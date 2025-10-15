HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
Imagen de una de las manifestaciones convocadas por el Gen Z 212. AFP

Voz juvenil contra la injusticia social

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las protestas protagonizadas en diferentes países por jóvenes vinculados a la denominada Generación Z –nacidos a partir de mediados de los noventa– se han convertido ... en una necesaria llamada de atención sobre las desigualdades sociales que sacuden al mundo. Formados en la cultura digital y comprometidos por los derechos humanos, los participantes en estas revueltas han colocado en primera línea de sus reivindicaciones asuntos tan sensibles como los intolerables índices de desempleo para los menores de treinta años, la falta de democracia y la precariedad en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Han alzado la voz en Nepal, Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú y Madagascar, el último en sumarse. Y eso es todo un logro en naciones gobernadas sin el debido respeto a las libertades o, directamente, vulneradas de modo flagrante, y en las que además la corrupción inunda los sistemas de poder. La rebelión juvenil, que ha costado ya la vida a decenas de manifestantes, ha dado forma a un movimiento que debería desarrollarse con la contundencia que exige la denuncia de las injusticias, pero sin caer en el uso de la violencia para no ser engullido por la sinrazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  5. 5

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  9. 9 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  10. 10 Atrio recupera el pan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Voz juvenil contra la injusticia social

Voz juvenil contra la injusticia social