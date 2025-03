Vivir de la política

La miraba atónita mientras soltaba su 'speech' a un auditorio con mucha gente joven que, estoicamente, esto último lo supongo, la escuchaba referirse a ellos ... como flojos y vagos. Bueno, exactamente no fue así, exactamente Isabel Díaz Ayuso dijo que a los jóvenes «les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cosas». Como si temiera que alguien la interrumpiera, aceleró el ritmo para enumerar todas esas causas que había memorizado y que, por si acaso, llevaba escritas: «Por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso, regalando los aprobados, igualando a la baja y portando un exceso de promesas que solo lleva a la frustración de expectativas». Confieso que aquí despertó mi curiosidad, ¿A qué promesas se referirá? ¿De qué expectativas habla? Probablemente ni ella misma lo sabía, no importaba, sabe muy bien que la imprecisión es una eficaz forma de enfangar.

Pero lo mejor estaba por llegar. Impostando un conocimiento que no tiene continuó: «También la revolución digital que es una gran oportunidad para agilizar administraciones, para modernizar empresas… pero que, sin embargo, al crear una multitarea en la vida de los jóvenes, los está aislando socialmente, les está eliminando, por ejemplo, el tesón, la paciencia y el relacionarse con otras personas como hacíamos otras generaciones». La confusión se apoderó de mí, no entendía lo de la multitarea y de qué manera el uso de las tecnologías de la comunicación ha producido una pérdida de tesón en la juventud. Mucho menos entendí cómo se pude hablar en estos términos cuando prácticamente llevas toda tu vida cobrando de la política. Hay veces que la desfachatez no tiene límites.

No obstante, no sería justo ni honesto por mi parte señalarla solo a ella. Mucho me temo que, sin ser capaz de cuantificar la extensión del fénomeno, en los partidos mayoritarios, los de más tradición, hay un perfil de personas que ha 'estado viviendo siempre de la política', la expresión es fea, lo sé, pido disculpas. De ello se habla en las tertulias y también en la barra del bar. Yo lo estoy haciendo ahora en esta columna. Desconfiamos de quienes no conocen más realidad que la de su partido y sospechamos que ello los aleja de la sociedad y sus problemas además de minar la independencia de su criterio al hacerlos depender en exceso de las decisiones y planteamientos de sus jefes. En casos como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo molesta la generalización sin base sólida de sus afirmaciones y la demonización que hace de la juventud, sino también que con su trayectoria, o quizá con su 'no trayectoria', acuse y se compare. Su «como hacíamos otras generaciones» indica una falta de pudor tan grande que hace daño.

De todos modos, no es un asunto sencillo de analizar y mucho menos de afrontar. Si nos abstraemos de las declaraciones de Díaz Ayuso es probable que seamos capaces de ver que las organizaciones tienden a proteger a quienes les han sido leales y, sin pretensión de ironizar, hay lealtades que duran años. Supongo que muchos de estos leales no están en condiciones, por edad y por falta de experiencia en el mercado laboral, de incorporarse a este.

Sea como sea, la idea socialmente extendida de que hay demasiada gente que lleva toda la vida viviendo de la política es demasiado tóxica en una sociedad democrática como para ignorarla, entre otras cosas porque desmoviliza y deslegitima, así que tengo una propuesta: trasladar el debate y el análisis desde la barra del bar al seno de los propios partidos políticos. Al fin y al cabo debieran ser los principales interesados y estamos en fecha.