Vivir entre ruinas en Alcántara

A la entrada del pueblo hay una señalización donde se puede leer «Alcántara, pueblo mágico». No es cierto, en algunas calles de la parte antigua ... todas las casas están ruinosas, derribadas por el paso del tiempo, caídas sobre sus escombros. Un casco histórico con casas solariegas importantes, donde se esconden multitud de edificios abandonados y derruidos. Lo mismo que ocurre en la calle donde vivo, por la que hay que pasar con precaución. El Ayuntamiento no hace nada al respecto, ni se molesta en adoptar medidas de prevención ni seguridad para los transeúntes. Quejas continuas de los pocos vecinos que aún vivimos por la zona, pero sin soluciones por parte del Ayuntamiento. Y el peligro continúa acechando y poniendo en riesgo nuestras vidas. En un tramo de la calle que no llega a tres metros de ancho ha puesto una valla para protección en forma de triángulo quedando solo un metro para poder pasar. Tal casa consta de dos plantas, solo se les ocurre poner dos vallas y un palo sujetando el portal. Una casa con un muro de mampostería de más de cinco metros...

Al llegar las elecciones todos los políticos prometen soluciones para mejorar la vida de los vecinos, que si el paro, rehabilitaciones... se les llena la boca de soluciones para todos, aunque lo que buscan son soluciones para ellos mismos. Denuncio el estado lamentable y ruinoso de la calle Grano de Oro –ironía del nombre de la calle–, ya que vamos a dar las quejas y no nos hacen ni caso; algún día va a pasar una desgracia, pues no es una sola casa, son 6 o 7 en esta calle y varias decenas en el resto del pueblo. Nuestras vidas corren peligro, nuestras viviendas pueden derrumbarse arrastradas por las ya ruinosas. Esa es la «magia» de este pueblo llamado Alcántara.

Cartas a la directora