Yolanda inédita

Julio Camba decía que no hay autores más populares que los autores inéditos. Lo escribió en ABC hace 64 años, pero cuando lo leí ayer, ... pensé en Yolanda Díaz, que parece también una novelista que nunca escribe su novela y siempre será una promesa, una hipótesis, un genio en potencia… Lanzar un partido y enfrentarse a unas elecciones es como publicar un libro y alcanzar la gloria, el fracaso o lo peor: indiferencia.

La otra tarde, durante un debate en Trujillo, Sergio del Molino, autor de 'La España vacía' y 'Un tal González', contaba el caso de un amigo, abogado de éxito, que anunciaba cada año que después del verano lo dejaba todo para dedicarse a escribir, pero luego se retractaba razonando: «¿Y si me pongo a escribir y no me sale nada?». Lo de Yolanda Díaz es parecido: pospone su partido a la espera de la situación propicia, sin reparar en que el momento oportuno quizás no llegue nunca o, a lo mejor, es ahora, justo cuando arrecia la vorágine.

En esos debates de Trujillo, Santiago Posteguillo (cuatro millones de libros vendidos) contó que escribió su novela 'Las legiones malditas' con su hija en el arnés. Se recordó que Chopin compuso sus mejores sonatas tuberculoso, Cervantes escribió 'El Quijote' prisionero y manco y el propio Sergio del Molino reconoció que algunas de las páginas de las que se siente más orgulloso las escribió con su niño encima vomitando.

No se sabe cuál es el momento oportuno ni el sitio justo hasta que pasa el tiempo. Yolanda Díaz es la política mejor valorada porque, como decía Camba, «los autores inéditos tienen más público que los consagrados». Pero, al igual que Yolanda, no dejan de ser una quimera, un proyecto, una posibilidad.