La Vuelta Ciclista por Extremadura

No es el septiembre de un año seco la mejor época para enseñar el sur de Badajoz pero estas sierras que forman la Raya con Andalucía siempre impresionan. Son sus dehesas continuación y frontera natural con Andalucía. Estas montañas que son también el confín sur ... de Extremadura tienen en su cara andaluza el reconocimiento de la Unesco que las califica, igual que a Monfragüe o a La Siberia, como Reserva Natural de la Biosfera.

La Vuelta Ciclista a España discurrió hace unos días por estas tierras de la Baja Extremadura y en ningún medio se las ha llamado por su verdadero nombre. Se ha nombrado a los municipios: Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Monesterio... y para ir de uno a otro, montes y más montes uno detrás de otro, formando un mismo paisaje sin darle nadie algún nombre que lo defina. ¿Alguien imagina que en el discurrir por el Pirineo o por Sierra Nevada no se hiciera referencia al nombre de estas cadenas montañosas? Pues eso es lo que ocurre con el sur de Badajoz, que ni en la Vuelta Ciclista ni cuando se da la información meteorológica en Canal Extremadura o en multitud de ocasiones más, se llama por su nombre a estas milenarias montañas que ocupan todo el sur de Badajoz desde Azuaga hasta Olivenza. Ese «arco montañoso sur» al que se refiere a veces el 'hombre del tiempo' se llama Sierra Morena desde hace cientos de años. Decenas de referencias a ella tiene 'El Quijote' y ahora, en pleno siglo XXI, no sabemos ni lo que somos ni dónde estamos y despreciamos –o mejor, ignoramos– el valor añadido que la marca Sierra Morena podría dar a todo el sur de Extremadura. Tanto nos quitaron durante años que no somos conscientes ni de dónde estamos enclavados. El estado de las autonomías hizo el resto poniendo fronteras donde la naturaleza no las tiene.

1.700 millones de euros ha costado tener por fin un servicio de trenes Alvia en Extremadura. No creo que cueste tanto dinero llamar a la cosas por su nombre y enseñar correctamente la geografía física extremeña, educar a los ciudadanos escribiendo en los libros de texto cosas como que: «todo el sur de la provincia de Badajoz está ocupado por la cadena montañosa más antigua de la Península Ibérica, que recibe el nombre de Sierra Morena y que en su tramo extremeño sirve como frontera natural entre Andalucía y Extremadura». Lo de ponernos en valor e incluirnos en la Reserva de la Biosfera 'Dehesas de Sierra Morena' se lo dejamos a los políticos aunque, para ello primero tienen que educarse y aprender bien la geografía física de su comunidad. Esta ignorancia forma parte también de un atraso del que, en este caso, solo deberíamos pedir responsabilidades a nosotros mismos.