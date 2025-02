¿Es Womad colonialista?

Winston Churchill dijo una vez que la historia sería amable con él. Lo curioso es que su convicción en este hecho ilusorio no se debía ... precisamente a que hubiera sido benévolo o hubiera mejorado la vida de la gente. Era simplemente porque tenía la intención de escribirla él. Con una visión del mundo así, ¿cómo podría alguien equivocarse?

Si se considera que de los casi 200 países del mundo, los británicos han invadido todos menos 22, pues una visión del mundo como esa sería posible. Mis habilidades matemáticas no son las mejores, pero eso es casi el 90% de todos los países. Países como Bolivia, Chad y Uzbekistán parecen haber evitado su té y su cuestionable comida. Pero los pocos que se han librado de su soga, parecen haberlo logrado por su falta de accesibilidad que otra cosa.

La mancha del colonialismo está presente en la psique del país. Me he sentado en pubs del Reino Unido y me han invitado a una pinta personas realmente bondadosas simplemente porque era de las colonias. Más extraño aún es que este colonialismo desacertado, aunque bondadoso, haya sido profundamente interiorizado por países como Australia y el mío, Canadá. Países que siguen manteniendo a una extranjera, la reina de Inglaterra, como jefa de Estado. Siguen felizmente bajo su bota de Wellington cuando incluso naciones más pequeñas como Barbados han podido emanciparse de su frío abrazo.

Pero esta visión colonial no se limita a los países. Aquí en Extremadura tenemos un caso en el que, en su «benevolencia», los británicos vinieron a traer la cultura a esta región perdida de España. En 1992, Peter Gabriel vino como un mesías que iba a traer música del mundo a este tranquilo rincón de España con el Womad. Y creo sinceramente que lo hizo con buenas intenciones y la región estuvo muy contenta de ser reconocida.

Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Casi 30 años después, seguimos pagando considerables diezmos a una empresa extranjera que, aunque se alegra de recibir nuestro dinero, actúa como lo hicieron en su día los dirigentes coloniales. Es una actitud que huele a «deberían estar contentos por lo que les hemos aportado». Pero ahí está la cuestión, ¿debemos hacerlo? Pregúntense seriamente, ¿cuál es el legado que ha dejado el Womad? Puedo afirmar que he visto a grandes artistas como Eliades Ochoa y Salif Keita y bandas como Los Lobos antes de llegar yo aquí. Es innegable que han traído algunos artistas maravillosos. ¿Pero qué más?

Después de una relación de casi tres décadas, ¿qué han dejado aparte de lo que en su día denominé en estas mismas páginas, Wopap, plástico y pis? ¿Hay algún compromiso real con la comunidad más allá de los propios conciertos? Si pensamos en otros festivales, y no hace falta mirar muy lejos, el Irish Fleadh, con su implicación en talleres en colegios de toda la ciudad, ¿dónde está el intercambio social cuando les estamos pagando cerca de medio millón de euros cada año?

La idea del festival es positiva, pero es hora de negociar de igual a igual y no como colonos contentos de tener la cara de la reina de otro país estampada en tu dinero.