A vueltas con la Guerra Civil

La nota insertada el día de ayer en este diario sobre la idea de incluir lo sucedido en la plaza de toros el 14 de ... agosto de 1936 me ha movido a escribir esta pequeña reflexión desde mi punto de vista. Por lo que veo, la cicatriz de lo que sucedió hace ahora 86 años, sigue abierta en algunas facciones políticas que no olvidan lo que sucedió; pero que no perdonan por cuánto mal hicieron. Siempre creí que la reconciliación auspiciada por uno de los protagonistas de la matanza de Paracuellos del Jarama, Santiago Carrillo Solares, iba a suponer un punto y aparte de todo aquel conflicto sangriento entre hermanos y parientes. Todos los pueblos tienen grabada en su memoria particular aquellas atrocidades cometidas por ambos lados. Reivindicar solo la de un lado no cumple con la paridad de equidad y tolerancia. Nadie puede arrogarse el triunfo de una guerra cainita. A tantos años luz de aquella guerra civil, la sociedad no debe olvidar lo sucedido; pero tampoco hacerse la víctima. Lo que sucedió, sucedió en un contexto difícil de explicar en este momento. Si algo bueno salió de aquel pacto, entre unos y otros, fue la del respeto mutuo entre vencedores y vencidos. La amnistía del 78 supuso la rúbrica para zanjar cualquier rumbo de revancha. Está muy bien que la plaza de toros de Badajoz esté en la lista de lugares para la enseñanza de la Memoria Democrática; pero no he visto en ella dos lugares que también lo merecen: el cementerio de Paracuellos del Jarama, ni el Cerro de los Ángeles, amén de los desconocidos y olvidados. Si he visto que siguen en su pedestal las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero, dos personajes siniestros que tanto incitar con a la contienda civil. Si de verdad queremos ser demócratas y respetar el pasado debemos ser consecuentes y ecuánimes con el pasado.

Cartas al director