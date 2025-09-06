HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lecciones de abismo

Vuelta al cole

Alonso Guerrero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los niños vuelven al cole, con los problemas educativos de siempre: ratios demasiado altos, profesores obligados a hacerlos felices, no a enseñarles, incapacidad de la ... administración de poner remedio a los problemas de disciplina originados por una pérdida de autoridad del profesor que ha llegado al esperpento y, finalmente, que la educación tenga que recoger a alumnos que quieren acabar con ella, por la torva razón de que aprender les aburre. Ante esa evidencia, el único camino que tienen es armar el suficiente desconcierto para que los demás, los que quieren aprender, también se aburran. Pasan los años, y nadie hace nada para que las escuelas e institutos vuelvan a desempeñar la función que tuvieron antaño: la de mostrar las diferencias entre la verdad y la mentira, la de tener -a través del conocimiento- un sentido crítico, que es como las gafas que te gradúa el oculista cuando le dices que ya no ves lo esencial. Los problemas persisten: las redes sociales, en complicidad con los Ministerios de Educación, han leído a Woody Allen y están dispuesto a acabar de una vez por todas con la cultura porque, como decía Freud, la cultura produce malestar.

Espacios grises

