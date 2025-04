Recuperar la ética en la atención al ciudadano

Comenta Compartir

Es curioso lo que ocurre con las cartas dirigidas al Ayuntamiento y demás instituciones se devuelven al remitente. No son casos aislados; la devolución se ... realiza por sistema. La comunicación electrónica ha desplazado el modo tradicional de relacionarse. Hay que saber que no aceptar cartas enviadas por correo forma parte de la estrategia de la transformación digital de Extremadura, y esta política la tienen que implementar todas las Administraciones públicas, y las demás instituciones están llamadas a colaborar. Según el plan, a los servicios públicos ya no se accede sin ayuda del móvil o el ordenador porque todos los documentos deben ser entregados en sede electrónica o presentados en registro para su digitalización, cartas ya no se admiten.

En la realidad se crean unas situaciones muy violentas porque hay ciudadanos que no pueden acceder a los servicios públicos. O no tienen ordenador o móvil, o no quieren hacer un uso oficial de él, sólo lo tienen para uso privado. Y hay ciudadanos con movilidad limitada que no pueden acercarse a las oficinas y les resultaría mucho más fácil incluir los documentos requeridos para un trámite en una carta y echarla en el buzón más próximo. No sé qué opina el público lector cuando en una ciudad se devuelven al remitente las cartas dirigidas a las administraciones e instituciones. Creo que es algo que debería avergonzarnos a todos. Porque esto nos lleva a una situación de discriminación y exclusión lo que es contrario a los principios democráticos. El Ayuntamiento, importante órgano de la vida social, debería estar, precisamente, más cerca del ciudadano, pero devolver las cartas sólo levanta más muros. Como persona hay que ser responsable, que, según la RAE, es estar obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona. Dícese también de la persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Responsable de sus actos es una persona capaz de actuar según lo que su conciencia, contrastada con la opinión de los otros, le dicta. No podemos delegar la responsabilidad al sistema. Las instituciones son obra humana y por lo tanto manejables por el hombre. El acceso a los servicios públicos debe ser sin exclusión de nadie. Por una cuestión de principios, no deben admitirse prácticas que ponen en peligro la credibilidad democrática. Hay valores básicos que conforman la convivencia como escuchar, entender, atender y respetar, y que tienen validez en todos los ámbitos, también en la relación del ciudadano con las administraciones. La gestión pública tiene su ética y si no la tiene no construimos una sociedad más inclusiva y avanzada. No cabe duda de que el mundo ha cambiado y ha evolucionado como consecuencia del avance tecnológico. El uso de la tecnología está trastocando muchos aspectos de la convivencia y ensombrece cada vez más el porvenir del hombre. Se comete un gran error cuando se prioriza la tecnología; se olvida que la tecnología es una herramienta en manos de personas, no el pasaporte para andar por la vida. Hay gente que pasa todo el día con el móvil en la mano y esto plantea a veces problemas. En todo el avance tecnológico se nota una fuerte tendencia a uniformar a la sociedad. Los perfiles peculiares tienden a borrarse y a uniformarse. Nos estamos olvidando de la importancia que tiene la dimensión cultural en el desarrollo de cada persona. En lugar de pensar que la riqueza es la diversidad, imaginamos que es la uniformidad la que debe predominar. Pero el sistema nunca debe ponerse delante de las personas si queremos salvaguardar nuestra sociedad democrática. Soy individualista y liberal y considero que lo mejor y más sagrado de los valores es el profundo respeto por cada alma en particular. Es posible que con esta actitud pertenezca a un mundo a punto de extinguirse, pues ya existe la idea de un hombre colectivo, con un alma colectiva, que prescinde de toda tradición, de toda la historia y de toda la humanidad. La preservación de la pluralidad cultural es decisiva para el progreso de la humanidad. Se ha comparado a menudo el Estado a un gran barco. Debemos saber en cada momento hacia dónde se dirige esta nave en que todos viajamos y asegurarnos de que nos guían los objetivos supremos de justicia, solidaridad, igualdad y libertad que han de orientar nuestra acción.

