Me gustan los juegos, los que suponen descubrimiento, adivinar palabras o películas, pero nunca me gustó el bingo, aunque he de confesar que alguna vez ... me llevaron y jugué. A mi madre le gustaba jugar a las cartas cuando nos juntábamos todos; a mí también me gustaban aquellas interminables partidas familiares, bajo una parra en verano y al calor del brasero en invierno. No sé si fue el viento el que se llevó aquellas partidas, y la parra, pero se fueron para no volver.

Fue en un telediario, ¡otra vez un telediario!, cuando oí por primera vez hablar de un juego que consistía en adivinar una palabra, cualquiera que esté en el diccionario y que tenga cinco letras: verde, mural, avena. Según el periodista, el juego comenzó en Estados Unidos, al parecer, una historia de amor es su origen; me intrigó porque, según aseguraba la noticia, no crea adicción ya que solo permite una jugada el día. Es gratis, solo se necesita un navegador y no hay que registrarse, razones suficientes para decidirme a lanzar al tapete virtual estos alfabéticos dados. El juego no puede ser más simple: hay seis posibilidades para averiguar la palabra del día, cuero, metal, falso; acertar la palabra o agotar los seis intentos implica no volver a jugar hasta pasadas veinticuatro horas, al menos no en el mismo dispositivo; los aciertos o errores se marcan en colores, verde, amarillo o gris. El primer día jugué a mediodía, cuando escuché la noticia; las siguientes veces juego en la cama, recién amanecida, es mi primera actividad. Una vez que comprendo que volver a dormir será imposible lo primero que hago es encender mi móvil y apostar por una palabra. Escribo una al azar, techo, arena, junco, y me acuerdo de cuando Matías Prats gritaba aquello de: «¡a jugar!», y jugaba toda España; ahora juego yo sola, adormilada, haciendo esfuerzos por mantener abiertos los ojos y cruzando los dedos, mentalmente claro, mientras tecleo impaciente cinco letras, confiando en que la elección sea acertada y las letras en mi pantalla se vuelvan verdes, incluso amarillas, pero nunca grises. El juego comienza a las seis de la mañana, ni antes ni después. Ahora, al acostarme, cada noche pienso en cuántas horas, minutos y segundos faltan para jugar de nuevo, tictac, tictac. Estoy tan enganchada que creo que cada vez me despierto antes, miro la hora y pienso, ya puedo jugar o, por el contrario, aún me falta una hora. Y lo que ya no puedo es dormir otra vez. ¡Dichoso juego! Hay quienes dicen tener un método, empezar siempre con la misma palabra, tres vocales y dos consonantes. Yo prefiero el riesgo y pruebo cada mañana una distinta, hielo, suelo, bolso. Ese momento, a oscuras, mientras miro expectante cómo se enciende la pantalla y me ilumina, y aparece el casillero mágico, y elijo palabra, siete, lápiz, perro, y la escribo, letra a letra, y pulso 'enter', el momento del juego, que apenas dura un minuto, o dos o tres, se ha convertido en una inocente obsesión. Mi último pensamiento por la noche, el primero por la mañana. ¡A jugar!

