas.

No sé quiénes implantaron tal desatino en la región, que ya tenía un medioambiente poco contaminado comparado con otras, y que no le iba a reportar más que inconvenientes. Pues ahora resulta que se dan cuenta de que las aves no producen desarrollo e impiden el crecimiento de pueblos, establecimiento de industrias, negocios turísticos, etc, es decir, aquellas cosas que nos podían permitir desarrollar la región y evitar que nuestros jóvenes tengan que irse fuera de Extremadura. Ha sido un modelo de desarrollo equivocado, cuyos responsables políticos harían bien en irse a su casa. Los que quieren cambiar el paradigma y descalificar terrenos en protección es que se han dado cuenta de que los que estamos en extinción somos los extremeños y que nos sobran zonas protegidas y nos falta desarrollo.

