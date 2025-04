A vueltas con el cine

Comenta Compartir

Recuerdo a Antonio Vilar, a Julio Peña, a Virgilio Teixeira, a Alfredo Mayo, a Jorge Mistral, actores de aquellos años grises de los cincuenta y ... los sesenta ¡Pero qué actores y qué películas en blanco y negro! ¿A qué viene esto? ¿A qué va a ser? El otro día la matraca de los 'Goya'. Cada año el carnaval de egocentrismos del mundo 'progre', ese que se ha adueñado de la industria cinematográfica española. Un recuerdo para aquel señor de la escena, perseguido y ninguneado por estos: don Arturo Fernández. Hace… no sé cuánto tiempo que no veo una película española. ¡Nostálgico, carca, viejuno! Lo que queráis, pero no os aguanto a vosotros, ni a aquel otro cine cutre de la España de charanga y pandereta. Ni por asomo aplaudir aquellas peliculuchas de Lazaga, Masó, Ozores y otros directores perfectamente prescindibles. Pero hubo Berlanga y Bardem (no estos Bardem de ahora), Saura, Patino, Ricardo Franco «ed altri». Luego vino la inmundicia del 'destape'; a continuación películas sobre las vivencias sexuales de sus protagonistas y, para acabar, el muladar de los variopintos especímenes que pululan ahora por la sociedad. Que rueden lo que quieran, libertad absoluta; pero de mi bolsillo ni un real de a ocho para ver esas 'obras de arte'. Lo que no entiendo muy bien es cómo un director, que me parece 'progre', Díaz Llanes, ha rodado dos películas sobre el pasado épico de los españoles: 'Alatriste' y 'Oro'. Ha habido años en los que el manejo político, en esa comentada y celebrada gala de los 'Goya', era bochornoso, insultante e insufrible. 'No a la guerra'. ¿A qué guerra? ¿Por qué no le decís eso ahora a Putin? ¿Qué sanidad pública, doña Eulalia Ramón, viuda de Saura? ¿La de la clínica Rúber de su admirado Almodóvar? ¿Y qué hay de los dementes sueltos que violan y matan? Nada, ni mu. No sé para qué perder el tiempo escribiendo de esa tribu de caraduras que antiguamente llevaban el honroso apelativo de «cómicos de la legua». Insisto: ni dos reales de vellón para sacar una entrada y ver una película española. Que les aprovechen las subvenciones gordas que les transfieren los poderes públicos por hacer esas gansadas. ¿Que en la tele ponen una película española de estos comediantes de ahora? Pues prefiero ver de nuevo a Etham llegar al rancho de su hermano Aaron y, tras la tragedia, irme con él y con Martin Pawny a perseguir a 'Cicatriz'. Ya saben que estaré viendo la mejor película de todos los tiempos (Spielberg dixit). Y si no les apetece el western, recorro las calles de Viena con Orson Welles, escuchando de nuevo aquella melodía deliciosa e inquietante de 'El tercer hombre'. Qué tenga uno que mirar otras cinematografías, porque estos mangantes no hacen más que comedias zarrapastrosas de tres al cuarto. Con el talento que hubo –y tal vez haya– en este pobre solar patrio. ¿Y ese director que vendrá al Gran Teatro, diciendo que ni en cinco minutos de su vida se ha sentido español? ¿Qué hace aquí? Váyase a La Habana, o a Caracas, que son muy bonitas. Ande.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY