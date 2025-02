El 7 de septiembre, a través del escritor extremeño Luis Landero, la sociedad extremeña se sintió orgullosa y satisfecha porque la letra del himno se cumple en su totalidad. Extremadura patria de glorias, suelo de historias, tierra de encinas, aire limpio, aguas puras y tierra ... de paz. Pero quedaba por consumar el inicio de nuestro cántico 'Nuestras voces se alzan' y por fin se alzaron. Y esas voces se auparon en el Teatro Romano de Mérida, escenario que podríamos considerar, a partir de ahora, como el congreso o senado no de políticos sino de los ciudadanos extremeños para expresar lo que pensamos de nuestros dirigentes, tanto regionales como nacionales. Y cumpliendo lo que dice nuestro canto 'Extremadura tierra de paz', así se levantaron nuestras voces. Con cariño: «Queridos políticos: iréis de cabeza al infierno» y con educación «cordialmente: sois unos canallas».

Como la entrada al recinto emeritense fue libre hasta completar el aforo, es decir, no hubo casting como hace el presidente Sánchez, pudieron comprobar de primera mano los aplausos y risas de la ciudadanía. Aplausos porque se les decía la verdad en su cara, porque estamos hartos de promesas incumplidas. Risas porque éramos conscientes de la vergüenza que estaban pasando. Los políticos se han reído de nosotros durante años, así que porque pasen un mal trago no les viene nada mal. Jarabe democrático como ellos, pero esta poción es nuestra. Qué menos que dirigirles esas palabras ante tantos años de deslealtad, desprecio, injusticias, ineptitud, humillaciones y burlas, tal como dijo Landero. Poco se les dijo para lo que se merecen. Años de promesas incumplidas y ninguno por honradez dimite. Siempre las mismas caras y con el mismo objetivo: perpetuarse en el poder a pesar de la ineptitud.

Acostumbrados a darse baños de multitudes, utilizando casting o escenarios propicios, buscando el aplauso fácil, sin enfrentarse a la realidad. Sin escucharnos. Mirando para otro lado. Conformándose con las migajas que el Gobierno central manda a Extremadura. La rectificación posterior de Landero: «No me refería a los políticos extremeños», no les favorece sino todo lo contrario. Es interferir en un derecho reconocido en la Constitución, la libertad de expresión. Rectificación a la que nadie da credibilidad, es manejada, manipulada. Qué manera de dar ejemplo de libertad de expresión. Esa rectificación fue un nuevo guiño de nuestro interlocutor para indicarnos que no tienen escrúpulos e indirectamente volvió a demostrar Landero que no se equivocó. Por ello y de forma cordial, sois unos canallas. Nuestras voces se alzan y con mucho orgullo.