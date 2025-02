Es difícil escribir intentando olvidar la guerra. Rusia no solo ha invadido Ucrania, nos ha invadido a todos entrando en nuestras casas y acabando con el sosiego al que, como ciudadanos de la alegre y confiada Europa, creíamos tener derecho. El malvado ruso ha acabado ... de golpe con el sueño de la Europa verde –nucleares no, gracias– sesteando en su seguridad de vieja aristocrática, incapaz de producir nada –¿materias primas? ¡qué ordinariez!– porque todo se le debía por derecho de nacencia. La Europa alegre y confiada, que ahora duerme con un ojo abierto, temiendo que el maligno se atreva a dar el siguiente paso y la arrastre a una guerra de incierto y fatal pronóstico. El toro blanco, Vladímir Vladímirovich Putin, pretendiendo otra vez raptar a la muchacha, mientras Pedro Sánchez intenta agarrársele al rabo para culparle de todos los males con la complicidad de los medios afines, TVE al frente.

Olvidemos, pues, la guerra por un momento y centrémonos en el vodevil español, en la ópera bufa montada alrededor de las elecciones en los viejos reinos de Castilla y de León. El presidente, a la sazón, del gobierno salió a escena enfurruñado, casi de luto, «esta decisión que han tomado hoy la van a pagar cara» anunció, algo así como el «no corras que es peor» que nos decían de niños. Al fondo del escenario Adrianita Chen de la Lastra, en papel estelar de Casandra recitaba consignas: «Son los pactos de la vergüenza», y ha de ser cierto porque la muchacha de eso sí que sabe. Díselo tú Bildu. Refréscale la memoria Rufián. Y cerrando la actuación la portavoz Rodríguez proclama con énfasis entusiasta que «es un error que aquellos que no defienden el marco constitucional, ocupen puestos de responsabilidad en los gobiernos», cargándose de una tacada al mismo que «portavocea» y confundiendo el derecho de cualquiera a defender la reforma constitucional, aunque por los cauces establecidos y no con los «asalta al congreso» tan del gusto de sus socios. No va más.

Miedo da pensar que estamos gobernados por gente de otra galaxia, porque en esta España nuestra todo el mundo sabe que Vox nació de mismo barro que el PP, con perfiles más vocingleros y peleones, pero del mismo. Son sencillamente y con todo el derecho del mundo, partidos de derecha y el agregarle «extrema» es algo relativo que no añade nada. Podemos, nacido del mismo barro que el PC, es de extrema izquierda, y es igual de relativo. Rasgarse las vestiduras porque dos partidos de ideología más o menos similar alcancen un pacto de gobierno es simplemente una majadería. Máxime viniendo de quien ha pactado reiteradamente con el mismo diablo con absoluto desahogo. Lo trascendente es que el contenido del pacto sea respetuoso con la constitución, el resto lo sabremos en cuanto Fernández Mañueco consiga explicarse.

Mientras la guerra nos amenaza cada mañana, aquí andamos subidos al escenario interpretando la comedia nuestra de cada día. O igual no, igual son maniobras de distracción organizadas por Vladimir. Putin es culpable.