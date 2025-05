Iniciamos con novedades un nuevo curso escolar y académico en todos los niveles del sistema educativo español. Primeramente, la aprobación reciente de la nueva ley ... de educación, la denominada Lomloe –siendo la octava normativa de tales características de la democracia–, que actualiza el currículo y se centra en la enseñanza competencial, siendo más abierto y flexible al servicio de la educación inclusiva. En la redacción del texto se tuvo presente la Recomendación del Consejo de la UE de 2018 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como pilares estratégicos para el desarrollo del derecho a la educación a escala europea y global.

Más allá de los cambios legislativos que entraron en vigor en el anterior, y que ahora se implementaran ante los retos actuales educativos en España, se podría calificar este curso 2022/23 como el de la educación sin restricciones, tras dos años y medio de pandemia, lo cual supone una vuelta a la normalidad educativa. Este hecho socioeducativo representa que las familias continuarán teniendo problemas económicos para afrontar la compra de libros de texto, dificultades para la conciliación de la vida personal y laboral de progenitores con menores en edad escolar, inconvenientes para apoyar la crianza infantil por abuelos canguro, reducción de las actividades de refuerzo educativo, ocio y tiempo libre del alumnado vulnerable..., en definitiva, problemas cronificados en el sistema educativo por brechas sociales pre y postpandemia (pobreza, desempleo, desigualdad de género, etc.).

En concreto, la brecha educativa, un gran desafío de este curso, es mucho más que un problema tecnológico que no puede limitarse exclusivamente a garantizar equipamientos y acceso a la red. Si bien la brecha digital, que primeramente se observó en el confinamiento covid, se refiere a la desigualdad de oportunidades de acceso a la información, mientras que la brecha educativa no solo se reduce a problemas tecnológicos sino a cuestiones de carácter psicológico y social. Garantizar la conectividad no va a superar la brecha educativa, ni resolverá aquellos problemas manifiestos en nuestro entorno educativo. Si bien la tecnología puede ser de utilidad como herramienta para la inclusión educativa, es fundamental una profunda revisión sobre las nuevas maneras de enseñar en el futuro.

Estas notas sobre el estado de la educación en España describen lo que está aconteciendo fuera y dentro de las aulas escolares, desde la interpretación de la perspectiva sociológica y pedagógica. Recordemos que hubo un periodo de confinamiento domiciliario durante varios meses y, posteriormente, una vuelta paulatina a los centros educativos condicionada por las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19. Tal contexto de emergencia sanitaria en el territorio español alteró los procesos de enseñanza-aprendizaje normalizados hasta la fecha, pues hubo que habilitar salones como aulas imprevistas en hogares carentes de recursos tecnológicos, alfabetizar digitalmente a docentes en su tarea escolar y progenitores en el acompañamiento educativo de sus hijos..., lo que significó un shock para el sistema educativo. Ahora, las autoridades educativas deberían crear un nuevo relato con propuestas favorables hacia la educación inclusiva, equitativa y de calidad mediante la participación activa de toda la comunidad educativa, especialmente de los escolares por ser los más afectados por el impacto de la pandemia.

Cada día más niños, adolescentes y jóvenes padecen las secuelas psicosociales en el neurodesarrollo y la socialización primaria, en los hitos del proceso de formación integral como personas, debido a las consecuencias de esta coyuntura de crisis continuadas (sanitaria, económica, social...). De ahí que la salud mental esté más presente que nunca en la agenda política, debido al incremento de los síntomas de estrés, ansiedad y depresión entre quienes componen las generaciones más jóvenes en nuestro país y otros adyacentes. Tanta incertidumbre e inseguridad como caracteriza este momento socio-histórico, merma la salud pública y social. Las amenazas a diario se somatizan en nuestros cuerpos y cerebros, con mayor incidencia en las ciudadanías infantil y juvenil que no cuentan con los recursos personológicos para afrontar el contagioso pánico colectivo. Y no es de extrañar que muchos jóvenes se sientan «tocados» emocionalmente frente a esta cotidianidad panicofílica, sin ilusión por vislumbrar un horizonte en un tiempo futuro más incierto.

Quienes formamos a nuestro alumnado en cualquier nivel educativo debemos estar convencidos de que las herramientas disponibles para la enseñanza curricular pueden propiciar otras miradas más críticas, reflexivas y prosociales ante las circunstancias adversas vividas. En ese sentido, la solidaridad y el aprendizaje entre personas de distintas generaciones son claves para diseñar una nueva estrategia de innovación educativa con otros contenidos pedagógicos adaptados y metodologías didácticas activas y comprometidas con la realidad emergente en España y el resto de Europa.

La UE destaca la importancia del aprendizaje no formal e informal, siendo evidente la luz de la experiencia adquirida a través de la cultura, el trabajo con jóvenes, el voluntariado y el deporte de base. El aprendizaje no formal e informal desempeña un papel importante en el apoyo al desarrollo de capacidades interpersonales, comunicativas y cognitivas esenciales, como el pensamiento crítico, las capacidades analíticas, la creatividad, la resolución de problemas y la resiliencia, que facilitan la transición de los jóvenes a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral.

Sigamos apostando por un modelo educativo de calidad e inclusivo ante la diversidad de necesidades de todo el alumnado, con los mismos derechos y en igualdad de oportunidades. Para tal meta, resulta fundamental la eliminación de aquellas barreras que limitan el acceso, presencia, participación y aprendizaje de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural. No se puede concebir la educación del siglo XXI sin la implicación de todos los actores, tanto la familia como la comunidad educativa, instituciones y la sociedad en general. En definitiva, la educación como herramienta de transformación social para construir sociedades más humanizadas y éticas como responsabilidad de toda la ciudadanía.