Volverse loco

Sin nombrar a Podemos ni a Irene Montero, Felipe González se choteó el otro día de lo de 'Basta de distopías', la campaña en la ... prensa del Ministerio de Igualdad para promocionar la Agenda 2030. «Más o menos tenía ya un compadreo con la utopía y ahora me ponen la distopía como lo contrario de la utopía y me han vuelto loco», dijo en Toledo. Por su parte, Emmanuel Carrère publica un libro titulado 'El estrecho de Bering' (Anagrama) sobre la ucronía. La historia en condicional. Que hubiera pasado si… Si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta. Si Napoleón no hubiera ganado en Waterloo. Realidad y ficción. Causalidad y casualidad. 45 días ha estado Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Bueno, el presidente mexicano Pedro Lascuráin estuvo 45 minutos (José Ignacio Pavón lo fue un día y José María Bocanegra cinco días). La posibilidad de Boris Johnson sucediéndole no sé si es utopía, distopía o ucronía. Pero me han vuelto loca.

