Cierre de la piscina de San Roque

Sin ningún tipo de razón ni nada que lo justifique, a pesar de solicitarlo a los funcionarios que en ella trabajan, los usuarios de la ... piscina climatizada de San Roque de Badajoz nos encontramos con una nota escrita en la que se nos comunica que permanecerá cerrada sin fecha de apertura, aunque estiman que será hasta mediados de septiembre.

No comprendemos los ciudadanos de Badajoz, tanto los que hacen uso de la misma como los que no, el desprecio con que somos tratados por parte de nuestro ayuntamiento, debiendo saber que muchos usuarios usan la piscina por recomendación médica.

Curiosamente, su cierre coincide con el comienzo vacacional de parte de sus empleados, al igual que ha ocurrido en años anteriores. No nos pueden vender que podemos acudir a las instalaciones de la Granadilla, pues hay personal que no dispone de medios de transporte propios, ni autobús urbano que los lleve a las mismas, a no ser por sus propio pie o tomando un taxi. Por ello, antes de pensar en el beneficio de unos pocos deberían hacerlo mirando el bienestar de la mayoría,