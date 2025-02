Hace unas semanas un bote de almendras que mi compañero de trabajo sacó de su mochila, unas almendras tostadas por su madre, desenterró un recuerdo puro y nítido de la infancia.

De repente me vi sentada en las alforjas del burro de mi abuelo pelando ... las almendras que él antes, a primera hora de la mañana, había recogido de la roza de la sierra. Pude oler ese recuerdo, después lo saboreé junto a mi abuela en la cocinilla del patio, un espacio minúsculo en el que «frellía» las sardinas, los rebozados o las almendras que mi abuelo antes había recogido y nosotros habíamos ayudado a pelar.

Nunca había vuelto a probar unas almendras como aquellas, nunca antes ese recuerdo había surgido de una forma tan clara y tan real. Un bote de almendras, traídas de cientos de kilómetros me había arrastrado como el olor de las magdalenas de Proust a más de 30 años atrás.

Muchas veces me he preguntado cómo funciona el mecanismo de nuestros recuerdos, ¿por qué unos se repiten y otros, por muy felices que nos hicieran, los enterramos? Supongo que existen respuestas científicas al respecto, yo no las tengo pero dicen que el olor es el más puro y real de los recuerdos. Durante años he podido rescatar a mi padre a través de su olor. Hace algún tiempo me di cuenta de que también había perdido ese recuerdo como antes había perdido su voz o su imagen. Es muy difícil de explicar cómo a la primera pérdida en la infancia se van sumando pequeñas pérdidas posteriores que hacen plantearte, en la edad adulta, si el recuerdo que mantienes es real o inventado.

Hace poco volví a ver su imagen en movimiento y a escuchar su voz en un viejo vídeo casero, nunca antes lo había hecho. No pude aguantar eso que así, con esa imagen en movimiento y con sonido, parecía tan real. Prefiero mi recuerdo aunque ahora sepa que es casi inventado.

Escribo esto, que duele, porque confío en que sea algo que no solo me duele a mí, confío en que pueda ser un dolor compartido.

Vivir y escribir es una frase extraída del libro ‘Plegaria en el asedio’ de Damir Ovčina. En este libro su autor narra el horror que vivió durante los años de ocupación de Sarajevo en la guerra de los Balcanes. Es su historia, una historia que escribía oculto y con una letra y un alfabeto que no le pertenecían. Vivía en un horror cotidiano que decidió escribir para no olvidar.

Mezclo esto con mis recuerdos cotidianos porque desde pequeña también y a raíz de la pérdida tengo la necesidad de escribir. Guardo diarios de aquella época pero la muerte de mi padre aparece de forma velada y entre líneas.

Como Damir y salvando las distancias, escribí también desde mi particular horror. Vivir y escribir.