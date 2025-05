Y ahora ¿qué? Nos-Otros

Comenta Compartir

Como anécdota de las rivalidades y los 'piques' locales, Julio Caro Baroja cuenta que en un viaje por la España de los años 40 del ... siglo pasado a la entrada de un pueblo leyó una pancarta que decía: «Bienvenidos a todos los forasteros, menos los de X». Los de X, como puede deducirse, eran los del pueblo de al lado. Las cosas parece que están cambiando, aunque quizás no tanto, porque una tercera parte de los votantes de Don Benito han dicho 'no' a la unión con Villanueva de la Serena. No obstante, tras la consulta popular y la posterior victoria del 'sí' a la fusión de las dos poblaciones, Don Benito y Villanueva inician un camino en común y un proceso administrativo que durará varios años. No; no creo que el problema de la unión, política primero, y jurídico después, sea una cuestión irresoluble en un tiempo prudencial. Ahora bien, tal circunstancia es probable que genere una cierta incertidumbre social, porque aceptar las diferencias y construir un futuro compartido, a partir de dos vecindades autónomas, cuando no «competidoras» en un entorno de recursos limitados, encontrará algunas dificultades en el proyecto de conformación de una nueva mentalidad integradora del sentir y el pensar de ambas colectividades. Por poner un ejemplo: ¿qué nombre se dará al nuevo municipio? ¿quiénes y cómo lo elegirán? Por su relevancia, y desde una perspectiva tal vez no tenida en cuenta que trasciende y complementa las formulaciones territoriales, geopolíticas, demográficas o económicas, no estaría de más contemplar la función y el sensible lenguaje de los símbolos. Porque los símbolos, en los ámbitos locales, aglutinan a la gente en tanto en cuanto permiten reconocerse, «ad intra», en contraste con los otros, los fuereños: Nos-Otros. Los símbolos, generadores de afectividades, condensan las emociones y los sentimientos, y expresan y reproducen la identidad. Fenómeno sociocultural que deriva de cada tradición particular vivenciada de modo supuestamente singular. De tal manera, cada cultura local atribuye a sus símbolos valores cargados de significación y representatividad.

¿Cuál será el destino de los equipos de fútbol de ambas localidades? ¿Y de los representativos e identificativos colores de sus respectivas formaciones deportivas? ¿Se mantendrán independientemente unos de otros? O, lo que sería más lógico, ¿se combinarán en uno que aglutine los valores principales de ambos? La experiencia podría trasladarse a otros ámbitos de la realidad intangible, tales como el de la tradición oral: ¿dejarán de tener vigencia las canciones geográficas, los dictados tópicos, los dicterios, la estereotipia y las imágenes sociales que mutuamente construyen los pueblos vecinos? ¿Subsistirán los «tradicionales» gentilicios de «calabazones» y «serones»? O los de «meloneros» y «sandieros», como recogiera Rodríguez Moñino. Porque, a partir de ahora si las cosas concluyen como se espera, todos van a ser uno ¿qué ocurrirá con algo de tanta fuerza connotativa como las devociones locales? ¿Qué pasará con los respectivos patronos y sus celebraciones rituales? Creo que en la dialéctica de lo local y lo supralocal pueden suceder varias cosas. Una de ellas, quizás la más previsible, que el nuevo ayuntamiento mantenga como fiestas locales tanto la Virgen de las Cruces (Don Benito), como Santiago y Santa Ana (Villanueva de la Serena); la 'Carrerita', por supuesto. Pero pudiera ocurrir, también, que además de referidas advocaciones protectoras, se eligiera otra nueva para tratar de integrar, en el transcurrir del tiempo, la nueva estructura jurídico-poblacional. Lógicamente, en este caso el diálogo entre las instituciones y la «gente» de ambas localidades sería no solo aconsejable, sino absolutamente necesario; porque el nombramiento de un patrón/a no solo necesita de un acuerdo municipal y la aceptación de la diócesis a la que pertenecen referidas poblaciones, sino también de la participación activa y pactada de los concernientes. Como se sabe, la mayoría de las poblaciones tienen dos patronos, a veces bajo los símbolos masculino y femenino, sin faltar las que, por diversas circunstancias históricas, cuentan incluso con tres, como es el caso de la ciudad de Badajoz. En el panteón cristiano-católico, en cuanto valor de máxima eficacia simbólica, tanto la virgen (Don Benito) como los santos (Villanueva de la Serena) jerárquicamente se encuentran en el escalafón por debajo de la figura de Cristo, que siempre tiene un estatus superior. Desde el terreno especulativo, por si alguna vez fuera del caso, tal vez pudiera plantearse el nombramiento consensuado de una advocación cristofílica con el propósito tanto de «limar» eventuales desconfianzas como para contribuir a afianzar el proyecto en ciernes. Es lo que ocurrió, aunque en un contexto diferente y con una finalidad distinta, en los pueblos de colonización. En la mayoría de ellos, sin embargo, las devociones «creadas ex novo» no se han tradicionalizado. Pese a ello y frente a la ¿natural? fricción de las tradiciones de orígenes, sin sustituirlas en este caso, cabría ensayar la integración compartida mediante nuevas imágenes apotropaicas que fusionen lo local en lo supracomunitario. Ocurre, no obstante, que una nueva devoción no se crea «por decreto». Incluso que las devociones y los patronazgos no siempre van juntos; porque en ocasiones los patronos son algo meramente nominativo sin contar con el respaldo de la piedad popular. En cualquier caso estas cuestiones, que aparentemente parecen ser baladíes o no tener importancia, en los planos locales son relevantes y por ende susceptibles de activar sensibilidades latentes y avivar tensiones y conflictos derivados de la polisémica semántica de la tradición: los sociocentrismos.

