Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio, dice que en cuanto pueda, va «a arrancar el proceso de escucha». En una entrevista en TVE volvió ... con la matraca de siempre, que no ha empezado por su trabajo y por la guerra de Ucrania. Habló del proceso de escucha, «no de ser candidata». Ni papa de qué es «el espacio de Yolanda Díaz», territorio vaquero con el que Sánchez cuenta. Quizá la desprecie, pero el proceso de escucha de una se asemeja al viaje en Peugeot de Sánchez. Aunque ninguno tiene nada del Edgar Neville de 'Mi España particular'. Y no sólo porque este tuviera un Aston Martin. Escribió Neville en 1956 una «guía arbitraria de los caminos turísticos y gastronómicos de España». Lo de arbitrario quizá les encaje. En fin, yo cada vez que oigo o leo lo del proceso de escucha me la imagino como a la señora Oleson cuando pusieron teléfono en 'La casa de la pradera'. En su tienda. Cogía el teléfono y gritaba: «¡Aquí Walnut Grove!».

