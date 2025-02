Comenta Compartir

Hace unos días, hemos recordado los terribles atentados del 11M. Muchos nos hemos preguntado: ¿dónde estaba yo ese día? Pues yo estaba allí, en Madrid, ... y muy cerca del lugar de alguno de ellos. El lunes anterior estuve presentando en Aula HOY a la escritora Paula Izquierdo, que el martes habló en Badajoz sobre 'Las mujeres de Picasso'. El miércoles subí al Talgo, porque nos había convocado el subgobernador en Madrid, el día 11, a todos los directores de sucursales del Banco de España. Y nada más subir a aquel tren tercermundista, con los asientos hundidos por el excesivo uso y la mala conservación, me encontré otra vez con Paula, que no había podido encontrar otra combinación mejor para volver a su domicilio. Lógicamente entablamos conversación y todavía me acuerdo del tema: las dificultades que tienen las mujeres de excelente presencia física, complementada con un intelecto brillante, para encontrar a un hombre que esté a su altura y sobre todo, que quiera el compromiso. Llegamos a la estación de Atocha, de noche y en silencio, sin que pudiéramos imaginar la tragedia que ocurriría allí al día siguiente. Me alojé en un hotel próximo y, por la mañana, mi amigo y colega de Granada bajó a mi habitación a decirme que ETA había cometido un atentado en la estación próxima. No funcionaban los teléfonos móviles. Subimos al metro pero en la siguiente estación paró y se oyó un aviso: la policía ordena desalojar este tren por amenaza de bomba. Nos bajamos y mi colega sugirió que fuéramos andando al Banco. No, le dije, si la policía nos autoriza a subir a otro, es porque es seguro. Llegamos a la inmensa sala de juntas del subgobernador, donde cabíamos 50 personas alrededor de la mesa y celebramos la reunión. Al salir, tomamos un taxi y comprobamos que los ciudadanos habían obedecido la orden de las autoridades de no sacar los coches particulares. Esta actitud serena, contrastaba con la que vi en televisión de los ciudadanos de Nueva York en el 11S en que predominaba la histeria y el miedo. Entonces pensé que, aunque no nos damos cuenta, somos un pueblo valiente (como se demostró en 1808 al enfrentarse sin apenas armas a las tropas francesas).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora