Volver a Extremadura

Comenta Compartir

Qué bonito es volver a casa por vacaciones. Aterrizando en el aeropuerto de Talavera la Real en Badajoz me doy cuenta de lo rápido que ... se llega desde Barcelona y hago un repaso a los 20 años que llevo fuera y cómo he tenido que gestionar mis viajes para volver a Montijo a visitar a mi familia y amigos. Está claro que es un avance para la región el funcionamiento de dicho aeropuerto, pero, dos años después, veo reducida la periodicidad de los vuelos y hablando con mi compañera de vuelo, que viaja a Trujillo, vienen a mi mente los recuerdos de lo que para mí era un tren digno. Ese que se ha perdido por completo y que imposibilita el poder acercar esta preciosa región a todo el mundo, incluidos los que viven en ella. No nos acomodemos ni nos demos por vencidos, ahora, más que nunca, es necesario que en España se sepa lo que nos cuesta descubrirnos a ella y puedan disfrutar, como los que nos atrevemos a lidiar con la falta de medios, de su encanto natural.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora