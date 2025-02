Volver a casa

A veces sueño que vuelvo de nuevo a una casa que abandoné, a alguno de esos pisos de alquiler en los que pasé más tiempo del que tenía pensado. Como sucede siempre en los sueños el inmueble está en otro sitio, en otra calle, las ... paredes tienen un color distinto al original o incluso puede que te cruces con nuevos inquilinos que te miran como si no te vieran porque en realidad eres un fantasma.

Desde los 25 a los 33 años viví en seis casas diferentes sin contar la familiar, en la que me crié, ese permanente punto de llegada que sigue oliendo a algo indescriptible e íntimo. En dos de esas casas pasé seis meses justos, en otras dos en torno a un año y en el resto tres años en cada una. Fue un tiempo muy breve en todo caso para lo que es una vida, pero intenso y bien aprovechado. Por eso abandoné cada una de esas moradas temporales siendo muy consciente de que cerraba etapas que no regresarían y dejando fluir cierta sensación de pérdida, aunque a continuación se abriera otra puerta y cogiera entre mis manos otro manojo de llaves. Punto y seguido. Otra vida dentro de la vida.

La pandemia nos hizo empapuzarnos de casa a base de encierro y horas muertas y coger cierta manía a ese lugar que, por lo menos en mi caso, siempre he considerado uno de los mejores sitios en los que estar. Si ando contenta y he tenido un buen día estoy deseando llegar para contarlo y si me rondan demonios de cuernos rojos allí los neutralizo. Pareciera que, como en el parchís, en tu casa no entraran ni las balas, es lugar de inmunidad y de impunidad. A veces hay más bulla de la que me gustaría y tengo que ver el telediario de Franganillo o First Dates con los subtítulos puestos, pero encuentro placer en la seguridad de estar en ese sitio que es mi reino, un reino que puedo gobernar con los pelos enmarañados, descalza y en pijama.

Aprecio mi casa sobre todo después de un viaje, de un tiempo fuera, cuando compruebo lo necesarias que son las vacaciones para aceptar y encajar mejor la vida cotidiana y descubrir ese brillo que esconde lo anodino. Esa rutina que raspa y desgasta en el momento pero que añoras cuando la ves con distancia o cuando algo te la arrebata de pronto.

Ha sido inevitable no pensar en el concepto hogar después de esta semana larga desde el estallido de la guerra de Ucrania. Ante la televisión, mientras cenamos, nos frotamos los ojos los europeos a los que una guerra parece haber unido más que la moneda común, que Eurovisión o que el programa Erasmus. Juntos contra el enemigo.

Gente dejando sus casas, gente despidiéndose de sus hogares, personas viendo sus domicilios deshilachados y yermos, esas viviendas en las que cocinaron y se aburrieron, en las que se amaron o amamantaron, enseñaron a un niño a sumar o tomaron una decisión importante. Esos espacios que pagaron con tesón, letra a letra o que tal vez heredaron. Pisos con una cisterna que hace ruido o una nevera a la que se le fundió la luz. La ventana con geranios, una terraza a la que no se sale nunca, el jardín vacío con un columpio amarillo. Habitaciones con risas tintineantes o un silencio sepulcral. Una casa a la que quieres volver. Esa casa. Espero que todos los ucranianos puedan volver pronto.