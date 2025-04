La vuelta de Milei

Comenta Compartir

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega hoy a Madrid donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le concederá la Medalla Internacional para ... después recibir el Premio Juan de Mariana, y viajar al día siguiente a Hamburgo donde recibirá el galardón de la Sociedad Hayek, antes de trasladarse a Berlín. Díaz Ayuso alega que se le ha otorgado la medalla en honor a los vínculos históricos de Argentina con Madrid. De modo que el homenaje iría dirigido a aquel país, y no a la persona de su actual presidente. Lo que se situaría al margen de la norma autonómica que regula tales reconocimientos. En medio de la escalada de despropósitos en la que se ha enzarzado el mandatario argentino con el presidente Pedro Sánchez a partir de unas declaraciones ofensivas del ministro Óscar Puente, con Milei llamándole cobarde en vísperas de su segundo viaje a España. Es de desear que el presidente de Argentina no aproveche su estancia de horas en nuestro país para continuar provocando la indignación no sólo del Gobierno español sino de la opinión pública. Que cese en su empeño por naturalizar hábitos que no pueden tener cabida en las relaciones entre países democráticos ni en la convivencia creciente entre sus nacionales. Pero es imprescindible que la presidenta de la Comunidad de Madrid no se preste a dar cobertura o a justificar cualquier manifestación improcedente por parte del mandatario argentino. El cual tendrá hoy la oportunidad de recapacitar expresando cuantas ideas defienda, siempre que no persiga ofender directamente a autoridades españolas y, en esa medida, a la dignidad de los españoles.

Resulta descorazonador que los vínculos entre España y Argentina se vean resentidos por inquinas de orden ideológico que acaban exacerbando la animadversión personal entre responsables públicos cuya primera obligación es razonar también sobre sus diferencias. Aunque lo peor es que la sinrazón parece haberse convertido en una estrategia deliberada proclive a extremar la confrontación tanto en el seno de cada país como en el plano internacional. De modo que cada cual cree poder afianzarse en sus posiciones buscando a aquel adversario que le resulte más útil para su empeño. En el caso de que Javier Milei se extralimite en sus manifestaciones en Madrid, es imprescindible que el Gobierno se contenga mostrando su desagrado si no se ve capaz de pasar por alto la provocación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY