Yo sí me uno

Un referéndum a celebrar próximamente está a punto de aprobar la trasmutación de las ciudades limítrofes de Don Benito y Villanueva de la Serena en ... un nuevo municipio de alrededor de 65.000 habitantes, el tercero más grande de Extremadura, después de los de Badajoz y Cáceres. Unos 50.000 de ellos tendrán derecho a participar en la consulta popular del próximo día 20 de febrero, fecha en que la propuesta de unión, que ya ha sido aprobada en sus respectivos plenos por ambos ayuntamientos, debe ser ratificada por al menos dos tercios de la población incluida en ambos censos municipales. Todos los grupos políticos con representación institucional en Extremadura han respaldado la propuesta de unión lo que hace previsible la transformación, beneficiosa para las dos ciudades matrices y para su hinterland o área de influencia.

Vaya por delante, me apresuro a decir, que ni La Carrerita en Villanueva de la Serena ni La Velá de Don Benito verán perdidas sus celebraciones señeras como consecuencia de esta nueva estructuración municipal. La práctica de la fusión de dos municipios limítrofes, como Don Benito y Villanueva de la Serena, ambos radicados dentro de la misma comunidad autónoma, no va contra ninguno de ellos, sino a favor de la creación de una nueva entidad supramunicipal que se convertirá en un polo de desarrollo económico de gran impacto sobre rentas, empleo, actividad empresarial e innovación, contribuyendo de paso a aligerar la atomización de la planta municipal en Extremadura.

No parece que vayan a ser un obstáculo para la unión de ambos municipios las proverbiales rivalidades propias entre pueblos vecinos, una constante histórica que viene de muy atrás. Los vecinos de ambas ciudades llevaron el ruralismo en la sangre. Para la rutina identificativa de las personas fue costumbre secular colgar el nombre del pueblo natal –la patria chica– junto a los apellidos. Pero ni en Don Benito ni en Villanueva de la Serena los habitantes alientan sentimientos de hostilidad, rechazo o desafecto mutuo a estas alturas. Los calificativos de serón o calabazón siempre se han expresado con respeto y afecto. Así pues el capítulo de improperios mutuos es insuficiente, de manera que les ha faltado munición para poder cargar las armas supremacistas. Tratándose de ciudades colindantes y de un cierto peso demográfico y económico, ya hubo algunos intentos fallidos de fusión en el último tercio del siglo pasado. Seguramente se vieron frustradas por resabios localistas. Actualmente se cuenta con estudios de viabilidad económica y social con resultados muy favorables. Existe entre ambos municipios una actitud integradora. Por otro lado, la creación de un único ayuntamiento mayor para la gobernanza del municipio resultante comportará el concurso pero no la desaparición de ningún pueblo.

La planta municipal española y su onerosa atomización llaman a un debate inaplazable sobre su futuro. España cuenta con 8.131 ayuntamientos de los que 5.002 tienen menos de 1.000 habitantes. En Extremadura la densa red de microayuntamientos viene lastrando su capacidad de gestión. Para corregir este hándicap la gran mayoría de países de nuestro entorno ya hizo los deberes fusionando una parte de sus ayuntamientos en la segunda mitad del siglo XX.

Dos hombres de bien, los alcaldes actuales Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, trasuntos figurativos de aquellos l'honnète homme de José Cadalso y los enciclopedistas dieciochescos, dos personas auténticamente ejemplares tanto en su perfil individual como en su proyección social han decidido poner manos a la obra en la corrección de esa disfunción en la gobernanza de sus municipios respectivos. Ambos son defensores de la subordinación del yo frente a la sociedad a todos los niveles. O sea, arquetipos de la probidad inquebrantable. Estoy seguro de que ellos liderarán el proyecto de fusión con acierto. Cuentan con la confianza total del electorado.

Obviamente, nadie eligió nunca donde quiso nacer. Pero si puede elegir en qué lugar desea alcanzar el final de su vida. Esta decisión tiene que ver con el grado de satisfacción de las necesidades y exigencias propias de cada persona avecindada. A principios de los años 80 del pasado siglo me asenté en Villanueva de la Serena. Cumplí así con la tercera de las tres grandes decisiones en nuestras vidas. Ya tenía solventadas dos de ellas, la de qué hacer y la de con quién hacerlo. Pero donde hacerlo no lo tuve claro hasta que en Villanueva se estableció el primer servicio de urgencias médicas. Después de más de quince años de ejercicio rural de la medicina las 24 horas del día de servicio en condiciones deplorables la ciudad de los serones fue la que quise para mí. Ni la amplia cartera de servicios ni la proximidad a mi tierra natal de La Siberia fueron determinantes. Nada me importó tanto como que la ciudad contase con un servicio de urgencias médicas y con la generosa hospitalidad de sus vecinos. Es decir, para serles sincero, donde nadie, como le sucedió recientemente al fotógrafo Renè Robert, pudiera acabar muerto de frío caído de bruces en medio de una calle concurrida de la gran ciudad. Por esa razón doble, renuevo la apuesta por mi renovada ciudad, grande mejor que pequeña, próspera y humana.