Se podría definir al Zani como un bar de barrio que, por caprichos del destino, aterrizó en el centro de la ciudad, nada menos que en la mítica Madrila de la movida cacereña de los ochenta, a pocos metros de bares de diseño, de esos ... en los que da pena beberse los gin-tonic, de lo bonitos que son. Es pequeño, cuadrado y luminoso, en la esquina de la calle Niza; sin pretensiones, pero con todo lo que representa un bar para los españoles: alegría, simpatía, la respuesta ocurrente a un chascarrillo, el camarero que se mueve de un lado a otro de la barra manejando las tazas como quien escribe a máquina. Y ese aroma a tortillas de patata, empanadillas, bacalao rebozado, que es lo que de verdad nos atrae, además de, por supuesto, a migas, churros o gazpacho en verano. Hay una colección de botellines El Águila en la estantería de la esquina y un expositor de patatas Lay´s en el que, curiosamente, se venden las de El Gallo; y por si algún cliente jaranero, como diría Machado, está de resaca el lunes, también hay un discreto botiquín.

Hasta el nombre es peculiar y determina su carácter. El dueño me comentó que, al principio, pensaban llamarlo «Niza», como la calle, pero dado que ya había uno con esa denominación en San Francisco, no se complicaron, trastocaron el nombre en anagrama y resultó Zani. Aunque solo soy cliente ocasional (de cuando voy del trabajo a la imprenta), reconozco que el olorcillo a café y esa banda sonora que hace tararear a los de mi generación (de los Rolling a Phil Collins), convierten al Zani en un lugar con esa rara cualidad de hacerte sentir bien, un oasis en mitad de la jornada. Es más, el otro día, al pasar por la acera, y aun no siendo parroquiano titular, el dueño me identificó y saludó, supongo que como aspirante al título de habitual o como mínimo, de fijo discontinuo. En definitiva, sitios como El Zani, tan peculiar en lo común, definen la idiosincrasia cacereña; seguramente también la española.