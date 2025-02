Zelenski y el orgullo ucraniano

Cada discurso de Zelenski es más conmovedor que el anterior. Conforme se recrudece el conflicto y aumentan las muertes de sus compatriotas, el presidente ucraniano ... insta por activa y pasiva a Occidente a que se involucre más en la guerra. Personaliza su alegato para cada nación, rememorando los hechos trágicos de su historia y entroncándolos con los que padece su país estos días. Su liderazgo al frente de Ucrania y los ucranianos es incuestionable. En poco tiempo se ha erigido en un líder cuando su legislatura estaba siendo más bien mediocre y cuestionada. La férrea defensa ante un vecino tan poderoso como Rusia, no ceder ante la sinrazón de Putin y su inquebrantable postura de no abandonar su patria –pese las vías de evacuación que le presentó Estados Unidos– ha hecho que la ciudadanía confíe ciegamente en él. Sus aplaudidas alocuciones ante el Parlamento Europeo, el Congreso de EE UU y otras instituciones de gran calado político le han otorgado un papel relevante en la esfera internacional.

No obstante, no le vale al líder ucraniano con el apoyo tácito de la OTAN, la acogida plena y desinteresada de millones de refugiados que están llegando a los países de la UE, las armas que está recibiendo y las donaciones en metálico. Zelenski reclama más. Quiere que la OTAN «cierre» su espacio aéreo como zona de exclusión, o, al menos, que le faciliten aviones para combatir a los invasores. Parece que Estados Unidos y Reino Unido se los van a proporcionar –si no les han llegado ya–. Hasta ahora, la realidad de la guerra está demostrando que el ejército de Putin no era tan poderoso como describía su propaganda (a la altura de la de Goebbels en la Alemania nazi). Primero nos «vendieron» la llegada de más de quince mil bárbaros chechenos dispuestos a arrasar Ucrania. Después el sátrapa de Moscú intentó convencer a su fiel escudero Lukashenko para que enviara su ejército, aunque da la impresión de que sus tropas no están por la labor de batallar en Ucrania. Ahora la amenaza es mandar mercenarios de Siria y Oriente Medio.

Al autócrata ruso parece que solo le quedan las armas químicas y nucleares para derrotar a un país orgulloso como pocos, que lucha por su soberanía y que defiende su territorio con un estoicismo que está fascinando al mundo. Hemos visto parejas que se casan precipitadamente y vuelven al frente a luchar; mujeres alistadas en el ejército; civiles aprendiendo a desempeñarse en tareas militares y fabricando cócteles molotov artesanales para vencer a un enemigo teóricamente mucho más poderoso; las múltiples caras del sufrimiento humano; la destrucción sistemática de ciudades e infraestructuras vitales, pero ahí siguen los ucranianos perdiendo su futuro y la vida, pero con la dignidad intacta.