Comenta Compartir

En internet no te sientes solo por pirado que estés; siempre encuentras una comunidad que acompaña tus inquietudes. Hay foros con gente que comparte tu ... afición por los clicks de Famobil y foros antifeministas. O antisemitas. Estos días veo agitación por el asesinato de una niña, parece que a manos de su madre. Pero la agitación no es por el asesinato, es por Irene Montero, que no ha condenado esta muerte como sí lo habría hecho si el asesino hubiera sido el hombre. Normal. Su ministerio de Igualdad es para la igualdad de las mujeres, no para la de los hombres. Leo a Celeste López que han hecho un estudio sobre jóvenes y misoginia digital, que se extiende gracias a gurús, 'youtubers' y foros machistas. Lo más inquietante es que «los jóvenes se están alfabetizando en la misoginia a través de las redes». Se concluye que la solución es un youtuber bueno, como Ibai, con un discurso correcto para que cale. Tantas leyes de educación, ¿para qué?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Irene Montero